ثمة أفكار تولد في مدينة، ثم تكبر حتى تصير جسوراً بين القارات.

هكذا هي القمة العالمية للحكومات التي انطلقت من دبي، ومنها تواصل توسيع حضورها الدولي، حاملةً رؤية تعتبر تبادل المعرفة وبناء الشراكات طريقاً لتطوير العمل الحكومي وتحسين حياة الإنسان.

ويعد النجاح الذي حققه الحوار الإقليمي مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي استضافته جمهورية الدومينيكان،أخيراً، دليلاً جديداً على المكانة التي رسّختها قمة الحكومات والثقة التي تحظى بها عالمياً.

ويأتي اعتزاز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المكانة تقديراً لكفاءة العمل المؤسسي، وحافزاً لمواصلة التميز وتعزيز دور القمة في التقاء الحكومات وفتح آفاق التعاون بينها.

وما انعقاد هذا الحوار للمرة الثانية على التوالي في جمهورية الدومينيكان، بطلب من الدولة المستضيفة، إلا تعبير عن حاجة حقيقية إلى ما تقدمه الإمارات من خبرات وشراكات، وعن ثقة بقدرتها على الإسهام في تطوير الأداء الحكومي وصناعة الفرص التنموية. وهي ثقة لا تُمنح بالكلمات، بل تُكتسب بالتجربة والنتائج.

وإذا كانت المشاركة الواسعة لرؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي الشركات والمنظمات الدولية تكشف حجم الاهتمام بهذه التجربة، فإن القيمة الأهم تتجلى في انتقال الحوار من القاعات إلى مبادرات تتنوع بين إعداد خبراء في الذكاء الاصطناعي،والمسرّعات الحكومية والتعليم الرقمي والابتكار، وصولاً إلى إقامة شراكات التبادل المعرفي والسياحة والاستثمار.

هنا يتضح معنى النجاح: أن يثمر اللقاء برامج قابلة للتنفيذ، وأن تجد الحكومات في تبادل الخبرات أدوات تعينها على مواجهة تحدياتها، وتفتح أمام مجتمعاتها أبواباً جديدة للتقدم. وتلك حصيلة جهد مؤسسي متكامل، يجمع وضوح الرؤية والقدرة على تحويلها إلى عمل وأثر.

ومع استعداد دبي لاستضافة القمة في شهر فبراير من العام 2027، يضيف الحوار الإماراتي اللاتيني رصيداً جديداً إلى دورها منصةً دولية للتعاون، ويمنح الحكومات المشاركة فرصة أوسع للبناء على ما تحقق من تفاهمات ومبادرات.

فالمعرفة تتسع حين يتم تبادلها، والشراكات تكتسب قيمتها بما تحققه للإنسان. وهكذا يتجدد نجاح القمة كلما تحوّل حوار إلى مشروع، وخبرة إلى فرصة، وشراكة إلى أثر تنموي مستدام.