بقلم: د. محمد سالم المزروعي

حين تختلف طبعتان من كتاب في كلمة تغيّر معنى فقرة كاملة، يعرف المحرر أن عليه الرجوع إلى الطبعتين قبل أن ينسب العبارة إلى المؤلف. لكن ماذا يحدث حين يتولى مساعد ذكي الإجابة عن السؤال نفسه؟ قد يجمع بين الطبعتين، ويصوغ عبارة جديدة، ثم يحيل القارئ إلى عنوان الكتاب.

تبدو الإجابة موثّقة، مع أن الإحالة إلى عنوان صحيح لا تكفي لإثبات أن العبارة وردت فيه.

وفي رأيي، هنا يكمن التحدي الذي يواجه المكتبات والناشرين: كيف نستفيد من سرعة الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى المعرفة، ونحافظ في الوقت نفسه على قدرة القارئ على معرفة ما قاله المصدر فعلاً؟.



بهذا المعنى أقرأ اختيار «هندسة الثقة» شعاراً للدورة الثالثة من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، فقد ربط معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته الافتتاحية، قيمة المعرفة بموثوقية مصادرها، وإمكان التحقق منها، وأكد مسؤولية المؤسسات عن توثيقها وصون حقوق أصحابها، والإشراف البشري على استخدام التقنيات الذكية. وأرى أن أهم ما يترتب على هذا الطرح، أن تُبنى إمكانية التحقق في الخدمة منذ تصميمها.

ففي مثال الكتاب، يعني ذلك أن يرى القارئ اسم الطبعة ورقم الصفحة، وأن يعرف إن كان يقرأ اقتباساً أم تلخيصاً، وأن تظهر له الفروق المؤثرة بين النسخ.

ويعني أيضاً، أن تكون هناك جهة تستطيع مراجعة الإحالة وتصحيحها إذا اعترض القارئ عليها.



وفي محاضرته عن أثر الذكاء الاصطناعي في رواية التاريخ، تناول الدكتور جوشوا سترنفيلد تحديات تفسير الأحداث والتحقق من مصادرها. ويقودني طرحه إلى سؤال يتجاوز صحة الأسماء والتواريخ: ماذا يبقى من خلاف المصادر عندما يختصرها النظام في جواب واحد؟ قد يجد باحث، مثلاً، إعلاناً صحافياً يحدّد موعد افتتاح مدرسة قديمة، وشهادة شفوية يتذكر صاحبها يوم بدء الدراسة.

كلاهما مفيد، لكن لكل منهما دلالة مختلفة. وإذا جمعهما النظام في رواية واحدة، ضاع على الباحث فرق كان يمكن أن يقوده إلى وثيقة ثالثة، أو إلى فهم أدق للحدث.

لذلك أرى أن عرض الاختلاف بين المصادر خدمة معرفية بحد ذاته، وأن قول «المصادر المتاحة لا تكفي للجزم»، قد يكون أدق جواب تستطيع المكتبة تقديمه.



ومن زاوية أخرى، قدّم فريق معهد الابتكار التكنولوجي، بمشاركة الدكتور حكيم حسيد والدكتورة بسمة الأمل بوساحة، عرضاً لتطبيقات نماذج «فالكون» في التعامل مع العربية الإماراتية في النصوص والكلام والوثائق.

وأرى أن إحدى الفرص التي يفتحها هذا العمل، هي إتاحة البحث في تسجيلات التاريخ الشفوي بالصيغة التي يعرفها القارئ، حتى عندما يرد اسم المكان في التسجيل بلفظ محلي، أو بتسمية قديمة.

فخطأ واحد في تفريغ الاسم قد يحجب الشهادة عن نتائج البحث، على الرغم من أن التسجيل محفوظ ومتاح.

ويمكن للأداة أن تقترح المقطع، ولأمين المجموعة أن يراجع الاسم، ويربط صِيَغه المختلفة، وللقارئ أن يسمع العبارة في سياقها، حيث تسمح حقوق الإتاحة.

هنا تُقاس قيمة التقنية بما تساعدنا على العثور عليه من معرفتنا المحلية، وبالدقة التي تحفظ بها معناه.



وقد يبدو هذا المستوى من التوثيق عبئاً على خدمة يقصدها الناس طلباً للسرعة. لكن القارئ يستطيع أن يحصل على جواب موجز، وأن يجد إلى جواره رابطاً مباشراً إلى الصفحة أو المقطع الذي يسنده.

ويمكن للناشر أن يحدد ما يجوز عرضه من النص، وللمكتبة أن تُظهر بيانات المرجع وسبل الوصول إليه. وبهذه الصيغة تخدم الأداة القارئ الذي يريد إجابة سريعة، والباحث الذي يحتاج إلى فحصها، وتظل لكل جهة مسؤولية واضحة تجاه المادة التي تتيحها.

كما أنَّه يمكن تجربة هذا النهج على مجموعة صغيرة من الصحف القديمة والكتب وتسجيلات التاريخ الشفوي المصرّح باستخدامها، والبدء في اختيار مواد تتضمن اختلافات بين الطبعات، أو تواريخ متباينة، أو أسماء محلية متعددة الصيغ.



ويوثّق أمناء المجموعات هذه المواد، ويحدد الناشر شروط استخدام نصوصه، ثم يطوّر المعهد أداة تحيل الإجابة إلى موضع الدليل.

وقبل الدورة المقبلة، يمكن لباحثين مستقلين اختبار الأداة بأسئلة مستمدة من استفسارات القراء، على أن تُعرض النتائج في القمة وفق مقاييس محددة: نسبة الإحالات التي تسند الإجابات بالفعل، ودقة التعرّف إلى الأسماء المحلية، وقدرة الأداة على إظهار اختلاف المصادر، أو التصريح بعدم كفايتها، والوقت الذي تستغرقه المؤسسة لتصحيح خطأ موثّق.



ومن المؤكد أن القمة في دورتها المقبلة، ستعود بنتائج يستطيع القارئ فحصها، وتستطيع المكتبات والناشرون البناء عليها.

وما أريده من المساعد الذكي في المكتبة، هو أن يختصر عليّ الطريق إلى الكتاب أو الوثيقة أو التسجيل، وأن يترك لي ما ذهبت إلى المكتبة من أجله أصلاً: أن أقرأ الدليل بنفسي، وأكوّن رأيي.



* عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم