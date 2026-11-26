حين وضع الآباء المؤسسون دستور الاتحاد اختاروا أن يضمّنوا ديباجته نصاً واضحاً على شكل نظام الحكم الاتحادي ومبادئه وغاياته، حيث نصت الديباجة على مجموعة من الأهداف، منها إعداد شعب الاتحاد للحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان، في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق.

من أجل ذلك، حرص الآباء المؤسسون، ومن خَلَفَهم من قادة الإمارات، على استكمال أركان المؤسسات الديمقراطية للاتحاد وفي مقدمتها المجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ أول من أمس دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر.

وحين نستعرض مسيرة ديمقراطيتنا، بدءاً من عام تأسيس الاتحاد قبل 55 عاماً، مروراً إلى العمل بانتخاب نصف أعضاء المجلس، ووصولاً لتخصيص نصف المقاعد للمرأة، نجد أن أبرز ما ميّز مسيرة المجلس هو الممارسة الراشدة للديمقراطية البرلمانية البعيدة عن الصخب والمزايدات والاستعراضات الصوتية، وما إلى ذلك من سلبيات تختطف التمثيل البرلماني بعيداً عن أهدافه الحقيقية.

لقد اختطت دولة الإمارات لنفسها مساراً ديمقراطياً خاصاً بها يلائم طبيعة مجتمعها واحتياجات مواطنيها ومؤسساتها، بدءاً من إجماع القبائل على العائلات الحاكمة، ومجالس وبرزات الشيوخ المفتوحة لكل مواطن، واستكملت ذلك كله بالمجلس الوطني الاتحادي بمراحله المختلفة وصلاحياته الدستورية.

وما حِرصُ الحكام أو من يمثلهم على حضور افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس كل عام، في ممارسة متواصلة لعرف دستوري متأصل، إلا دليل على الأهمية التي توليها قياداتنا الحكيمة لهذه المؤسسة الديمقراطية التي نص عليها الدستور.

وبما أن هذا هو الدور الرابع للمجلس الثامن عشر، فهذا يعني أن نتوقع إجراء انتخابات لاختيار نصف أعضاء المجلس التاسع عشر بعد عام من الآن، وهو ما يلقي مسؤولية كبرى على النصف الآخر في المسيرة الديمقراطية وهم مواطنو الاتحاد.

لقد قامت الدولة، قيادة وحكومة اتحادية ومجلساً وطنياً اتحادياً، كلٌّ بدوره، ويبقى دور المواطن في حسن الاختيار وفهم الدستور والأنظمة المرعية بهذا الشأن، والتعرف على صلاحيات المجلس وبرامج المرشحين، وقبل ذلك وبعده مصلحة الدولة.

والمعادلة بسيطة؛ فإذا كانت الدولة من أعلى هرم المسؤولية إلى أدنى مستويات الوظيفة العامة تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها، فالواجب يتطلب من المواطن أيضاً؛ سواء كان ناخباً أو مرشحاً أو عضواً حالياً أو مستقبلياً في المجلس الوطني، أن يضع مصلحة الدولة نصب عينيه وفوق كل اعتبار.

لقد بنى لنا آباؤنا المؤسسون نموذجاً فريداً من الديمقراطية الخاصة بنا والمناسبة لمجتمعنا وثقافتنا وعاداتنا وسنعنا، وواجبنا اليوم أن نحافظ عليه لنا وللأجيال المقبلة.