محمد الأفعال

حين علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أننا في دبي «نقول ما نفعل ونفعل ما نقول»، فقد كان سموه يبني في وجداننا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، فلسفة تطبيقية لأساس العمل والعلاقة بين النظرية والتطبيق في دبي، سواء على مستوى الحكومة ودوائرها والمؤسسات العامة والخاصة وحتى سلوك الأفراد.

وهذه الفلسفة هي التي قادتنا إلى ثقافة «دبي الأفعال»، التي تمثل اليوم المكون الأساسي لثقافة الإنجاز المستدام في دبي بعد أن تحولت إلى جزء منتظم من ثقافة العمل اليومي والمؤسسي لدوائر الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة.

ودعونا نستذكر كيف زرع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذه الثقافة عاماً بعد عام. فمن يتمعن في مجموعة الجوائز التي أطلقها صاحب السمو خلال عقود عمره المديد بإذن الله يجد أن ما يجمع بينها دائماً مفردتان هما الإبداع والابتكار. وإذا لاحظنا أن جوائز سموه غطت معظم إن لم يكن جميع مفاصل الحياة والعمل في الإمارة، نستطيع ببساطة أن نفهم كيف جذّر سموه ثقافة الإنجاز المستدام لدى كل من يعيش ويعمل في دبي.

نقول هذا ونحن نتابع تتويج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، 13 فائزاً بالدورة الأولى من جائزة «دبي الأفعال»، التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات، وترسخ فلسفة العمل والإنجاز التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدار عقود من العمل المستمر والإنجاز المستدام.

وقد أصاب سمو الشيخ حمدان بن محمد كبد الحقيقة حين اعتبر أن جائزة «دبي الأفعال» «تمثل خطوة نحو مأسسة فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العمل والإنجاز، وتحويلها إلى نهج مؤسسي مستدام، يقوم على سرعة التنفيذ وجودة النتائج وقياس الأثر، ويضمن استمرار هذه الفلسفة وترسيخها في مختلف القطاعات»، موضحاً سموه أن: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أرسى فلسفة دبي في العمل والإنجاز، وعلّمنا أن قيمة الأفكار بما نحققه منها على أرض الواقع.. واليوم نعمل على مأسسة هذه الفلسفة من خلال جائزة دبي الأفعال، وتحويلها إلى منظومة مؤسسية واضحة، بمعايير تقيس الإنجاز وجودته وأثره».

ومن يدرس إنجازات المؤسسات والشركات والأفراد الذين تم تكريمهم بجائزة «دبي الأفعال» يلحظ مباشرة أن التكريم جاء بناء على مستويات استثنائية من الإبداع والابتكار واستدامة الإنجاز سواء تحدثنا عن مؤسسات حكومة دبي وقادتها الذي جعلوا التميز في الخدمة الحكومية بوابة لمزيد من التميز العالمي لهذه الإمارة، أو عن تلك المشروعات والشركات الخاصة التي استفادت من تميز دبي لتنطلق إلى العالمية بمنتجات وحلول مبدعة ومبتكرة ذات مستوى عالمي.

وهذا ما التقطه معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حين أكد أن تجربة دبي التنموية والإنسانية قامت على فلسفة قيادية راسخة أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تؤمن بقدرة الإنسان على صناعة واقعه، وتحويل الطموحات الكبيرة إلى إنجازات استثنائية، مستذكراً معاليه أن صاحب السمو أسس مدرسة متفردة في القيادة والعمل، جعلت الجرأة في التفكير، والسرعة في التنفيذ، والإتقان في الإنجاز ركائز أساسية لمسيرة دبي.

ولعل الإنصاف يقتضي منا اليوم أن نقول إن جائزة «دبي الأفعال» مثلما هي تتويج لنجاح أفراد ومؤسسات، فهي أيضاً احتفاء بما غرسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من ثقافة الإنجاز المستدام والتميز والعطاء والرقم واحد. ولا غرابة في ذلك، فصاحب السمو عوّدنا أنه دائماً «محمد الأفعال».