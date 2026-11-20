لا شك أننا نعيش اليوم في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، ليس من الجانب الإعلامي وحده، ولا من زاوية صناعة المحتوى والتأثير فحسب، بل من مختلف جوانب حياتنا اليومية. فقد أصبحت هذه المنصات جزءاً من منظومة الاقتصاد والثقافة والسياسة والتجارة، حتى بات من الصعب تصور نشاط بشري لا يحتاج بصورة أو بأخرى إلى حضور في هذا العالم الرقمي.

فالتاجر يحتاج إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لبضاعته، والسياسي يستخدمها لإيصال أفكاره ومواقفه، والكاتب يجد فيها نافذة لنشر كتاباته، والفنان يعرض من خلالها إبداعاته، وحتى ربة المنزل تتابع عبرها وصفات الطعام وأحدث صيحات الموضة.

وباختصار، أصبحنا نعيش في عالم افتراضي موازٍ لعالمنا الواقعي، سواء قبلنا بذلك أم لم نقبل، وأصبح هذا العالم وسيطاً أساسياً بين الإنسان ومجتمعه. ولم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد وسيلة إضافية للوصول إلى الجمهور، بل تحولت إلى أحد أهم الجسور التي تربط الأفراد والمؤسسات بالمجتمع.

ولم يعد الإعلان التقليدي في الصحيفة أو اللوحة الإعلانية على الطريق يحتكر المشهد كما كان في السابق، فقد انتقلت حصة كبيرة من الاهتمام والإنفاق الإعلاني إلى الشاشات الصغيرة التي نحملها في جيوبنا.

هذا التحول فرض علينا إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه المنصات، فلم يعد مجرد الوجود فيها كافياً، بل أصبح المطلوب استثمارها بصورة احترافية ومدروسة، وهنا برزت مهنة جديدة نسبياً تحت مسمى «صانع المحتوى»، وهي مهنة أفرزتها التحولات الرقمية وحاجة الأفراد والمؤسسات إلى مخاطبة الجمهور بلغة العصر.

وصانع المحتوى ليس مجرد شخص يحمل هاتفاً ويصور مقطعاً وينشره، كما يعتقد البعض، بل هو صاحب مهارة تجمع بين فهم الجمهور، وصياغة الرسالة، واختيار أسلوب العرض، وتوظيف الصورة والصوت والكلمة لإيصال فكرة أو الترويج لمنتج مادي أو فكري إلى أكبر شريحة ممكنة من المتلقين.

ومن هنا أصبحت صناعة المحتوى مهنة لها أدواتها ومهاراتها وسوقها، وأصبحت المؤسسات التجارية والإعلامية، بل حتى الأفراد، بحاجة إلى محترفين يساعدونهم على بناء حضور رقمي مؤثر.

بل إن بعض الشركات أصبحت تخصص ميزانيات كبيرة لصناعة المحتوى، إدراكاً منها أن الوصول إلى الجمهور لم يعد يتحقق بالإعلان وحده، وإنما ببناء علاقة مستمرة تقوم على الثقة والتفاعل.

لكن المشكلة التي تستحق التوقف عندها هي الخلط بين صناعة المحتوى وصناعة الإثارة. فليس كل من جمع ملايين المشاهدات صانع محتوى ناجحاً بالمعنى المهني، وليس كل من تصدر قائمة الترند قد قدم شيئاً يستحق اهتمام المجتمع.

هناك فرق كبير بين من يصنع محتوى يحمل رسالة وقيمة، ومن يصنع ضجيجاً عابراً بحثاً عن المشاهدات. فالأول يبني الثقة والتأثير المستدام، بينما قد يحقق الثاني شهرة مؤقتة سرعان ما تتلاشى.

وهنا تبرز المسؤولية الأخلاقية لصانع المحتوى، فهو لا يتعامل مع أرقام مجردة خلف الشاشات، بل مع عقول بشرية تتأثر بما تشاهده وتسمعه. ولذلك فإن احترام عقل المتلقي، والتحقق من المعلومات، والابتعاد عن التضليل والإثارة المصطنعة، يجب أن تكون من أساسيات هذه المهنة.

وأعتقد أن مستقبل صناعة المحتوى لن يكون للأكثر صخباً، بل للأكثر قدرة على الجمع بين الإبداع والمصداقية والاحترافية، خصوصاً مع دخول الذكاء الاصطناعي الذي جعل إنتاج الصور والفيديوهات والنصوص متاحاً للجميع تقريباً، وأعاد طرح السؤال حول قيمة الإبداع الإنساني في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا.

لقد أصبح إنتاج المحتوى أسهل من أي وقت مضى، لكن إنتاج محتوى يستحق وقت الناس وثقتهم أصبح تحدياً أكبر.

وفي تقديري، فإن صانع المحتوى الحقيقي ليس من يعرف كيف يجذب انتباه الجمهور فحسب، بل من يعرف ماذا يقدم لهذا الجمهور بعد أن يحصل على انتباهه.

فالمشاهدات قد تصنع الشهرة، ولكن القيمة وحدها تصنع التأثير.