من العريش إلى غزة … جسور الخير الإماراتية

في العريش، كنت شاهداً على استقبال سفينة «أحمد بن راشد الإنسانية» في ميناء العريش البحري، ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، كان مشهداً يذكّرنا بأن وراء كل شحنة مساعدات جهداً إنسانياً متواصلاً، وأناساً يعملون كي يصل العون إلى أهله.

تحمل السفينة نحو 4300 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الأشقاء في قطاع غزة، امتداداً لجسر «أحمد بن راشد» الجوي، وضمن الجهود الإماراتية المتواصلة لمساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

ولا تقتصر حمولتها على المواد الإغاثية المعتادة؛ فهي تضم 4 صهاريج للصرف الصحي و4 شاحنات لجمع النفايات ونقلها. قد تبدو هذه الاحتياجات أقل حضوراً في الصور والأخبار، لكنها تمس صحة الناس وبيئتهم وكرامتهم، وتعينهم على مواجهة ظروف الحياة القاسية.

أكثر ما لفتني أن بعض ما تحمله السفينة من صهاريج وشاحنات يرتبط بتفاصيل يومية قد لا تظهر في الصور، لكنها ضرورية لصحة الناس وحياتهم.

فالإغاثة الحقيقية تلتفت إلى هذه التفاصيل، وتعمل على تخفيف معاناة الإنسان من وجوه متعددة في هذه الظروف البالغة القسوة.

خلال وجودي في العريش، رأيت جانباً من هذا العمل عن قرب. ففريق الهلال الأحمر الإماراتي موجود هنا بصورة دائمة، يتابع عمله الإنساني، كما يوجد المستشفى العائم الإماراتي الراسي في ميناء العريش ضمن منظومة الدعم. هذا الحضور المستمر يوضح أن المساندة لا تنتهي بوصول سفينة؛ إنها جهد يومي يبذله أشخاص يعملون لمساعدة الناس ومتابعة احتياجاتهم.

ومن المشاهد التي تستحق التوقف عندها أن العمل الإنساني لا يقف عند تفريغ حمولة السفينة. فهناك فرق تتابع وترتب وتنسّق، وجهود تبذل كي تتحول المساعدات إلى احتياجات تصل إلى أصحابها.

وقد لفتني أن وجود فريق الهلال الأحمر الإماراتي والمستشفى العائم في العريش يمنح هذا الدعم امتداداً يومياً، ويجعل المدينة محطة حاضرة في مسار الإغاثة، لا مجرد ميناء تستقبل فيه السفن ثم تغادر.

ومن العريش، تبدو قيمة التنسيق الإنساني بين مصر والإمارات واضحة. فالميناء يؤدي دوراً مهماً في استقبال المساعدات، والجهود المشتركة تحوّل التضامن إلى عمل ملموس. وقد كانت مراسم استقبال السفينة فرصة لنرى هذا الجهد عن قرب، ونقدّر ما يبذله العاملون في الميدان.

ومن هنا، أوجّه شكري وتقديري إلى فريق الهلال الأحمر الإماراتي الموجود في العريش، وإلى العاملين في المستشفى العائم، وكل من يشارك في تجهيز المساعدات ونقلها ومتابعتها. شكراً لجهدكم وصبركم وحضوركم الدائم إلى جانب الأشقاء في غزة.

فالمساعدة تصل في شحنات، لكن معناها الإنساني تحمله أيضاً أيدٍ لا تتوقف عن العمل، وقلوب تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الإنسان وقت الشدة واجب.