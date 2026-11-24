في أول تطبيق واسع النطاق لقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إدماج الذكاء الاصطناعي المساعد في أعمال الحكومة، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المساعد الشخصي «ميره» ليمثل واجهة الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات، القائم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة حكومية موحدة ومتكاملة للمتعاملين.

وسيكون المساعد الشخصي الذكي «ميره» واجهة تفاعلية موحدة لجميع خدمات الحكومة الاتحادية بدءاً من شهر مارس المقبل، وسيتاح على هاتف كل مواطن ومقيم وزائر، حيث يستطيع المتعامل التحدث معه بلغة بسيطة، وطلب الخدمة الحكومية التي يحتاج إليها فتقوم «ميره» على الفور بتنفيذها له.

ومن يدرك طبيعة نظرة دولة الإمارات وحكوماتها الاتحادية والمحلية إلى العلاقة مع الجمهور فلن تفاجئه هذه الخطوة، لأن جوهر هذه العلاقة يقوم في الإمارات على تيسير وصول الناس إلى خدمات الحكومة وتبسيطه حتى لا تتحول الخدمات الحكومية إلى عائق للأعمال والتنمية والحياة والسياحة والاقتصاد.

كما أنها تعبر عن منظومة متكاملة من التطور التقني والجاهزية العالية في الرقمنة والاتصالات وهندسة خدمات المتعاملين وتصفير البيروقراطية، وهو ما جعل الإمارات تتصدر العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية، متفوقة في ذلك حتى على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.

ولأن الإمارات تضع الإنسان في صدارة اهتماماتها، كانت حكومتها سباقة دائماً لتبني كل جديد في عالم التقنية الخدمية، منذ أن كانت أول حكومة إلكترونية في المنطقة نهاية القرن الماضي وصولاً إلى حكومة الذكاء الاصطناعي اليوم.

وقد وفّرت تجربة الإمارات بيئة خصبة ليستفيد المواطن والمقيم والزائر من هذه الخدمات، ليس فقط لإنجاز معاملاته الضرورية، وإنما للبناء على ذلك في تطوير أعماله وحياته وتنمية طموحاته، لذلك لم يعد مفاجئاً أن نجد الأعداد الضخمة من المقبلين على العمل والاستثمار وتحقيق أحلام حياتهم يأتون إلى الدولة سعياً وراء تلك الأحلام.

لم تأتِ «ميره» من فراغ، وإنما من فلسفة تقوم على تسهيل حياة الناس، هدفنا توفير الأوقات على الناس، فالهدف كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو: «حكومة تقدم أفضل خدمات على مستوى العالم، وقادمنا أجمل بإذن الله».