القيادة في الإمارات دائماً الأقرب إلى كل مواطن من أبناء هذه الدولة المباركة، ولم تكن منفصلة يوماً عن أهلها وناسها، لذلك لا يُستغرب أن يتبنى ديوان الرئاسة ووزارة الأسرة مبادرة «أفراح الإمارات» للأعراس الجماعية التي انطلقت أولى حلقاتها من دبي هذا الأسبوع.

فقيادة الدولة التي اعتادت مشاركة أبناء شعبها أفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم وزيارتهم في بيوتهم ومجالسهم، دأبت أيضاً على تحويل المناسبات الوطنية الجليلة مثل عيد الاتحاد إلى مهرجان بهجة وطنية تحتفي فيه الدولة وشعبها الوفي بمنجزات الوطن وأبنائه.

هذا العام تبدأ احتفالات عيد الاتحاد الخامس والخمسين مبكراً بسلسلة الأعراس الجماعية «أفراح الإمارات» التي ستطوف الإمارات السبع بدءاً من دبي، لتدخل البهجة والفرح والسرور والأنس في كل بيت إماراتي تعوّد على سنعنا التليد بمشاركة الأفراح بين الأهل والجيرة والأقارب.

قد يبدو الأمر لغير العارفين مجرد نشاط اجتماعي برعاية رسمية، لكنه في الإمارات لبّ الموضوع؛ لأن كُنْهَهُ يتعلق بعلاقة القيادة بالشعب؛ محبة متبادلة، ووفاء متواصل، وإرث لا ينقطع من الحُنوّ والرعاية ووضع المواطن على رأس الأولويات.

وتأتي هذه المبادرة، على جمالها، استمراراً لنهج الدولة المتواصل في تهيئة كل الظروف لبناء الأسر الإماراتية الجديدة على أكمل وجه، بدءاً من مشاريع الإسكان العديدة ومبادرات منح الزواج وتيسير السداد للمدينين من المقبلين على الزواج، والعديد غير ذلك من المبادرات.

ولا ينفصل ذلك أبداً عن نهج الدولة والقيادة المتواصل منذ قيام الاتحاد في تعزيز كل ما من شأنه تحسين معيشة المواطن ورفاهيته وجودة حياته، سواء تعلق الأمر بأسرته الصغيرة قبل الزواج وبعده أو مجتمعه الأكبر أو عمله أو صحته أو تقاعده.

ومن يستعرض مبادرات الدولة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية في كل جانب من هذه الجوانب يجد عجباً؛ إذ لا تكاد هذه المبادرات تترك للمواطن أي فرصة لغير السعادة والفخر المتواصل والاعتزاز الدائم بهذه الأمة الإماراتية المجيدة وقياداتها الحكيمة واتحادها العتيد التليد.

وقد تخطت رسالة الفرح الإماراتية حدود الدولة إلى المناطق التي يتألم فيها الناس، فرأينا على سبيل المثال سلسلة الأعراس الجماعية التي نظمتها مؤسسات إماراتية ضمن «مبادرة الفارس الشهم 3» في قطاع غزة المنكوب، عدا عمّا يُقدَّم من فعاليات للتخفيف عن الناس هناك.

ولا يأتي أي من ذلك من فراغ، بل من جذور راسخة غرسها الآباء المؤسسون في شجرة الاتحاد وارفة الظلال لكي يستظل بأغصانها المواطن والمقيم والزائر، وحتى الظمآن وراء الحدود.

جعل الله الفرح حاضراً دائماً في حياة الإمارات، قيادة وشعباً ومؤسسات، وجعل الله الأسر الصغيرة التي تؤسسها مبادرة «أفراح الإمارات» من الأسر السعيدة بوطنها وفي وطنها. وافرحي بعيالك يا الإمارات!