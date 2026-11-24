في معظم دول العالم ما زال على المواطن أن يذهب إلى الحكومة. أما الإمارات فقررت اليوم أن تذهب الحكومة إليه، بل أن تعيش في هاتفه. هذا هو المعنى الأعمق لإعلان «ميره»، المساعد الحكومي الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي سينجز المعاملات الحكومية عن المواطن والمقيم والزائر، من واجهة واحدة وبأي لغة. فهو ليس تطبيقاً جديداً، بل فلسفة جديدة في إدارة الدولة.

نحن ننتقل من «الحكومة الذكية» إلى «الحكومة التي تعمل عنك». الأولى حوّلت الإجراءات إلى إجراءات رقمية، والثانية تُغني الإنسان عن معرفتها أصلاً. فلم يعد عليه أن يعرف أي جهة يراجع وأي نموذج يملأ، يكفي أن يقول ما يريد، والدولة تتولى الباقي. أي أن عبء البيروقراطية ينتقل من كاهل الفرد إلى المنظومة نفسها، وتظهر الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة في ثلاثة أبعاد:

أولاً، الكفاءة: حين تعمل الجهات الحكومية عبر نظام واحد، يظهر التكرار بينها وتُختصر الإجراءات من الداخل، لا في الواجهة فقط.

وثانياً، التنافسية: في سباق عالمي على المواهب ورؤوس الأموال، تصبح سهولة التعامل مع الدولة عامل جذب لا يقل وزناً عن البنية التحتية والبيئة الاقتصادية.

وثالثاً، التأثير: الإمارات تشارك تجربتها الحكومية مع دول عديدة، وتملك اليوم نموذجاً يمكن تعميمه، وقد يغيّر معايير العمل الحكومي في المنطقة والعالم.

منذ عام 2017، حين عيّنت الإمارات أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، لم تتعامل مع هذه التقنية كموجة عابرة، بل كخيار دولة. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تضع هدفاً بأن تصبح نصف خدماتها الحكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عامين. و«ميره» هو اللحظة التي يتحول فيها هذا الخيار من استراتيجية على الورق إلى تجربة يعيشها كل فرد كل يوم.

ومع اتساع هذا النهج، ستتأكد ريادة الإمارات بقدر ما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من تجربة حكومية أبسط، تدرك احتياجات الناس وتستجيب لها في الوقت الذي يحتاجون إليها فيه. فالأثر الذي يستحق أن يبقى هو ما يتغير في حياة الناس كل يوم.