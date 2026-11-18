لفشلهم، يعتقدون أن الإمارات استثمرت في بناء الأبراج والعمارات والمجمعات التجارية فقط، لكن أكثر ما يلفت نظري في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات التي تُعقد في دولة الإمارات مشاركة الشباب الإماراتي رجالاً ونساءً. بل أكثر ما يلفت نظري في الوفود الرسمية الإماراتية التي تسافر مع قيادتها هو تنوع التخصصات الشبابية المرافقة للقيادة. وأكثر ما يعجبني هو عدم الاكتفاء بالتمثيل الرسمي في هذه المؤتمرات والملتقيات، ولا حتى الوفود المرافقة في الزيارات الرسمية، بل تجد الحرص على مشاركات شبابية من السلطات المختلفة: التشريعية، والعسكرية، والمؤسسات المدنية، والجامعات، والمعاهد، والكليات.

الخلاصة التي تستقيها من هذا المشهد هي أن الاهتمام بإعداد القيادات الإماراتية تعتبره الدولة مهمة من مهامها الرسمية، ولا تقتصر على إعداد القيادات الحكومية فحسب، وهنا بيت القصيد.

الدولة ترى أنها مسؤولة عن تأهيل وإعداد الشباب الإماراتي بالمستوى الأفقي لا الهرمي فقط؛ فلا يقف دورها على إعداد القيادات الحكومية فحسب من مديرين ووكلاء ووزراء، بل إعداد القيادات التي ستدير الدولة ممثلةً عنها خارج الدولة في مختلف التخصصات. وكي يكون الإماراتي قائداً في الاقتصاد، والقضاء، والأمن، والدبلوماسية، والتشريع، والإعلام، فهناك مصانع تتولاها الدولة، مهمتها إعداد الشباب في تلك التخصصات المتنوعة إلى جانب إعدادهم وطنياً؛ بمعنى أنهم ليسوا قادة إداريين فقط، بل نماذج وقدوات تنعكس من خلالهم الهوية الإماراتية.

لفت نظري في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأخيرة لألمانيا الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية؛ من خلال الجالس على يمينه ويساره، بالإضافة إلى رئيس السلطة التشريعية معالي صقر غباش، إذ كان هناك أعضاء اللجان المعنية بالشؤون الخارجية والأمن الوطني، وهم أعضاء من السلطة التشريعية من الشباب الإماراتي أيضاً.

فأي رسالة هذه ترسلها الإمارات للخارج من طبيعة هذا الوفد؟ الإمارات تقول: إنكم تتعاملون مع المستقبل الإماراتي وليس الحاضر فقط، وتتعاملون مع الشعب الإماراتي وليس الحكومة الإماراتية فحسب.

ولفت نظري كم الشباب الإماراتي في حضور مؤتمر «أمن الخليج» الذي عُقد في أبوظبي برعاية مركز الإمارات للسياسات؛ ليس التزام الحضور من الشباب والجدية في تسجيل الملاحظات والمتابعة فحسب، بل إن كل مجموعة معها مشرف يحرص على التزامهم وحضورهم ومشاركتهم، فالعملية ليست إجازة من الدوام أو من الدروس، بل هي مهمة وواجب وطني والتزام من الدولة تتأكد من إتمامها ولا تتركها للاجتهاد.

ما الرسالة من هذه الملاحظات؟ الأولى: أن الدولة توسع مسؤوليتها في إعداد القيادات الشبابية الإماراتية لتكون أشمل من الهيكلية الحكومية، وتضع لها استراتيجية شاملة ومتنوعة ومدروسة.

النقطة الثانية: هي الرسالة التي ترسلها دولة الإمارات للعالم بأنها معنية بالمستقبل بقدر عنايتها باليوم، وهذا ما يُسمى استشرافاً وتفكيراً للاستدامة الاستراتيجية.

ثم يأتيك من يقول إن ما يميزهم أبراجهم! بل ما يميزهم هو إنسانهم.