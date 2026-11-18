تستمد المدن حضورها الثقافي والإبداعي من قدرتها على اكتشاف مواهبها المحلية وتنميتها وتمكينها، وجذب المواهب من مختلف أنحاء العالم واحتضانها، والاحتفاظ بها، وتهيئة مساحات للتفاعل وتبادل المعرفة والخبرات بينها؛ فالمواهب المحلية تمنح المشهد الإبداعي جذوره وخصوصيته، وتضمن استمرارية موروثه، فيما تثريه المواهب العالمية بتجارب ورؤى متنوعة، ويتكامل إسهام الطرفين في إنتاج أعمال فنية مميزة، وتحويل الأفكار إلى فرص تدفع عجلة التنمية، وتسهم في تشكيل ملامح المستقبل.

وقد أرست دبي، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً حضارياً جعل من الفنون قوة فاعلة في مسيرة التنمية في الإمارة، والابتكار جزءاً أصيلاً من هويتها، والاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لازدهارها وتقدمها.

وتجسدت هذه الرؤية في منظومة فنية وإبداعية متكاملة، ترعى المواهب الإماراتية، وتفتح أمامها آفاق التطور والحضور العالمي، وتستقطب الفنانين والمبدعين من مختلف الدول، وتتيح لهم معاً بيئة محفزة للتجريب والإنتاج والتعاون، تتلاقى فيها الخبرات، وتتجدد فيها أشكال التعبير الفني، بما يعزز الهوية الوطنية والتنوع الثقافي، ويدعم تطوير مشاريع ذات قيمة ثقافية واقتصادية، تسهم في نمو الاقتصاد الإبداعي.



وفي ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم تبرز الفنون الرقمية بوصفها أحد المجالات الإبداعية، التي تعكس تطور العلاقة بين الفن والتكنولوجيا، وتجمع بين الخيال والمعرفة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الفنانين لاستكشاف أساليب جديدة للتعبير والابتكار، فقد أتاحت التقنيات الحديثة فرصاً لتجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات، وتطوير أعمال تفاعلية، تعيد تشكيل العلاقة بين الفنان والعمل الفني والجمهور، كما منحت المبدعين أدوات جديدة لتحويل أفكارهم ورؤاهم إلى تجارب فنية، تلامس المشاعر الإنسانية، وتعبّر عن الحكايات المشتركة، ما يعزز قدرة الفن على طرح الأسئلة والتواصل، وإثراء الحوار بين الثقافات والمجتمعات.

ومع اتساع هذه الفرص وتنوع الممارسات الفنية يبرز دور المؤسسات الثقافية ومسؤوليتها في دعم تطور الفنون الرقمية، ورعاية الفنانين، وتحفيزهم على التعلم والتجريب والتعاون بين التخصصات، بما يساعدهم على تنمية قدراتهم، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتكوين علاقات مهنية تثري تجاربهم، وتدعم استمراريتها.

ويتجسد هذا التوجه في «خارطة طريق الفنون الرقمية»، التي تقودها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وتسعى من خلالها إلى بناء منظومة للفنون الرقمية، تجمع بين الطاقات الإبداعية والمعرفة والتكنولوجيا، وتسهم في إتاحة الفرص للفنانين، وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم، وتعزيز مساهمتهم في نمو الصناعات الثقافية والإبداعية.

واكتسبت هذه الجهود بعداً دولياً مع استضافة دبي للنسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، التي تُعد الأضخم في تاريخه، حيث عكست طموحات الإمارة وتطلعاتها في تطوير منظومة إبداعية متكاملة، تجمع الفن بالمعرفة والتكنولوجيا، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وتتجاوز أهمية المؤتمر حدود اللقاءات وتبادل الأفكار، لتشمل تطوير مشاريع فنية وبحثية مشتركة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم تجارب مبتكرة، تعزز التكامل بين التخصصات، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدولي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتكنولوجية، والقطاعات الإبداعية، ونتطلع إلى أن يمتد أثر المؤتمر إلى ما بعد اختتامه، عبر مبادرات نوعية ومشاريع مستدامة، تسهم في دعم حضور الفنانين وتنمية مهارات أصحاب المواهب المحلية، وتوسيع فرص الإنتاج الفني، وتعزيز نمو قطاع الفنون الرقمية والواعدة، فكل مساحة نفتحها للإبداع اليوم، وكل شراكة نؤسسها، هي خطوة نحو مستقبل نبنيه معاً.

ومنح شعار المؤتمر «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بما يحمله من دلالات مستمدة من تراثنا الإماراتي، وما يعكسه من ارتباط وثيق بين الإنسان والمكان والذاكرة، بعداً إنسانياً وثقافياً لهذا الحوار، حيث التقت إمكانات التكنولوجيا بالخيال الفني في استحضار الحكايات التي تشكل هويتنا، وتقديم إرثنا الثقافي برؤى معاصرة، تقرب الأجيال الجديدة من جذورها.

وتتجسد هذه المعاني في دبي، التي تجمع بين أصالة ماضيها وحيوية حاضرها، وتحتضن ثقافات وتجارب إنسانية متنوعة، ومع امتداد فعاليات «إيسيا 2026» إلى مواقع مختلفة في الإمارة أصبحت معالمها ومساحاتها العامة جزءاً من التجربة الفنية، وتحوّلت إلى فضاءات التقى فيها المبدعون الجمهور، واستلهموا من محيطهم حكاياته وتفاصيله، بما جعل الفنون حاضرة في الحياة اليومية، ومنح سكان دبي وزوارها فرصة لاكتشاف المدينة والتفاعل مع هويتها الثقافية.



ومن دبي، التي تفتح مساحات واسعة للتلاقي والتجريب والتعاون، تتشكل ملامح مستقبل منظومة الفنون الرقمية والواعدة، بفضل طاقات الإنسان وخياله، وقدرته على توظيف المعرفة والتكنولوجيا في ابتكار أعمال، تلامس وجدان الناس، وتلهم الأجيال، ليظل الإبداع جسراً للتواصل بين الثقافات، ومصدراً للإلهام يفتح أمام الإنسانية آفاقاً جديدة للغد.