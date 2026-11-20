في الوقت الذي لملمت فيه القمة الشرطية العالمية أوراقها مؤذنة بانتهاء أعمال مؤتمرها في دبي، بدأت فعاليات أسبوع دبي للمستقبل؛ البرنامج الوحيد عالمياً الذي يلقي الضوء على مستقبل العلم والتكنولوجيا وتطبيقاتهما الحياتية بالنسبة للإنسان والأعمال والحكومات، موفراً منصة فريدة لإطلاق هذه التقنيات وتقديمها للجمهور.

وما يجمع بين القمة الشرطية العالمية وأسبوع دبي للمستقبل أكثر من مجرد المكان؛ فبرنامج الحدثين الرئيسيين يكاد يتشابه عندما يتعلق الأمر بالمستقبل وتطويع التقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي في مقدمتها لخدمة الإنسان وحياته وعيشه في أمن وأمان.

ذلك لأن التقنيات المتقدمة في ذهنية دبي وتخطيطها رافعة أساسية لتحسين جودة الحياة وتيسير الأعمال ورفاه الإنسان؛ مواطناً أو مقيماً أو زائراً، ولذلك فليس من الغريب أن تمثل تقنيات المستقبل وتوجهاته جزءاً رئيسياً من اهتمامات القيادة والمؤسسات الحكومية في دبي بدءاً من مبادرة «دبي 10 إكس» حتى مؤسسة دبي للمستقبل مروراً بمتحف المستقبل وسوى ذلك من مبادرات.

ومن يتابع ما قدمته شرطة دبي من إسهامات في القمة الشرطية العالمية يلحظ هذا بوضوح، فمن مركز الشرطة الذكي المثير لإعجاب المشاركين من مختلف أصقاع الأرض إلى الاستخدامات الأمنية للذكاء الاصطناعي إلى الحلول التطبيقية الذكية مثل «المحقق الذكي» و«منصة الخبراء» و«منصة الخرائط العملياتية الذكية» وبرنامج «المشاة الذكي».

ولا يغيب عن البال هنا تصريح لافت أطلقه، على هامش القمة الشرطية العالمية، ماورو ميديكو، مدير مركز مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب، قال فيه:

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك قدرات تقنية متقدمة من بين الأفضل عالمياً في رصد ومنع تنقل الإرهابيين والمجرمين، لافتاً إلى أن مطاري زايد ودبي الدوليين يمثلان نموذجين للابتكار والكفاءة التكنولوجية في هذا المجال.

أما أسبوع دبي للمستقبل، فعنوان آخر من عناوين تميز دبي في أنسنة تقنيات المستقبل وتدجينها لصالح الإنسان ورفاهيته. وما ترسخه عناوين فعاليات الأسبوع بأيامه الأربعة هو حجم ومستوى اهتمام دبي بالمستقبل وما يخبئه من تقنيات وحلول ومنهجيات عمل ليس فقط للعمل الحكومي، وإنما لرفاه الإنسان ونجاح الأعمال وتقدم البشرية.

لكن أبرز ما يلفت الانتباه في أسبوع دبي للمستقبل ليس حجم المشاركة العالمية وطبيعة التقنيات والحلول والمنتجات التي تعرضها الشركات العالمية، وإنما ما يعرضه أهل الدار من دوائر ومؤسسات حكومة دبي وشركاتها. وهذه ليست المرة الأولى التي تسبق فيها دبي بقية العالم في الحلول التقنية، ولنا في الطريقة التي نُفذ بها نظام سالك وفي مركز الشرطة الذكي أمثلة من خيار الأمثلة.

فغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على سبيل المثال، وضمن إسهامها في تعزيز تنافسية دبي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (دي 33)، تعرض خلال الأسبوع منصة «تشامبر إيه آي هب»، وهي أول منصة رقمية متخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى غرف التجارة في العالم، إضافة لكشفها تفاصيل شراكتها مع شركة برمجيات التصميم (كانفا)، لتعزيز القدرات الإبداعية والإنتاجية الرقمية للشركات. وهنالك إسهامات أخرى لعدد من الجهات المحلية خلال الأسبوع تستحق الزيارة.

وهذا هو بالضبط ما عناه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، حين أكد خلال زيارته فعاليات الأسبوع أن «جودة مستقبل الإنسان وجودة حياته ستبقيان في صدارة أولويات دبي، والركيزة الأهم في عمل الحكومات والمؤسسات لاستشراف المستقبل، وتعزيز الجاهزية للتحولات العالمية المتسارعة في جميع القطاعات»، مستطرداً سموه في تأكيد جديد على التزام القيادة بالمستقبل وصناعته أن:

«رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل دبي ترتكز على منهجيات عمل مبتكرة واستباقية، تتكامل فيها الجهود والمعارف والخبرات، لتصميم ملامح مستقبل الإنسان، وتحسين جودة الحياة، وتنمية المجتمعات».

وشرح سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل مدى التزام حكومة دبي قائلاً: «دبي مستمرة في ترسيخ نموذجها العالمي القائم على القراءة المعمقة للمستقبل لتحويل التحديات إلى فرص، عبر التوظيف الأمثل للتقنيات المتقدمة، ودعم الابتكار وبناء الشراكات وتمكين المواهب، لاستشراف قطاعات المستقبل الأكثر قدرة على خدمة الإنسان، وتقديم أفضل الخدمات، التي تعزز مسيرة التطور التي تحتاج إليها أجيال اليوم للوصول إلى غد أكثر ازدهاراً».

وحين تكون هذه سياسة القيادة والحكومة، وهذه هي نتائج التزام دوائر الحكومة ومؤسسات وشركات دبي بهذه التوجيهات، فلا غرابة إذن أن تكون دبي اليوم هي أكبر مختبر مفتوح على وجه الأرض للتعامل مع تقنيات المستقبل ضمن الحياة اليومية، وليس فقط ضمن الإطار النظري.

إذن؛ إذا كنت تفكر في مدن المستقبل فعليك بدبي؛ لأنها مستقبل المدن.