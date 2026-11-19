تبتكر الشركات والمؤسسات الكبرى في العالم أشكالاً مختلفة من الاحتفال بتأسيسها سواء اليوبيل الفضي أم الذهبي، عام ١٩٨٦م من خلال مئوية كوكا كولا وضع العامل ميغيل فوينتيس من تشيلي الزجاجة الفارغة الأخيرة في الشعار على سفح التل مستخدمين سبعين ألف زجاجة فارغة وبعد خمسة وعشرين سنة عاد الموظفون لترميم الرقم هذه المرة بوضع ابن العامل مارتينير ميغيل فوينتيس الزجاجة الأخيرة في تأكيد بحضور الأجيال من العمال والتأكيد على المعنى، وهذا ما دفع مراراً شركات السيارات بأن تجعل منافسيها ضيوف شرف للاحتفالات.

وهنا على أرض الإمارات تحتفل العديد من الشركات والمؤسسات والجهات بمرور خمسين سنة من خلال الاحتفالات والإعلانات التي تأتي لتأكيد الصلة بينها وبين المنجزات من خلال القصص التي تلامس الناس.

وهذا ما وجدناه في شوارع الدولة من ظهور صور ضخمة لأجهزة الهاتف النقال وهي تحمل أسماء محلية كانت جزءاً أصيلاً من تواصلنا (هدهد – صفصوف – الطناف – الطواش – الأنيس) سرعان ما اختفت الأسماء العربية مع نهاية التسعينيات لتبقى ضمن خيارات الشركات العالمية الكبرى وبقي بداخلنا صوت أول (ألو) سمعناه ونطقناه مع دخول الهواتف في البيت الإماراتي.

وفي البعد الفني الملهم تمنيت لو نهضنا من النوم ووجد ألف من المستخدمين القدامى أنفسهم أمام هدايا تحمل هواتف قديمة وفواتير أول فاتورة لهم وإعادة تقديم دليل الهاتف بنسخ خاصة والمزيد من المبادرات المبتكرة بعيداً عن الشكل المعتاد من الاحتفال إلى حكاية تروى من جديد كما فعل الإعلان الذي يمزج في مكالمة واحدة أين وصلنا.

وكصبي أصبح لديه رقم هاتف نقال سنة ١٩٩٦م كأول شيء يمتلكه مع اسمه الثلاثي كانت تلك لحظة فارقة كأنني حصلت على استقلاليتي وأصبح لدي شيء ما أحمله معي دون أن يشاركني فيه الجميع كهاتف البيت، وبعد مرور ثلاثين سنة من الثرثرة المباحة التي دفعت ثمنها شهرياً أجد نفسي اليوم قليل الحديث بالهاتف واستخدامه يقتصر فقط على المنصات والرسائل بينما أتمنى يوماً الحصول على جميع الفواتير التي تم سدادها من اتصالات لتحويلها إلى لوحة فنية.

في الإطار نفسه بينما الجهات تحتفل وتعيد تقديم الحكاية أجد أن من واجب الشركات الكبرى والجهات والمؤسسات أن تضع فكرة صناعة فيلم وثائقي مفتوح يقوم بتوثيق المراحل من دون توقف لسنوات، وفي كل مرحلة تجهز نسخة عرض تعيد بث اللحظات كما فعلت ديزني.

حيث احتفظت بكاميراتها قريبة من العمل سنوات طويلة، تصوّر الورش والمصممين وتجارب صناعة مدنها الترفيهية، وحين فُتح هذا الأرشيف في سلسلة وثائقية عام ٢٠١٩م رأى الجمهور الأماكن التي يعرفها وهي تحت الإنشاء، والوجوه التي كانت تعمل خلفها وعندما فتحت أرشيفها للمخرجة ليزلي آيوركس وجدت مادة تسمح بتتبع تاريخ هذه الأعمال وأصحابها وحصلت على لقطات لم يسبق عرضها.