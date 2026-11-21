إن من أعظم النعم على الأوطان أن ينعم أهلها بالأمن والاستقرار، وأن يمضوا في حياتهم بسكينة واطمئنان، مهما اشتدت التحديات واضطربت الأحوال من حولهم، فالأمن أساس العمران، وركيزة الازدهار، والنعمة الكبرى التي تتفيأ ظلالها الأجيال، ووراء هذه النعمة الغالية جهود وطنية عظيمة، وعزائم مخلصة، وتضحيات جليلة، تبذلها سواعد أمينة ونفوس وفية، نذرت نفسها لحماية الوطن وصون أمنه ومكتسباته.

ومن هنا نتوجه برسالتنا إلى الساهرين على حماية الوطن، من رجال قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والشرطية، وإلى كل من يقف في موقع من مواقع الواجب الوطني؛ رسالة تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بعطائكم، والثقة الراسخة بكفاءتكم وجاهزيتكم، والعرفان بما تبذلونه من جهود عظيمة، وما تقدمونه من تضحيات جليلة، وما تتحملونه من مسؤوليات جسيمة في سبيل حماية هذه الأرض الطيبة وسلامة كل من يعيش عليها.

إننا ندرك تمام الإدراك أن الأمن الذي ننعم به في دولة الإمارات، والسكينة التي تملأ بيوتنا، والطمأنينة التي تسود مجتمعنا، وراءها، بعد توفيق الله تعالى، عيون ساهرة، وسواعد مخلصة، وعزائم لا تعرف التهاون، ورجال ونساء يؤدون واجبهم الوطني بأعلى درجات المسؤولية والانضباط، فبينما يمضي الناس في حياتهم اليومية، ويتابع الأبناء دراستهم، وتواصل المؤسسات أعمالها، وتستمر مسيرة التنمية والإنجاز، تواصلون أنتم أداء رسالتكم في حماية هذه الحياة الآمنة المستقرة، والمحافظة على النعم العظيمة التي تحظى بها بلادنا.

وإن ما تقومون به من واجبات وطنية جليلة يعكس أسمى معاني الولاء والانتماء والوفاء، ويجسد أصالة الشخصية الإماراتية التي تربت على حب الوطن، والتفاني في خدمته، وتقديم مصالحه العليا على كل اعتبار، فأنتم في مواقعكم المختلفة، وعلى امتداد ساعات الليل والنهار، تقدمون نموذجاً مشرفاً في الصبر والثبات، والجاهزية والاقتدار، والإخلاص في أداء الأمانة، وتؤكدون أن حماية الأوطان مسؤولية عظيمة تحتاج إلى رجال يمتلكون قوة العزيمة، ورجاحة العقل، وحسن التقدير، والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات مهما تعاظمت.

ونعلم أن وراء هذا العطاء الوطني تضحيات تستحق عظيم التقدير، فساعات السهر الطويلة، والمرابطة في مواقع الواجب، والبعد عن الأهل والأبناء، وتحمل مشاق المسؤولية في مختلف الظروف، كلها صور مضيئة من صور بذلكم ووفائكم، كما نقدر الدور الكبير لأسركم الكريمة التي تشارككم أعباء هذه الرسالة بالصبر والتفهم والدعم، وتغرس في نفوس أبنائها الاعتزاز بشرف خدمة الوطن، وإن مجتمع الإمارات بكل أطيافه يبادلكم هذه المشاعر النبيلة، ويكن لكم بالغ المحبة والاحترام، ويفخر بكم وبما تمثلونه من قيم وطنية راسخة.

ولقد رسخت قيادتنا الحكيمة في دولة الإمارات نهجاً وطنياً فريداً، جعل من أمن الوطن واستقراره وحماية الإنسان وصون كرامته أولويات عليا وركائز ثابتة في مسيرة الدولة، فبنت المؤسسات القوية، وعززت قدراتها وجاهزيتها، واستثمرت في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها، حتى أصبحت بلادنا نموذجاً عالمياً للأمن والطمأنينة والاستقرار، وإنكم أيها الأوفياء تمثلون ركيزة أساسية في هذه المنظومة الوطنية المتكاملة، وتجسدون على أرض الواقع ما غرسته قيادتنا من قيم المسؤولية والتفاني والإحساس العميق بالواجب، لتبقى الإمارات قوية عزيزة، آمنة مطمئنة، ماضية بثقة نحو مستقبلها المشرق.

ونجدد العهد بأن نكون سنداً لكم وعوناً في أداء رسالتكم، وأن نتحلى بالوعي والمسؤولية، ونحافظ على وحدة صفنا وتلاحمنا الوطني، ونلتزم بتوجيهات مؤسساتنا الوطنية، ونتصدى للشائعات ومحاولات التضليل والتشكيك التي تستهدف أمن المجتمعات واستقرارها، فأنتم تؤدون واجب الحماية في ميادينكم، وكل فرد في المجتمع مؤتمن على واجبه في صون الوطن، وحماية سمعته ومكتسباته، وتعزيز الثقة في مؤسساته، والالتفاف حول قيادته الحكيمة، لتتكامل الجهود، وتتلاحم القلوب، ويبقى وطننا صفاً واحداً أمام كل التحديات.

إلى الساهرين على حماية الوطن، إن مكانتكم في قلوبنا عظيمة، وجهودكم محل فخرنا واعتزازنا، وتضحياتكم رصيد مشرف في سجل الوفاء الوطني، فامضوا في أداء رسالتكم النبيلة بعزم وثبات، مستمدين قوتكم من ثقتكم بالله تعالى، ومن دعم قيادتكم، ومحبة شعبكم، وإيمانكم بعظمة الأمانة التي تحملونها، وكونوا على يقين بأن وراءكم وطناً يعتز بكم، ومجتمعاً يقدر جهودكم، وقلوباً تدعو لكم بالتوفيق والسلامة في كل وقت وحين. حفظكم الله وحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة، وأدام على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والعزة والازدهار، لتبقى هذه الأرض المباركة واحة للأمان، وموطناً للخير والعطاء، وعنواناً للتلاحم والوفاء.