إذا أردنا أن نعرف كيف تغيّر العالم كثيراً، وكيف تبدلت الأحوال بشكل جذري، وكيف أصبح «العادي» أو «المعتاد» صفحة من صفحات التاريخ، وكيف تحوّل المفاجئ والمدهش والصادم إلى الواقع الجديد، كل ما علينا هو متابعة الأخبار وقراءة ما وراءها وتفنيد الخمس «دبليو» أو«5 Ws & 1 H» المعروفة في كتابة الأخبار. «من» الشخص أو الطرف الرئيسي في الحدث، «ما» الحدث نفسه، «متى» وقع الحدث، «أين» وقع، و«لماذا» وقع، وأحياناً يجيب الخبر عن «كيف».

في فضيحة «إنفيديا»، عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي، «من» هو مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ. و«ما» علاقة جمعته بسيدة الأعمال أليس هوانغ التي سبق وتقلدت منصب مديرة تنفيذية في شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» - أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي، ومشتبه في تجنيدها من قبل الصين بغرض التجسس لجمع معلومات ذات حساسية بالغة والتأثير على قرارات بيع شرائح الذكاء الاصطناعي للصين.

و«متى» قبل أيام، وإن كانت العلاقة تعود إلى أشهر وربما سنوات مضت. «أين» في رحاب وأروقة شركات الذكاء الاصطناعي ومنها إلى حفلات. و«لماذا» خليط من مكامن ضعف النفس البشرية وأسباب قوة وطغيان وأهمية الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مصدراً لقوة الدول أو ضعفها، وقوة سياسية واقتصادية وأمنية ضاربة لمن يملكها.

في تلك الأثناء، فوجئ العالم بقرار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فرض حظر على إقلاع الطائرات في جميع أنحاء مطارات أمريكا.

تصريحات المسؤولين الأمريكيين تراوحت بين القول إن أنظمة الاتصالات أصبحت محملة فوق طاقتها وقديمة، و«عدم استقرار أنظمة الراديو والرادار، وتداخل التشغيل بين نظامين أحدهما قديم والآخر رقمي حديث».

وسواء كان ما حدث نتيجة هشاشة الأنظمة التكنولوجية المعمول بها، أو كان عطلاً تقنياً ألمّ بأنظمة التشغيل، فإن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: هل أفرطنا في الاعتماد على التكنولوجيا ونبذنا الأنظمة اليدوية والعقل البشري لدرجة تصاب بها الحياة بالشلل لحدوث عطل تقني؟!

بعدها بأيام، فقدت شركة «أمازون» 40 قمراً اصطناعياً من مجموعتها المخصصة لخدمات الإنترنت، وذلك عقب فشل الصاروخ الذي كان يحملها في رحلته هي الأولى من بين عشرات تعاقدت عليها الشركة.

فشل الصاروخ وتحطمت أقمار «أمازون» يعد انتكاسة للملياردير جيف بيزوس، مؤسس أمازون وشركة «بلو أوريجين» المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء وتطوير تقنيات الرحلات الفضائية، وذلك في منافسته الشديدة للملياردير إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس» (ضمن عشرات الشركات الأخرى)، وذلك في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية والصواريخ.

وفي الفترة الزمنية نفسها، تعطلت خدمات «ميكروسوفت 365» وتطبيقات أخرى، بينها مساعد الذكاء الاصطناعي «كوبيلوت» لنحو خمس ساعات، وذلك بعد «تعرض البنية التحتية لضغط متزايد»، حسبما أعلنت الشركة. عادت التطبيقات للعمل، لكن الخسارة تقدر بنحو سبعة مليارات دولار أمريكي.

هذه وغيرها من الأخبار الكبرى التي يسيطر الكثير منها على أهم وأبرز الأخبار العالمية تشترك في أن عناصرها الخمسة «من» و«ما» و«متى» و«أين» و«لماذا» و«كيف» تتعلق بالذكاء الاصطناعي، أو الأدوات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، أو الفضاء والصواريخ والأقمار الاصطناعية، أو الصراع بين الكبار - سواء الدول أو الأفراد - على حلبة تقنية حديثة، أو كل ما سبق.

يتغير العالم كثيراً، ويمضي في حربه وسلامه، وعلمه وعلومه، وصراعاته وثرواته، ومفاوضاته واحتقاناته، وأمنه ومخاطره، وسياساته واقتصاده وصناعاته ومشروعاته، وتفاصيله الكبيرة والصغيرة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في القلب منه.

حتى سرعة التغيير مذهلة. الوتيرة التي تغير بها التقنيات والذكاء الاصطناعي العالم ومن يعيشون فيه مذهلة وغير مسبوقة. تمضي هذه التغييرات وتركض التقنيات والأدوات الحديثة بسرعة تفوق بكثير أي ثورة تقنية أو صناعية شهدها التاريخ.

الواقع الجديد يشير إلى أن الأمر لم يعد فقط استعداداً مضاعفاً من قبل الدول والحكومات والأفراد، وتكيفاً فعالاً، وتعلماً، وإعادة صياغة التعليم وفرص العمل وغيرها.

بدأ البعض يتحدث عن أفضل الأساليب للنجاة من تطور التقنيات والذكاء الاصطناعي، وكأن الأمر أصبح مواجهة أو مفاضلة بين الإنسان وأحد ابتكاراته. وهذا أمر مثير للقلق.