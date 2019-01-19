عقبات على طريق السلام بسوريا

فشلت روسيا وإيران وتركيا في الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية سورية برعاية الأمم المتحدة، على الرغم من أنها واصلت دعوتها لعقد اجتماع آخر في مطلع العام الجديد لتسهيل عملية السلام في سوريا.

وقد تم تعريف اللجنة الدستورية العليا، التي كانت روسيا قد دعت إليها في مؤتمر سوتشي في يناير العام الماضي، على أنها لجنة «لصياغة إصلاحات دستورية كمساهمة في التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254».

ووفقاً لتوافق آراء روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة، ستقسم المحكمة الدستورية العليا إلى ثلاث مجموعات متساوية تمثل الحكومة السورية وفصائل المعارضة والأطراف المدنية. وعلى الرغم من الدعم الخارجي لخطة اللجنة الدستورية العليا، فمن غير المرجح أن توافق الحكومة السورية ومجموعات المعارضة على الاقتراح المقدم في هذا الشأن.

أولاً، قد لا تعكس مقاعد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية العليا وضعها المتفوق في الحرب الأهلية. فقد شنت القوات الحكومية هجمات رئيسية عدة هذا العام، واستعادت بنجاح بعض الأماكن ذات الأهمية الجيوسياسية، بما في ذلك الغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة، وتراقب عن كثب محافظة إدلب التي يسيطر عليها المعارضون.

ووفقاً لخطة المحكمة الجزائية، سيتم التعامل مع الحكومة السورية على قدم المساواة مع فصائل المعارضة في اللجنة. وهذا يعني أن وضع القوات الحكومية المهيمن في الحرب الأهلية لا يمكن أن ينعكس بصورة تناسبية في مقاعد اللجنة الدائمة، وبالتالي فإن إدارة الرئيس بشار الأسد لن تقبل هذه الخطة على الأرجح.

وفي الواقع، كانت الحكومة السورية تنتقد بشدة اقتراح اللجنة الدائمة منذ طرحها لأول مرة في مؤتمر سوتشي. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة السورية لن تقبل اللجنة الدستورية إلا إذا احتلت أغلبية المقاعد فيها.

ثانياً، يعني تشكيل اللجنة الدستورية تنافساً داخلياً مكثفاً بين مختلف جماعات المعارضة. وفي إطار عملية السلام القائمة، تعامل الولايات المتحدة وأوروبا قوى المعارضة السورية ككتلات موحدة ومتماسكة داخلياً. ومع ذلك، قد تكون الانقسامات الداخلية بين مختلف فصائل المعارضة أكثر أهمية من الحكومة السورية. فالقتال العسكري بين مختلف الجماعات المتمردة، مثل الجيش السوري الحر وجيش الإسلام وفتح الإسلام وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات المسلحة، غالباً ما يؤدي إلى صراعات داخلية.

في هذه الأثناء، وبالنظر إلى انقساماتهم الهائلة، لا يمكن لقيادة واحدة أن توحد مجموعات المعارضة هذه. واختيار 50 عضواً من قوى المعارضة المختلفة في اللجنة الدستورية يعني أن بعض الفصائل قد تصبح أكثر تأثيراً مع تهميش فصائل أخرى. ونظراً لانعدام الثقة المتبادل والتنافسات الداخلية، قد لا يكون من السهل التوسط بين هذه القوى.

ثالثاً، على الرغم من احترام الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران لعملية تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أن إحساسها إزاء ذلك يبدو متفاوتاً. وتبدو روسيا، باعتبارها أول من يدافع عن هذه اللجنة، مهيمنة في هذه العملية.

كما أن دور الأمم المتحدة في التوسط بين الحكومة السورية ومجموعات المعارضة مقبول من قبل مختلف الأطراف. وتركيا هي الداعم الرئيسي للقوات المتمردة ويمكنها كسب المزيد من النفوذ في تشكيل اللجنة. ومع ذلك، فإن إيران محصورة في مستنقع محرج.

فمنذ اندلاع الاضطرابات في أوائل 2011، كانت من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية وتعتبر العمود الفقري الرئيسي لانتصارات الأسد العسكرية. ولا يزال الحرس الثوري الإيراني والجماعات الشيعية المسلحة التي تدعمها طهران تلعب دوراً مهماً في سوريا. ومع ذلك، في إطار خطة اللجنة الدستورية، يمكن لإيران أن تمارس نفوذها فقط من خلال مساعدتها للحكومة السورية على اختيار مرشحي هذه اللجنة. لذلك، من الصعب جداً على طهران التوسط في تشكيل اللجنة الدستورية.

والمشكلة الأساسية في تشكيل اللجنة هي أنه لا يمكن أن تعكس الهيمنة العسكرية للحكومة السورية والنفوذ الإيراني، في حين أن الانقسامات الداخلية بين المعارضة السورية تعوق أيضاً عملية السلام. هذه الصعوبات ليست سوى بعض العقبات التي تواجه عملية السلام السورية. ما زال أمامنا طريق طويل قبل أن يتحقق السلام في نهاية المطاف في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

* باحث صيني