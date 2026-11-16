دبي.. ثقافة صناعة المستقبل

بقلم: سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي



وراء كل ابتكار قادر على تغيير حياة الناس فكرة بدأت بسؤال، أو محاولة لفهم تحدٍ ما ورغبة في إيجاد حلول له، وما يمنح هذه الأفكار والمحاولات القدرة على الاستمرارية والتطور هو أن تجد بيئة تؤمن بعقلية المُمكِن، وتحتضن الطموح، وتفتح المجال أمام التجربة والاكتشاف؛ فالأفكار، مهما بلغت قيمتها، تحتاج إلى فرص تمنحها القدرة على التحول إلى نتائج ملموسة، كذلك الحال مع المدينة التي لا تكتفي بتصور المستقبل، بل تسهم في صناعته، وتفتح أمام المبدعين والمبتكرين آفاقاً للتجربة والاكتشاف، وتمنحهم القدرة على تجاوز المألوف وتحويل التحديات إلى فرص للتقدم.

وفي مدينتنا؛ دبي الأفعال، صاحبة ثقافة الإنجاز والإتقان والعمل، والتي تتحوّل فيها الأفكار إلى إنجازات تجسّد فلسفتها ونهجها، نؤمن بأن الأفكار الطموحة هي أساس التحولات الكبرى، وأن مسؤوليتنا تكمن في توفير الفرص التي تصنع المستقبل، وهو إيمان يعكس جانباً أصيلاً من قصة دبي، المدينة التي قامت على الانفتاح على العالم، والتواصل بين الثقافات، والاستفادة من تنوّع الخبرات والمعارف والتجارب، وجعلت من العمل والطموح والابتكار ركائز أساسية لمسيرتها التنموية. وعلى امتداد هذه المسيرة، لم تكتفِ دبي باستشراف المستقبل، بل تبنّت نهجاً يقوم على الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته، وتهيئة البيئة التي تمنح الأفكار الواعدة فرصاً للنمو. ومن خلال هذا النهج، أصبحت دبي ملتقى عالمياً للعقول والخبرات والمبدعين والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وحاضنة للمبادرات والمشاريع المتفردة.

وتتجلى أهمية هذا النهج اليوم في عالم تتسارع فيه التحولات، وتزداد فيه التحديات التي تواجه الإنسان والمجتمعات، وتصبح الحاجة إلى حلول فعّالة جديدة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والرعاية الصحية، واستدامة المدن، وغيرها من القضايا العالمية، تدعونا إلى البحث عن حلول مبتكرة، وإلى توسيع آفاق التعاون بين مختلف التخصصات، والاستفادة من المعرفة والإبداع والتكنولوجيا في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً، تكون فيه جودة حياة الإنسان المعيار الحقيقي للتقدم.

وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز أهمية بناء جسور بين المعرفة والتطبيق، وبين الجامعات ومراكز البحث، وقطاعات الأعمال والمجتمع؛ فالكثير من الأفكار الواعدة تبدأ في الجامعات والمختبرات، ولكن قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، ترتبط بما يتوفر لها من فرص وشراكات ومسارات للتطوير والتطبيق، وبيئة تحوّل الفكرة إلى أثر، وهو ما يتجسّد في منصة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، التي تجمع المبتكرين والباحثين والعلماء ونخبة من طلبة الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة حول العالم، وتمنحهم مساحةً لعرض مشاريعهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه البشرية، كما تفتح لهم مسارات غنية وآفاقاً واسعة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، وتتيح لهم بناء روابط وشراكات تتكامل فيها القدرات البحثية مع الخبرات العملية، ما يعزز فرص تطوير الابتكارات وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، وقادرة على تحقيق أثر يتجاوز حدود المكان.

كما تضيف منصة الأوراق البحثية ضمن برنامج «ابتكارات للبشرية» بُعداً جديداً لهذا التبادل المعرفي، إذ تتيح الفرصة للباحثين لتوثيق معارفهم ومشاركة نتائج أبحاثهم مع جمهور أوسع من مختلف التخصصات وربطها بأشخاص وجهات من خارج الأوساط الأكاديمية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في توسيع دائرة الاستفادة من المعرفة، وإيجاد مساحات جديدة للتفاعل بين البحث العلمي والاحتياجات الواقعية، بما يمنح الأفكار فرصاً إضافية للتطور، ويعزز إمكانات التعاون بين أصحاب المعرفة والجهات القادرة على تحويلها إلى تطبيقات مؤثرة. وتضم المنصة أبحاثاً أصيلة تجمع بين دقة المنهجية العلمية وأولويات دبي الاستراتيجية، وتكتسب هذه الأبحاث أهميتها من ارتباطها باحتياجات القطاعات المحلية، ما يعزز فرص الاستفادة من نتائجها واستدامة أثرها.

وقد شهدت نسخة هذا العام تعزيز هذا التوجه من خلال التعاون المباشر مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية.

إن طموحنا من خلال «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» هو أن تبقى دبي مساحة عالمية تلتقي فيها الأفكار بالفرص، وتتواصل فيها العقول والخبرات، ويجد فيها المبتكرون الدعم والشراكات التي تساعدهم على مواصلة رحلتهم من البحث والتجربة إلى التطبيق والأثر. كذلك نطمح أن يمتد أثر هذه المبادرة إلى ما هو أبعد من عرض الابتكارات، لتكون جسراً يربط المعرفة باحتياجات الإنسان، ويفتح أمام الأجيال الجديدة فرصاً أوسع للإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل، فنحن نؤمن بأن كل فكرة واعدة تستحق الفرصة لاكتشاف إمكاناتها، وأن القيمة الحقيقية للابتكار لا تقاس فقط بما يقدمه من تقنيات أو إنجازات، بل بما يُحدثه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الإنسان، وبما يفتحه من فرص لمستقبل أفضل للبشرية.