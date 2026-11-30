في ذاكرة الأوطان أيام لا تُقاس بالساعات، وفي مسيرة الشعوب مواقف لا تنتهي بانقضاء زمنها، بل تتحول إلى قيم راسخة في وجدان الأجيال. ومن هذه الأيام يوم الشهيد، الذي تحييه الإمارات اليوم، إذ يشكل 30 نوفمبر من كل عام، وفاءً وعرفاناً لأبناء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن سيادته وأمنه واستقراره، وصوناً لمكتسباته، وانتصاراً لقيم الحق والعدل والسلام.

وعشية الاحتفاء بعيد الاتحاد، تتجلى حقيقة أن الأوطان لا تُبنى بالثروات والإنجازات المادية وحدها، وإنما بما يحمله أبناؤها من إيمان برسالتها، واستعداد للتضحية في سبيلها. فخلف كل منجز وطني تضحيات تحميه، وخلف كل مسيرة تنموية رجال آمنوا بأن مستقبل الأجيال أمانة تستحق البذل والفداء.

ويتجسد الوفاء في نهج الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأسر الشهداء، تأكيداً أن الوفاء مسؤولية مستدامة، وليس مناسبة عابرة، وأن عطاء الشهداء يقابله عهد وطني لا ينتهي.

وتحمل الذكرى رمزية تاريخية عميقة في الوجدان الإماراتي؛ ففي مثل هذا اليوم 1971، وقبل إعلان قيام الاتحاد بيومين، ارتقى سالم سهيل خميس الدهماني، الذي توثّق المناهج التعليمية مكانته بوصفه أول شهيد في تاريخ الإمارات، أثناء دفاعه عن جزيرة طنب الكبرى، لتقترن ذاكرة التأسيس بمعاني السيادة والتضحية والفداء.

وفي عام 2015، وجّه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بتخصيص الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، لتصبح ذكرى استشهاد أول شهداء الإمارات مناسبة وطنية جامعة لتكريم جميع شهداء الوطن، وترسيخ الوفاء باعتباره قيمة أصيلة في الهوية الإماراتية.

وتحمل المناسبة هذا العام بعداً فكرياً وإنسانياً متجدداً، مع تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى شهداء الوطن في كتابه «الرسائل»، بما يجسد مكانتهم في الفكر القيادي والذاكرة الوطنية، ويستحضر رسالتهم بوصفها إرثاً أخلاقياً وإنسانياً ممتداً عبر الأجيال.

وقال سموه في رسالته: «لكم الكرامة عند ربكم، والكرامة عند وطنكم، والكرامة عند أهلكم، ومن سقى أرضه بدمه، سقته أرضه وفاءً وذكراً حسناً».

«أيها الشهداء.. سيبقى ذكركم في سجل الوطن في مقام لا يزاحمكم عليه أحد، خالداً باقياً إلى يوم الدين».

وفي دقيقة الدعاء الصامت، التي تبدأ عند الساعة 11:30 صباح اليوم، وتختتم برفع علم الدولة وعزف السلام الوطني، وفق مراسم إحياء يوم الشهيد، تختصر الإمارات معاني الوفاء في لحظة وطنية جامعة، يحمل فيها الصمت من المعاني ما تعجز الكلمات عن التعبير عنه، فيما تقف واحة الكرامة في أبوظبي شاهداً على بطولات الشهداء، وتجسيداً لذاكرة وطن لا ينسى أبناءه، ولا تنقضي بمرور الزمن عهود الوفاء لهم.