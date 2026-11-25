منذ أسابيع وأنا أتابع أعمال البناء بالقرب من منزلي في دبي مارينا، شاهدت الموقع يتغير يوماً بعد يوم، وتساءلت عما يجري تشييده، إلى أن جاء إعلان هيئة الطرق والمواصلات في الثامن عشر من نوفمبر ليكشف الإجابة: محطة للتاكسي الجوي الكهربائي، المشروع الذي أثار فضولي طوال أسابيع يضع دبي على أعتاب تحول جديد في مستقبل التنقل الحضري، لتصبح أول مدينة تستهدف تشغيل شبكة تجارية للتاكسي الجوي الكهربائي متكاملة مع وسائل النقل القائمة، وتضيف إلى خريطتها الاقتصادية بُعداً ثالثاً هو السماء.

مع اعتماد المحطة من الهيئة العامة للطيران المدني، اكتملت البنية التحتية لأول مسار دائم في العالم للتاكسي الجوي الكهربائي بين محطتين معتمدتين، يربط المارينا بمطار دبي الدولي في أقل من عشر دقائق، مقارنة بنحو خمس وثلاثين دقيقة براً.

وتتولى شركة جوبي الأمريكية تشغيل الخدمة المستهدفة خلال الربع الثاني من عام 2027، بعد استكمال الموافقات اللازمة.

عبر التاريخ، أعادت وسائل النقل تشكيل المدن واقتصاداتها، ففي عام 1863 افتتحت لندن أول خط للقطارات تحت الأرض في العالم، ونقلت أربعين ألف راكب في يومه الأول، لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع الحضري، وبعد قرن ونصف تقريباً افتتحت دبي المترو في التاسع من سبتمبر 2009، فربطت مناطق سكنية وتجارية كانت تفصل بينها مسافات طويلة، وفتحت أمامها فرصاً جديدة للاستثمار والتطوير العمراني.

فالعلاقة بين النقل والنمو الاقتصادي علاقة تأسيسية، كل وسيلة جديدة توسع نطاق الحركة وتعيد توزيع النشاط الاقتصادي بين أحياء المدينة، ومع دخول الطائرات الكهربائية إلى شبكة التنقل، تبدأ مرحلة تصبح فيها المسارات الجوية جزءاً من التخطيط الحضري.

تكشف التقديرات حجم هذه الصناعة الناشئة، إذ تتوقع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن تبلغ سوق التنقل الجوي المتقدم نحو 88 مليار دولار بحلول 2034.

وفي أكتوبر 2024 رفعت تويوتا اليابانية إجمالي استثماراتها وتعهداتها المعلنة في شركة جوبي إلى 894 مليون دولار، ضمن شراكة تمتد من التمويل إلى تقنيات التصنيع.

هذه الاستثمارات تعكس انتقال صناعة الطيران الحضري من المختبرات والتجارب إلى تأسيس سوق تجارية تتقاطع فيها صناعة الطائرات مع البطاريات والبرمجيات وأنظمة الملاحة والبنية التحتية، وتفتح مجالات استثمارية أمام شركات تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متعددة.

دبي تدخل هذه المرحلة بقاعدة تشغيلية واسعة، فقد استخدم أكثر من 802 مليون راكب وسائل النقل العام والمشترك وسيارات الأجرة خلال 2025، وارتفعت حصة النقل العام والمشترك من إجمالي الرحلات من ستة بالمئة عام 2006 إلى 22.3 بالمئة عام 2025.

واستقبل مطار دبي الدولي في العام نفسه 95.2 مليون مسافر، محافظاً على صدارته العالمية في حركة المسافرين الدوليين.

وتأتي شبكة التاكسي الجوي بأربع محطات في المطار والمارينا ووسط دبي ونخلة جميرا، ترتبط بوسائل النقل الأرضي، لتضيف خياراً جديداً إلى حركة مدينة أصبحت مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والربط بين القارات.

سهولة الوصول تعيد تشكيل القيمة الاقتصادية للمواقع داخل المدن، وتؤثر في قرارات الشركات والمستثمرين عند اختيار مقار الأعمال والفنادق والمشاريع العقارية.

ومع ربط المطار بالمراكز الاقتصادية والسياحية عبر شبكة جوية سريعة، تتسع فرص الاستثمار في المواقع المرتبطة بها، وتنشأ أنشطة جديدة في تشغيل المحطات والصيانة والشحن الكهربائي والخدمات الرقمية.

ويقدم اتفاق دبي مع شركة جوبي، الذي يمنحها حقوق التشغيل الحصرية لست سنوات، نموذجاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تأسيس صناعة جديدة، تجمع التشريعات والبنية التحتية والتكنولوجيا والاستثمار والتشغيل.

وقد اختبرت دبي عبر تاريخها أثر الاستثمار المبكر في وسائل الاتصال بالعالم، من ميناء جبل علي إلى مطار دبي الدولي والمترو، حيث تحولت البنية التحتية إلى أحد أهم مصادر قدرتها التنافسية، واليوم تضيف المدينة مساراً جديداً إلى هذا الإرث، في مرحلة تتنافس فيها المراكز الحضرية الكبرى على استقطاب الصناعات الجديدة ورؤوس الأموال والكفاءات، ودبي تستعد لمرحلة تصبح فيها السماء امتداداً طبيعياً لشوارعها، وتدخل فيها الجغرافيا الحضرية بُعداً ثالثاً يعيد رسم حدود النمو.