على الدراما أن تستعيد حقها في اكتشاف الحكايات.

مع كثرة الأعمال السينمائية في بوليوود، وجد صُناعها أنفسهم أمام تكرار الأفكار والحكايات، وهو ما دفع أحد أبرز كتّاب السيناريو إلى الحديث عن الأصالة وكيف يمكن أن يصبح المصدر الأصلي للقصة غير ظاهر كما نرى ولا يطل برأسه مع كل مشهد داخل الشاشة، وهي الفكرة التي تختصرها المقولة المنسوبة إلى الكاتب سليم خان «الأصالة هي فن إخفاء المصدر».

هذا ما يدفعنا إلى فتح الحديث عن الدراما في منطقتنا، بعد مرور أكثر من نصف قرن على تقديم أعمال درامية بقيت في معظمها داخل (علبة) البيت، وبتكرار وصل إلى درجة يمكنك معها أن تستوقف أي مشاهد وتسأله عن مشهد الطلاق أو البكاء في الدراما، فيصف لك المشهد كاملاً مع الأداء والحركات دلالة على التكرار الممل والسطحي أحياناً.يمكن تفكيك هذا المشهد الطويل من التكرار بالعودة إلى بدايات الدراما في المنطقة حين كانت الدراما تستلهم مفرداتها من الشكل الاجتماعي وتجد لنفسها طريقاً لتقديم الترفيه والمتعة، وهذا ما جعلنا نرى أعمالاً عن البخل في مسلسل «اشحفان القطو»، والكاميرات المزروعة في غرف المتزوجين «خالتي قماشة»، وهما نموذجان لأعمال ستلقى الرفض في كل غرف الرقابة بالمنطقة اليوم إذا ما تم إعادة تقديمها.

خلال أكثر من عشرين سنة جرى حصر الدراما في الحيز الاجتماعي استجابة لأهداف ورسائل القنوات التلفزيونية المنتجة التي وضعت ميزانياتها وسياساتها الإنتاجية ضمن توجهات القناة الهادفة. ومع مرور السنوات، أصبح هذا التوجه قالباً ثابتاً وضاقت المساحة أمام صناعة ترفيهية وفنية يفترض أن تمارس دورها في التنوع والإبداع والجمال والنبش في الحكايات، وتقديم مادة ممتعة، والأهم من ذلك كله أن تكون مؤثرة ومدهشة في الوقت نفسه فلم نعد نجد سوى قصص الطلاق والزواج من بنت العم والورث والشركات إذا ما تنوعت ذهبت لتقديم شخصيات عالمها الدرامي مباشر مثل المريض أو شخص دخل الغيبوبة «مئات الأعمال».

وهذا التأثير لا يمكن أن يتحقق دون الخروج قليلاً من «علبة» البيت، والذهاب إلى الحكايات التي تعيش خارج جدرانه، حتى لو كانت عن المياه التي أغرقت مدينة، أو حوادث الضباب الضخمة على الطرقات، أو عن أب أنيق وعنيف، وملفات الشرطة والمدارس، وحكايات الاختفاء والرحالة، والفتاة المراهقة التي لعبت بعقول عشرات الرجال، والرسائل الإلكترونية المجهولة، وامرأة تنتظر خروج والدها من السجن بعد عشر سنوات، ولم يبقَ له من الحياة سوى ذكريات صادمة.

على القنوات التلفزيونية التخلي عن النصوص المكررة من مكاتب المنتجين التي تحمل أفكاراً جيدة بمعالجة درامية وسيناريو ضعيف، وتقديم الأعمال الدرامية طوال السنة من خلال إنتاج أعمال الحلقات المحدودة وإلغاء مفهوم (كيكة) الدراما الرمضانية التي يتم توزيعها سنوياً كواجب، هناك دائماً مشاهد أمام الشاشة سيجد نفسه أمام هذا العالم ولن يذهب سوى للترفيه والاستمتاع وسيترك المثقلين بالنصائح والرسائل المباشرة.