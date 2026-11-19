في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة.. لكل رسالة من الرسائل الـ ٢٦ مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.

في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.

يصل الطفل إلى المدرسة وقد تعلم قبلها الكثير. تعلم كيف يتعامل مع من يختلف معه، وكيف يحترم حقوق الآخرين، وما إذا كان أداء الواجب يحتاج إلى رقابة أو مكافأة. دروس لا تسجل في الشهادات، لكنها ترافقه حين يكبر، وتظهر في سلوكه موظفاً ومسؤولاً ومواطناً، وقد يتحدد بها، إلى جانب ما يكتسبه لاحقاً من معرفة ومهارات، مقدار ما يستطيع أن يضيفه إلى مجتمعه.

في «رسالة إلى الآباء والأمهات»، وهي الرسالة التاسعة عشرة من كتاب «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذه التربية المبكرة في قلب المسؤولية الوطنية، حين يصف مخاطبيه بـ«القائمين على خط الدفاع الأول عن أوطاننا».

الدولة تبني المدارس، وتحمي الحقوق، وتوفر مقومات الحياة الكريمة، لكن الحفاظ على هذه المكتسبات يحتاج إلى أجيال نشأت على قيم المسؤولية والاحترام والعطاء.

ويختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العلاقة بين دور الدولة ودور الأسرة بقوله: «الحكومات قد توفر المسكن، لكن الأسرة هي التي توفر السكينة والمودة. القوانين قد تحفظ الحقوق، لكن الأسرة هي التي تعلم الواجبات».

«الأسرة ليست مرحلة قبل التعليم، بل هي التعليم قبل التعليم»، يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتبدأ دروسها من المائدة، التي يسميها «أول مدرسة للمواطن الصالح»، وخلال الحديث الذي يدور حولها، يكتشف الطفل أن رأيه مسموع، ويتعلم الإصغاء إلى الآخرين واحترام اختلافهم. وما يبدو وقتاً عائلياً عادياً يحمل درساً يصعب تلقينه بالكلمات وحدها:

يمكن أن نختلف من دون أن نفقد المودة، وأن نعبر عن آرائنا من دون أن نلغي آراء غيرنا، ومع تكرار هذه التجربة، يصبح الحوار سلوكاً مألوفاً، يمتد أثره إلى علاقات أوسع، ويؤثر في طريقة تعامل الإنسان مع من لا تربطه بهم قرابة أو مودة مسبقة.

وقد تكون أعظم هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم أن يعلموهم تحمل نصيبهم من أعباء الحياة اليومية. الطفل الذي يرتب سريره أو يشارك في أعمال المنزل يكتشف أن البيت يقوم على مساهمة الجميع، وأن الاستفادة من جهد الآخرين تقابلها مشاركة في الجهد، تبدو هذه الأعمال متواضعة، لكنها تمنحه شعوراً بأنه طرف فاعل في حياة أسرته، وتعلمه الاعتماد على نفسه ومراعاة من حوله.

هي خبرة تبدأ في نطاق الأسرة، وقد تحدد لاحقاً استعداد الفرد للمبادرة وتحمل نصيبه من الأعباء المشتركة، حتى حين يستطيع تركها لغيره.

دخلت الشاشات إلى هذا المشهد شريكاً مؤثراً في تشكيل وعي الأبناء، تفتح أمامهم أبواباً واسعة للمعرفة، لكنها تستحوذ أيضاً على وقت كان يمكن أن يجمع أفراد الأسرة، وتؤثر في طبيعة الحوار والعلاقات بينهم، ويحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، من أن الأجهزة قد تسلب الأطفال تركيزهم ومساحات من إبداعهم، وقد تُفقدهم جزءاً من تواصلهم الإنساني، ويقول:

«نحن لا نريد جيلاً يستهلك أكثر مما ينتج، ويتابع أكثر مما يفكر، ويقلد أكثر مما يقود»، ويذكر سموه أن الطفل سيخرج يوماً إلى المجتمع، ويتفاعل مع العالم بما تشكل لديه من وعي وفكر وقيم. وما تمنحه الأسرة لأبنائها من وقت وحوار واهتمام يسهم في تشكيل هذه الحصيلة التي يحملونها معهم إلى الحياة العامة.

وفي «عام الأسرة» الذي تعيشه الإمارات في 2026، تحت شعار «نماء وانتماء»، تبرز أولوية «الجذور» التي تركز على ترسيخ القيم، من خلال الممارسات اليومية المتكررة.

غير أن هذه المسؤولية تحتاج إلى ما يساندها، فالأسرة التي يُنتظر منها أن تمنح أبناءها الوقت والحوار والقدوة، تحتاج بدورها إلى الاستقرار والظروف التي تتيح لها ذلك، وتتكامل بهذا مسؤولية البيت مع السياسات التي تدعم الأسرة وتقوي روابطها، ويصبح الاستثمار في استقرارها جزءاً من إعداد الأجيال القادمة.

«البيوت هي المصانع الحقيقية للأمم.. هي المدرسة الأولى للحضارات.. هي الشجرة التي يستظل بها الوطن، وكلما كانت جذورها أعمق، كان مستقبل الوطن أقوى وأعظم»، يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. قد تتأخر آثار التربية حتى يكبر الأبناء ويتحملوا مسؤوليات تتجاوز حياتهم الخاصة، وعندها تتجلى قيمة ما ترسخ فيهم داخل بيوتهم.

وفي الإمارات، ارتبط بناء الدولة ببناء الإنسان منذ البدايات، حين جعل الآباء المؤسسون التعليم والاستثمار في قدرات الأجيال ركناً من أركان النهضة، إدراكاً أن المنجزات تحتاج إلى من يصونها ويطورها. وتعيد رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه الفلسفة إلى جذورها الأولى:

البيت الذي تتشكل فيه قيم من سيواصلون البناء. وما نبنيه للأبناء يبقى مرهوناً بما نبنيه فيهم، وهي معادلة رافقت مسيرة الإمارات منذ قيام الاتحاد.