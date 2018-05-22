الأوروبيون يهربون من إيران

جاء خطاب وزير خارجية أميركا جاك بومبيو أمس ليضع نهاية المساومات. رسمياً، واشنطن بدأت الحرب على نظام إيران، سلاح العقوبات الاقتصادية سيهدد وجود النظام وليس فقط التضييق عليه.

«توتال» الفرنسية، تركت حقول الغاز في الخليج وغادرت. وكذلك أبلغ رئيس ANI الإيطالية، إدارة الشركة بأنهم أغلقوا مكاتبهم في طهران، وتوقفوا عن البحث عن النفط والغاز. «إيرباص» وقّعت على بيع إيران مئة طائرة، ولم يصل مطار طهران سوى ثلاث طائرات فقط من الصفقة التاريخية، الشركة أعلنت إلغاءها. وشركة نرويجية للطاقة الشمسية، غادرت الأسبوع الماضي، وقد بقي في عقدها أربع سنوات. وكذلك هربت شركات كبرى أخرى، مثل «سيمنز» الألمانية، و«دانيللي» للصلب الإيطالية، وشركة «ميرسي» للشحن البحري. عشرات الشركات الأوروبية رفضت الإغراءات الإيرانية بالبقاء، خشية من إدارة دونالد ترامب، بأن من لم يتوقف عن التعامل مع إيران خلال 180 يوماً المقبلة، سيحظر عليه التعامل مع السوق الأميركية.

لماذا تخاف شركات أوروبية وعملاقة؟، ببساطة، جميعها لها مصالح أعظم مع الولايات المتحدة، وحتى تلك التي لا تهمها السوق الأميركية، فإن حرمان إيران من التعامل بالدولار سيعرضها للإفلاس.

لم تفلح مساعي الحكومات الأوروبية في حماية عقود شركاتها، التي وعدت بأنها ستستمر في التعامل مع إيران اقتصادياً، التزاماً باتفاق JCPOA مع إيران. تقريباً كل الشركات الكبرى التي أبرمت صفقات، تنسحب سريعاً، رغم الخسائر المحتملة من خروجها.

وعقد «توتال» الفرنسية، المهم جداً لصناعة النفط والغاز الإيرانية، وعول عليه نظام طهران كثيراً، دليل على أن سياسيي أوروبا لا يملون قراراتهم على شركاتهم، ولن يستطيعوا الوقوف في وجه واشنطن. وبالتأكيد طهران، هي الأخرى، ستفشل تماماً في المواجهة مع الولايات المتحدة. فالشركة الفرنسية، كانت من أوائل المستفيدين من الاتفاق الإيراني الموقع مع الغرب، في عام 2015، حصلت على صفقة تطوير حقول جنوب فارس 11 للنفط والغاز، بنحو خمسة مليارات دولار. وقد قال أحد كبار مسؤولي الشركة حينها، ليسوا في حاجة إلى موافقة الولايات المتحدة للشروع في الصفقة. وبعد أن حذر الرئيس ترامب في نوفمبر الماضي من التعامل مع إيران، تراجعت الشركة الفرنسية، وأغلقت مكاتبها في طهران، وفتحت مكتباً في واشنطن، للتنسيق مع السلطات الأميركية، وأخيراً، أعلنت انسحابها من إيران.

ما قوة وسلطة واشنطن على الشركات الأوروبية؟، سوق الولايات المتحدة 19 تريليون دولار، والتجارة مع الأوروبيين 700 مليار دولار سنوياً، وبالتالي، تبدو صفقات إيران صغيرة بجانبها.

يضاف إلى ذلك، أن سلطات الرقابة الأميركية عقوباتها موجعة، فقد ألزمت بنك BNP الفرنسي، أن يدفع تسعة مليارات، غرامات لتعاملاته مع إيران!

لهذا، فإن سعي الحكومتين الألمانية والفرنسية لتحدي إدارة ترامب، والإصرار على الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني، أمر شبه مستحيل، والسبب على الجانبين، ترامب لن ينحني، والمرشد الأعلى لن يوقف سياساته وحروبه. وستدرك إيران أن سياسيي أوروبا يريدون الاتفاق، ولن يستطيعوا أن يدفعوا لها ثمنه، فشركات أوروبا مغلولة اليد.

وبالتالي، فإن الحقيقة التي على قيادات إيران أن تدركها، الاتفاق مات في تلك اللحظة التي غادر فيها باراك أوباما البيت الأبيض، واستلم القيادة ترامب. وعوضاً عن أن تتعامل طهران مع الواقع الجديد، وتراجع حساباتها الخاطئة، فإنها تركض في كل الاتجاهات، إلى بروكسل وموسكو وبكين ونيودلهي، لكنها لم تنجح في تعويض خسائرها، أو الحصول على بدائل. وهي تفشل عسكرياً في سوريا، وسياسياً فِي العراق، وتمنى بالخسائر في اليمن، والخسائر أعظم في داخل إيران نفسها.