‎عيد دبي ... عيدنا

‎عهد جديد لإمارة دبي بدأ 4 يناير 2006 مع ‎تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، هو القائد الاستثنائي والملهم صاحب الرؤية العميقة والبصيرة النافذة، قاد الإمارة نحو التقدم والازدهار برؤية عصرية طموحة تتحدى الصعاب وفق شعاره الأثير (لا شيء مستحيل).

‎يدرك الكثيرون أن نجاح دبي يعود إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجهوده المستمرة في تحقيق التطور والازدهار، ودوره في بناء الإمارة يظهر في التطور المذهل الذي شهدته (دانة الدنيا) في مجالات الاقتصاد والسياحة والتعليم والابتكار.

‎من الصعب اختصار مسيرة قائد في حجم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقامته، خاصة وأن أعماله طالت كافة المجالات بل وله السبق والريادة في العديد من الميادين، فجهود سموه في تعزيز التعليم، وتطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال جعلت من دبي نموذجاً للتطور في المنطقة وعلى مستوى العالم.

‎كل من أسعده حظه ونال شرف القرب من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعلم جيداً أنه يتمتع بالعديد من الخصال التي ميّزت شخصيته وحددت ملامح أفعاله، فسموه صاحب رؤية استراتيجية فذّة تتجاوز الحاضر لتصب في صالح المستقبل، كما يتمتع بقدرة فائقة على القيادة واتخاذ القرارات الصائبة في الظروف المختلفة.

‎لا يقبل بأنصاف الحلول ولا يعول على الأداء التقليدي، لا يكلّ ولا يمل، يبحث مع فجر كل يوم جديد عن عمل مبهر وإنجاز يضيفه إلى رصيده الهائل، ومن ثم يعمل بجد واجتهاد وبكل طاقته يتفانى في خدمة وطنه ومواطنيه.

‎بصماته في كل ركن وزاوية وسيرته العطرة ترتبط في أذهان الجميع بمآثره وأياديه الممدودة بالخير والعطاء، كما أن آراءه السديدة وأقوله الحكيمة مقرونة دوماً بأفعاله الحميدة.

الإنجاز قرين باسمه في العديد من المشاريع العملاقة ، لكن يبقى الإنسان أحد أهم إنجازات محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يرسخ مفهوم الإنسانية والتعاطف والتسامح كقيم أساسية يجب أن يتحلى بها الناس تجاه بعضهم البعض، حيث ينظر إلى الإنسان بغض النظر عن أصله وفصله وعرقه، ويشجع على تقديره ككيان فريد يستحق الاحترام والرعاية.

‎قيمة الإنسان لدى سموه تتجلى في تفهمه لأهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامته، وفي جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المناسبة للجميع.

‎يعتبر سموّه الإنسان ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتقدم الدولة، ويعكس هذا الاعتقاد في السياسات والمبادرات التي ينفذها، ومن هذا المنطلق يولي اهتماماً خاصاً بتحسين جودة حياة الناس.

‎مع خالص أمنياتنا لسموه أن يظل طاقة أمل، ولإمارة دبي المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الرشيدة.