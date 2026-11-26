منذ نحو سنة تعرض حسابي البنكي للاختراق، وسُحب مبلغ من رصيدي. توجهت إلى مركز شرطة الراشدية وقدمت بلاغاً. في ذلك الوقت كنت أريد أن أعرف كيف حدث الأمر، ومن يقف وراءه، وهل يمكن استعادة حقي. ثم مرت الشهور، وانشغلت بأمور أخرى، ولم أكن أعرف إلى أين وصلت الشكوى أو ما الذي يجري بشأنها.

قبل أسبوع تقريباً، اتصل بي شخص من رقم لا أعرفه، وطلب مني أن أتنازل عن الشكوى، وقال إنه يريد إنهاء الموضوع وإعادة المبلغ الذي اختفى من حسابي، على أن أتنازل عن البلاغ.

وأخبرني أيضاً أن الشخص الذي قام بالاختلاس قد قُبض عليه. لم أتوقع هذا الاتصال بعد مرور كل هذا الوقت. وما لفت انتباهي أن الواقعة، التي أصبحت بالنسبة لي أمراً قديماً، ما زالت حاضرة. لا أعرف تفاصيل الإجراءات التي جرت، ولا أريد أن أستبق نتيجة القضية، لكن الاتصال جعلني أقدّر الجهد الذي بُذل في متابعة البلاغ.

والاتصال نفسه جعلني أفكر في جانب لا يظهر عادة في الحديث عن هذه الوقائع، وهو أن أثر الجريمة لا ينتهي عند سحب المال، فالمتضرر يبقى فترة يتساءل إن كان بلاغه وصل إلى نتيجة، ولذلك فإن متابعة الشرطة لا تعني فقط البحث عن المتهم، بل تعني أيضاً أن يشعر صاحب البلاغ بأن ما حدث له أُخذ بجدية، وأن حقه لم يصبح أقل أهمية مع مرور الوقت.

أكتب عن تجربتي مع شرطة دبي لأن الناس كثيراً ما يتحدثون عن الأمن من زاوية وجود الشرطة في الشوارع، وهذا جانب مهم، لكن هناك عملاً آخر لا يراه الناس بالضرورة.

البلاغات تحتاج إلى تسجيل ومتابعة، والجرائم التي تقع عبر الحسابات البنكية تحتاج إلى يقظة ومعرفة بالأدلة الرقمية، وقد لا تظهر نتائجها بسرعة. ومن واقع ما مررت به، أدركت أن تقديم البلاغ ليس إجراءً شكلياً ينتهي عند مغادرة المركز؛ فقد تستمر متابعته حتى بعد أن يظن صاحبه أن الوقت طال.

وهذه نقطة أراها مهمة: ثقة الناس بالشرطة لا تأتي فقط من سرعة الرد، بل من إحساسهم أن شكواهم لم تُهمل، وأن هناك من يتابعها حتى لو لم يكونوا مطلعين على كل خطوة. هذا الإحساس وحده يعيد للمتضرر شيئاً من الطمأنينة، ويشجعه على أن يبلغ ولا يستسلم لفكرة أن الجرائم الإلكترونية لا يمكن الوصول إلى مرتكبيها.

لا أستطيع أن أتكلم عن كل تجربة أو كل قضية، فلكل واقعة ظروفها، لكنني أتكلم عن تجربتي الشخصية. أقدّر دور شرطة دبي، والجهد الذي يبذله أفراد سلك الشرطة، واليقظة المطلوبة منهم في حماية الناس ومتابعة ما يتعرضون له في حياتهم اليومية وعلى حساباتهم أيضاً. شكراً لكل من يعمل ليبقى أمن الناس وحقوقهم موضع اهتمام.