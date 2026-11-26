في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة.. لكل رسالة من الرسائل الـ 26 مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.

في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.

في الرسالة الحادية والعشرين من كتاب «الرسائل» يخاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جيلاً في أول الطريق: «المقبلين على الحياة بكل شغف، المندفعين نحو الإنجاز بكل حماسة»، «إلى من يريدون أن يقولوا للعالم إنهم مروا من هنا». في هذه المرحلة من العمر يبدو الوقت متسعاً، والمستقبل أطول من أن يحسب، ومع ذلك يختار الشيخ محمد أن يحدثهم عن الرحيل، الرحيل من المنصب والرحيل من الدنيا، كأنه يضع النهاية أمامهم وهم في البداية، ليقيسوا بها خطواتهم من الآن.

تنطلق الرسالة من سؤال يقول الشيخ محمد إنه كثيراً ما يفكر فيه: ما الذي يجعل بعض القادة خالدين في ذاكرة الناس لقرون، فيما ينتهي ذكر آخرين برحيلهم، وقد «يموتون قبل أن يموتوا»؟ ومن تجارب القادة ودروس التاريخ وما شاهده وسمعه، يصل إلى ثلاثة أسباب، يضع بها القيادات الشابة أمام أسئلة تتجاوز الوصول إلى المنصب، إلى ما يستحق أن يبقى بعده.

وأول ما يضعه أمام القائد الشاب هو سؤال الغاية: لمن تعمل؟ ويجيب الشيخ محمد: «من عاش لنفسه مات معها، ومن عاش للآخرين امتد معهم». من جعل نفسه غاية عمله انتهى أثره برحيله، ومن جعل الناس غايته بقي أثره ما بقوا. لذلك ينصح الشباب بأن يحددوا غايتهم مبكراً، لأنها «ستصنع الفرق بعد رحيلك من المنصب أو رحيلك من الدنيا».

ثم يأتي السؤال الأصعب: هل أنت مستعد لدفع الثمن؟ يلاحظ الشيخ محمد أن «الكثيرين يريدون الأثر الخالد والذكر الطيب»، لكنهم غير مستعدين للتضحية والمشقة، وللنهوض باكراً والنوم متأخراً، وللتخلي عن المكاسب الشخصية، ثم يكتب: «كل فكرة لا يستطيع صاحبها دفع ثمنها، لا تستحق أن تعيش وتبقى». تبدو الجملة قاسية على الحالمين، لكنها منصفة للأفكار، لأن الفكرة الجريئة تختبر أولاً بما يحتمله صاحبها من أجلها، ثم بجدواها.

ويبقى امتحان الاستمرار: ماذا يحدث للأفكار بعد رحيل أصحابها؟ «الشخص مؤقت، والمؤسسة مستمرة»، والقادة الذين تبقى آثارهم هم من يحولون أفكارهم إلى منظومات عمل ومؤسسات تحملها الأجيال من بعدهم. ويصوغ الشيخ محمد ذلك في صورة لافتة: «إذا حمل الناس فكرك، أصبحت لأفكارك أرجل تمشي بها على الأرض وتسابق بها العالم».

ولا يذهب الشيخ محمد بعيداً في الأمثلة، ويختار لأبنائه وبناته من القادة الشباب سيرة والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بأسئلة تبدو اليوم غريبة: من كان في السبعينيات يحتاج إلى جبل علي؟ ومن كان يريد أطول برج تجاري في الشرق الأوسط؟ ولماذا أسس «دوبال» للألمنيوم بمبالغ ضخمة لن يجني ثمرتها في وقته؟ وأوضح هذه الأمثلة مستشفى دبي، الذي افتتح في بداية السبعينيات، وظل فترة يعمل بأقل من طاقته، وكثير من أقسامه وأروقته مغلقة لعدم الحاجة إليها، ثم امتلأ بعد سنوات، وأصبح من أنشط مستشفيات المدينة.

في قصة المستشفى تلتقي الغاية بالمؤسسة. مشروع سبق احتياجات زمانه، واستمرت قيمته تتكشف مع نمو المدينة، ويكتب الشيخ محمد عن والده: «كان راشد يفكر أبعد من وقته ويبني أطول من حياته؛ لذلك بقي أثره».

أما الثمن، فيظهر في الجدول اليومي الذي يرويه الشيخ محمد بتفاصيله. كان الشيخ راشد يصحو مع الفجر، وينطلق قبل خروج الناس ليتابع مشاريعه واحداً واحداً. ويذكر أحد مهندسي مركز دبي التجاري أنه كان يمر على البرج نحو الخامسة صباحاً، ويركب مصعد العمال إلى الأدوار العليا. بعد ذلك مجلسه، ثم مكتبه على الخور حتى الظهر، وجولة ثانية على المشاريع بعد العصر، ومضيفه في جميرا بعد المغرب. يعود إلى بيته لينام ساعات قليلة قبل أن يبدأ اليوم التالي بالإيقاع نفسه، لأكثر من أربعين عاماً.

«هكذا هم العظماء.. يتعبون ليرتاح غيرهم، ويضحون ليعيش الآخرون، ويزرعون لتأكل الأجيال».

تمتد عناية الشيخ محمد بالقيادات الشابة إلى ما هو أبعد من صفحات الكتاب، فقد أسس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة عام 2003، الذي خرج خلال ثمانية عشر عاماً 800 قيادي إماراتي، من بينهم وزراء ووكلاء ومديرون عامون. وفي ديسمبر 2021، حين شهد تخريج دفعتين جديدتين، أكد أن «صناعة القيادات عملية متواصلة.. وهي الضمان الرئيسي لاستدامة المسيرة»، وتحدث عن الحاجة إلى «أفكار جديدة ودماء جديدة كل يوم».

وإعداد الصف الثاني والثالث من القيادات يتجاوز ضمان وجود من يتولى المسؤولية عند انتقالها، هو استثمار في قدرة المؤسسات على مواصلة التقدم مهما تغير الأشخاص وتعاقبت الأجيال. وما يحتاجه الجيل الجديد من تجارب من سبقوه يتجاوز معرفة المشاريع التي أنجزوها، إلى فهم طريقة تفكيرهم حين اتخذوا قرارات لم تكن نتائجها مضمونة. سيواجه هؤلاء الشباب تحديات مختلفة، ويحتاجون إلى حلول جديدة، وقد يضطرون إلى اتخاذ قرارات تبدو اليوم سابقة لأوانها. الخبرة التي يرثونها تمنحهم أساساً ينطلقون منه، أما مسؤولية الاختيار وصناعة الإنجاز التالي فتقع على عاتقهم.

وقد يكون من أصعب مسؤوليات القائد أن يُعد أشخاصاً قادرين على تحقيق ما لم يستطع هو تحقيقه، وأن يمنحهم الثقة والمساحة لاتخاذ قراراتهم الخاصة، بهذا يستمر الطموح وتتجدد الأفكار، ويصبح إعداد القادة استثماراً في إنجازات قد لا يرى صاحب المبادرة ثمارها بنفسه.

في مطلع الرسالة يخاطب الشيخ محمد شباباً يريدون أن يقولوا للعالم إنهم مروا من هنا. لكن الأثر الذي يدعوهم إلى صنعه أعمق من مجرد اسم يبقى في الذاكرة، قيمته في ما يتركونه للآخرين من فرص وأفكار ومؤسسات، وفي الطريق الذي يصبح أوسع لمن يأتي بعدهم، عندها تتحدث أعمالهم عنهم، حتى أمام أجيال لم تعرفهم.