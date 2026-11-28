قد لا تتعثر طموحات دولة في قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي بسبب نقص الخوارزميات أو الاستثمارات أو الكفاءات، بل بسبب عجز شبكات الكهرباء عن مواكبة طموحاتها. إنها مفارقة اقتصادية لافتة؛ فالتكنولوجيا التي يُفترض أن تقود اقتصاد المستقبل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أحد أقدم مقومات التنمية الصناعية: الطاقة. وهنا يبرز سؤال استراتيجي: هل تنتقل المنافسة العالمية في الذكاء الاصطناعي من امتلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القدرة على تشغيلها؟

لم تعد الكهرباء مجرد تكلفة تشغيلية لمراكز البيانات، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا في تحديد مواقع الاستثمارات الرقمية وجدواها الاقتصادية. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، استهلكت مراكز البيانات عالميًا نحو 415 تيراواط ساعة خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع الاستهلاك إلى نحو 950 تيراواط ساعة بحلول 2030، أي ما يعادل تقريبًا استهلاك اليابان السنوي من الكهرباء.

والأكثر أهمية أن التحدي لا يتعلق بحجم الطاقة المتاحة فقط، بل بسرعة توفيرها. فبينما يمكن إنشاء مركز بيانات خلال سنوات قليلة، قد يتطلب تطوير شبكات نقل الكهرباء ومحطات التوليد فترات أطول. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن اختناقات الشبكات قد تؤخر نحو 20% من مشاريع مراكز البيانات المخطط لها عالميًا، ما يعني أن التأخر في تطوير البنية التحتية للطاقة قد يتحول إلى فرص استثمارية ضائعة.

وتبرز هنا فرصة استراتيجية للإمارات، التي تجمع بين طموحات متقدمة في الذكاء الاصطناعي واستثمارات واسعة في الطاقة والبنية التحتية الرقمية. فامتلاك منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية والشمسية والغاز الطبيعي، إلى جانب القدرة على تطوير شبكات كهربائية موثوقة، يمكن أن يمنح الدولة ميزة تنافسية في استقطاب الاستثمارات كثيفة الحوسبة.

لكن هذه الفرصة تطرح سؤالًا اقتصاديًا أكثر عمقًا: هل ينبغي قياس نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بحجم مراكز البيانات وقدرتها الحاسوبية فقط، أم بالقيمة التي تضيفها للاقتصاد مقابل الموارد التي تستهلكها؟

فلنفترض وجود مركزين للبيانات، يستهلك كل منهما 100 ميغاواط من الكهرباء بصورة مستمرة، أي نحو 876 مليون كيلوواط ساعة سنويًا لكل مركز. الأول يقتصر نشاطه على استضافة خدمات حوسبة خارجية، بينما يرتبط الثاني بتطوير تطبيقات صناعية وطبية ومالية، وتدريب الكفاءات، ودعم الشركات المحلية. ورغم تساوي استهلاكهما للطاقة، قد تختلف مساهمتهما الاقتصادية بصورة جوهرية.

ومن هنا، تبرز أهمية تطوير مفهوم «العائد الاقتصادي للطاقة الرقمية»، الذي يقيس القيمة المضافة والإنتاجية والوظائف النوعية ونقل المعرفة مقابل استهلاك الكهرباء في أنشطة الذكاء الاصطناعي. ويمكن توظيفه في تقييم الاستثمارات وتوجيه الحوافز الاقتصادية نحو المشاريع الأعلى أثرًا.

كما يتطلب ذلك تكامل التخطيط للطاقة مع السياسات الاقتصادية والرقمية، وتطوير آليات لتوقع الطلب المستقبلي على الكهرباء، وتحفيز تقنيات التبريد وكفاءة الحوسبة، بما يضمن ألا يأتي التوسع الرقمي على حساب تنافسية القطاعات الأخرى أو استدامة الموارد.

إن الدول التي ستقود اقتصاد الذكاء الاصطناعي لن تكون بالضرورة الأكثر إنفاقًا على التكنولوجيا، بل الأقدر على تحويل الطاقة والحوسبة إلى إنتاجية وابتكار وقيمة اقتصادية مستدامة.

ففي اقتصاد الذكاء الاصطناعي، قد تُصنع الخوارزميات في المختبرات، لكن مستقبلها الاقتصادي يُحسم عند شبكات الكهرباء.