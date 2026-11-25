صدمة بالنسبة لنا أن نرى أياً من مواطني دولنا الخليجية وهو يعمل لصالح جهة أجنبية، سواء كانت تلك الجهة دولة أو تنظيماً أو جماعة، وهذه الجهة تحارب وتعادي وتضر دولته.

صعب أن نرى من بيننا من يؤيد إيران أو الحوثي أو «حزب الله» أو الفصائل العراقية ويفرح وهو يراهم يعتدون على بلده، كيف استساغ الخيانة، ومع الأسف يوجد بيننا مجموعات تؤيد إيران وتجد لها مبرراً وعذراً وتتبنى أحياناً السردية الإيرانية وتصدقها وتساهم في ترويجها.

صعب لأن دولنا الخليجية مطمح وحلم لأي مواطن عربي، حتى الإيراني يتمنى أن ينال جنسيتها ويعيش فيها، وهناك طوابير من قوائم الانتظار في كل بلد خليجي لمن يتمنى أن يحصل على شرف جنسيتها ويتمتع بامتيازات مواطنيها، لهذا نصدم فعلاً ونتساءل كيف حللت واستباحت وشرعنت الجماعات المتطرفة محاربة الدولة الوطنية وخاصة إذا كانت ضمن دول الرفاه العربي أي دول الخليج؟

كيف استطاعت أن تقنع تلك المجموعات بأن ما تقوم به إيران له علاقة بدين الإسلام أو بأي ملة ربانية؟

هذه المجموعات هي داء مستفحل في دولنا لا بد أن يكون لدينا استراتيجية خليجية شاملة أمنية وثقافية وإعلامية لمواجهتها مستقبلاً ونقف عند مصادر خطورتها ومراكز نفوذها، فهي أخطر علينا ألف مرة من صواريخ إيران ومسيراتها، بل إنها خطر على أمن دول مجلس التعاون كله أياً كان موقع تواجدها في أي دولة منها.

اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون وضع تصوره «الخليجي» لمواجهة هذه التنظيمات السرية من منظوره الأمني ولكننا نحتاج بالمقابل أن نملك تصوراً «خليجياً» من منظور ثقافي واجتماعي وتربوي وتعليمي ليعيد ترتيب الأولويات بالنسبة للمواطن الخليجي، فيعرف معنى أن يكون مواطناً خليجياً وما هي واجباته قبل أن يعرف ما هي حقوقه، ليعرف أن الجنسية استحقاق مقابل التزامات، لنبني كليات للواجبات إلى جانب كليات الحقوق، الدولة الوطنية ليست استحقاقاً إرثياً فقط الدولة كيان يعطيك حقوقاً مقابل التزامك، هذه مفاهيم لا بد من أن تربط بمنظومة تشريعية متكاملة ترتبط بعقوبات وترتبط بتوابع للأفعال تفندها بشكل تفصيلي أكثر يعزز مفهوم «الدولة» مقابل مفهوم الجماعة والأمة حتى نقطع منطقة الضبابية والرمادية التي بينهما في ذهنية شبابنا وأجيالنا القادمة.

هذه المجموعات التي استلب عقلها من قبل تلك الجهات الأجنبية يتصرفون بعقلية المحق والمؤمن والمدعوم بأسانيد تم تحويرها ولفها بغلاف ديني كيف ننزع ذلك الغلاف؟

العقل لا يقول إلا بوجود عنصرين لا ثالث لهما، فلن نخترع العجلة، أما بالوعي فمن فهم وإدراك فله ما له من دولته، وعليه ما على غيره تجاه دولته، وأما بالقانون إن لم يفهم، فسلطة القانون فوق كل شيء.