عودة الأميركيين إلى سوريا

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الانسحاب من سوريا، نتيجة طبيعية لفشل القوى الإقليمية في النظر إليه كمشروع سلام هناك. بل تعاملت معه على أنه انسحاب المهزوم. العراق حليف واشنطن أظهر ارتباكاً وتراجع أمام ضغوط طهران. وتركيا سارعت لتقديم تنازلات لروسيا وإيران، وكذلك ميليشيا الكرد السورية، «قسد» المحسوبة على واشنطن، مالت لدمشق وإيران، في وقت زادت طهران شحناتها العسكرية إلى أرض المعركة.

دبلوماسياً، اعتبرتها دول إقليمية مرحلة جديدة تتسيدها إيران وتركيا، وبدأت خطوات إقامة حلف إيراني تركي عراقي قطري! دول المنطقة والجامعة العربية سعت لإعادة العلاقة مع النظام في دمشق دون أن يقدم النظام مقابل ذلك أي بادرة حسن نية لملايين السوريين المهجرين واللاجئين، بل زادت الملاحقة والانتقامات منهم.

كل ذلك بُني على تغريدة الرئيس ترامب، على حسابه على تويتر، أعلن فيها عزمه سحب قواته من سوريا بدعوى أن الحرب على «داعش» انتهت، وأنه انتفى غرض التواجد على التراب السوري. النتيجة جاءت عكسية وكارثية، لهذا تراجع وتبنى ترامب سياسة الانسحاب البطيء والأرجح أنه سيكون إعادة تموضع.

المعارك في سوريا، لكن الحرب الحقيقية مع إيران التي جعلت من دمشق حجر الرحى في سياستها، تحكم من خلالها لبنان والعراق، وتهدد الأردن وإسرائيل، وبذلك تفرض ميزان قوى جديداً وخطيراً في المنطقة.

والمفاجئ أن وزراء ترامب اعتمدوا لغة قوية للتعويض عن لغة الانسحاب الانهزامية السابقة. جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، حذر الأتراك بأنه لا انسحاب لقوات بلاده من سوريا إلا إذا تعهدت تركيا بعدم القيام بأي خطوة في سوريا من دون إذن واشنطن، وحذرها من استهداف المقاتلين الأكراد. لغة أميركية اعتبرتها أنقرة فيها عجرفة لكنها لم تتجرأ على تحديها.

وإذا خضع الأتراك وتعهدوا بعدم مهاجمة الأكراد، ماذا ستفعل واشنطن بالميليشيات التي جاء بها الإيرانيون لفرض معادلة الضغط على إسرائيل؟

هذا ما يجعلني أتشكك في رغبة واشنطن الخروج من سوريا من دون أن تتبنى سياسة مختلفة تجاه تركيا وإيران.

باختصار، لم يحن السلام بعد في سوريا.

ونظام دمشق لا يستطيع، مهما وعد، بالتخلص من إيران. من أجل الاعتراف به سيعد بأنهم سيخرجون خلال عام أو عامين، وسيطلب منها ذلك، لكنها عهود لا قيمة لها. فقوات النظام الإيراني ستخرج فقط عندما تشعر بأن الثمن غال جداً عليها في سوريا والمنطقة. وهذا يعني فقط تصعيد المواجهات مع إيران وليس الهروب العسكري الأميركي من سوريا وفتح السفارات العربية هناك.

تواجد إيران العسكري في سوريا قضية تهديد محورية للمنطقة. لو خرجت من هناك فإن نفوذ طهران على حكومة بغداد سيتقلص، ولو خرجت من سوريا سيعود التوازن السياسي في لبنان، ولو انتهى نفوذ خامنئي في سوريا فإن ذلك سيضعف نفوذه في داخل طهران. ورغم الوعود فإن حكومة دمشق لن تستطيع إبعاد إيران لا اليوم ولا عشر سنوات مقبلة إلا بالمواجهة العسكرية والضغط عليها في أكثر من منطقة.