ابتهاجاً بالروح الوطنية والفخر بالهوية الإماراتية وبالإنجازات التي حققتها الدولة منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر 1971، والتي كانت بداية تاريخية مفصلية مهمة في التحولات المجتمعية التي نقلت المجتمع من مرحلة القبيلة إلى مرحلة الدولة الحديثة. دولة المؤسسات ذات الأطر والهياكل التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. بما ترتب على ذلك قيام دولة الاتحاد واتساع دائرة الوطن، لتغدو الإمارات نموذجاً يحتذى به في: «التلاحم المجتمعي.. والاستقرار.. والتنمية المستدامة».

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة.. التي وضع حجر أساسها. المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. رحمهما الله. وبمباركة وموافقة إخوانهم حكام الإمارات.. طيب الله ثراهم جميعاً، للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 55 ومواصلة رحلتها نحو المستقبل الزاهر بمزيد من الإنجازات المحلية والعالمية التي ميزت العام 2026 «عام الأسرة» في ظل قيادتها الرشيدة وشعبها الكريم الأصيل المعطاء. وكل مقيم على أرضها.

يأتي احتفال هذا العام تزامناً مع أجواء «عام الأسرة 2026» تحت شعار «نماء وانتماء»، والذي يكرس دور الأسرة المحوري في بناء القيم المشتركة وتعزيز الروابط المتينة الممتدة عبر أجيال الحاضر والمستقبل.

لقد استطاعت وبجدارة دولتنا الفتية أن تعزز حضورها الفاعل في المشهد الدولي ورسخت موقعها قوة اقتصادية وازنة على مستوى المنطقة والعالم، وواصلت إسهاماتها الفارقة في مختلف ساحات العمل الإنساني.. فيما برزت على المستوى المحلي العديد من الإنجازات النوعية في مجال التطور والتقدم العلمي التكنولوجي وعلوم وصناعة الفضاء الذي شكل دفعة جديدة إلى الأمام في مسيرة التنمية المستدامة، حيث حصلت دولة الإمارات على شهادة عدم الممانعة ورخصة البناء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتشييد محطتين نوويتين.

وبموجب ذلك تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتعمل على تنفيذ مشروع توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها في تمكين حراك التنمية المستدامة والانتقال بمجتمع الإمارات إلى مرحلة حضارية جديدة. ولم يكن للإمارات أن تحصل على موافقة هيئة الرقابة النووية الدولية. لولا سمعة دولتنا وصورتها المشرفة في المحافل الدولية وما تحظى به من تقدير من قبل المجتمع الدولي.

كما استطاعت «دولة الاتحاد» أن تنافس العديد من دول العالم في مجالات عدة وأن ترسخ مكانتها العالمية بين الدول المتقدمة في ريادة الفضاء، بنجاحها في إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي «خليفة سات» الذي تم إنجازه بأيادٍ إماراتية 100 %. وإرسال «مسبار الأمل» إلى المريخ، ما يثبت جدارة وكفاءة أبناء زايد و«دولة الاتحاد». وقدرتهم وهمتهم التي يسابقون بها العالم؛ وهو ما غرسه الوالد الباني المؤسس منذ عشرات السنين؛ والذي هيأ السبل الكفيلة لتحقيق مثل هذا الإنجاز العظيم. الذي يعد قفزة نوعية! وقاعدة لتوطين صناعات الفضاء.

كما استطاعت أيضاً الإمارات إرسال أول رائد فضاء عربي من أبنائها إلى محطة الفضاء الدولية، والذي من دون أدنى شك يعد إنجازاً تفتخر به أجيال الحاضر والمستقبل في بلادنا ووطننا العربي؛ الشيء الذي بدوره يعد إضافة تاريخية حضارية متقدمة لإنجازات الدولة.

كما تقدّم الإمارات نموذجاً على المستوى العالمي من حيث التنمية الاقتصادية والقيم الثقافية والاستقرار السياسي والاجتماعي؛ في حين تتسم سياستها الخارجية التي وضع نهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على إقامة علاقات مع جميع الدول والوقوف إلى جانب المستضعفين والمحتاجين في العالم والإسهام الفعّال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

إن «دولة الاتحاد» تثبت للعالم باستمرارية إنجازاتها التي تنافس كبرى دول العالم تقدماً وحضارة إنها دولة القمة، حيث تتقدم بالمعايير العالمية وليس الإقليمية.. وتسير في خط صاعد إلى الأمام دون توقف، وهو ما أكده بوضوح تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).

هكذا كان وسيظل الثاني من ديسمبر نقطة التحول الكبيرة في حياة الأسرة الإماراتية وكل أبناء الدولة الذين ينعمون بثمرات الاتحاد، هنيئاً لنا جميعاً ولقيادة وحكومة دولتنا الحبيبة بما حققته مسيرة الاتحاد.. وإلى الأمام دائماً بإذن الله تعالى نحو المزيد من الخير، والعزة، والتقدم، والازدهار.. وكل عام والجميع بخير.. قيادة وشعباً وكل من يقيم معنا على أرض دولتنا الحبيبة المعطاءة الغالية.