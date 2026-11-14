الإمارات والرسالة الأخلاقية العميقة تجاه شعب غزة

إن دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من العطاء قيمة أصيلة، ومن نجدة الإنسان أينما كان مسؤولية ثابتة لا تقبل التأجيل أو التراجع.. تواصل ترسيخ موقعها الريادي في العمل الإنساني العالمي.

كما أن الإمارات أثبتت للجميع أن العمل الإنساني الذي تؤديه تجاه العالم المتضرر وخاصة قطاع غزة ليس بمبادرات موسمية بل منظومة متكاملة تقودها إرادة سياسية راسخة وتنفذها مؤسسات وطنية بكفاءة عالمية، ويجسدها أبطال خط الدفاع الأول الذين يقفون في الصفوف الأمامية لحماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية في أصعب الظروف، الأمر الذي شهد له العالم أجمع عندما أغلقت كافة المعابر والمنافذ عن قطاع غزة، حيث لم تتوقف جهود الدولة منذ ذلك الوقت عن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، برغم جميع التحديات اللوجستية والسياسية والظروف الميدانية الصعبة، مع ضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كل الطرق الممكنة البرية والجوية والبحرية.

إن دولة الإمارات ومنذ بداية أحداث السابع من أكتوبر تحركت في «اتجاهين أساسيين» هما: الإنساني والدبلوماسي، حيث أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة تتجاوز 154 مليون درهم.

لقد سخّرت الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق عبر جسور إغاثية برية وبحرية وجوية، وقد تجسّد ذلك في عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نوفمبر 2023 لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما لبثت هذه العملية أن تحولت إلى ملحمة إنسانية فاقت كل التوقعات. فوفق أحدث الإحصاءات تجاوز إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة 3.12 مليارات دولار، ما يمثل 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة للقطاع.

وتصدرت الإمارات قائمة كبار المانحين لغزة والضفة الغربية في عام 2025، بمساهمات حكومية بلغت نحو 1.6 مليار دولار، ما يعادل 38.04% من إجمالي التمويل العالمي.

ونظراً للظروف الإنسانية القاسية بسبب المنخفض الجوي الأخير الذي تعرض له النازحون من قطاع غزة وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بما يمكنهم من مواجهة الظروف المناخية، ومخاطر السيول الناجمة عن تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.

ويتم إيصال الخيام إلى غزة وتوزيعها على مناطق عدة في القطاع، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، التي دشنت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والغذائي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ويجسد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير الخيام بشكل عاجل لأهل القطاع، حرص دولة الإمارات على مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، حيث كانت من أوائل المبادرين إلى مساندة الأشقاء في قطاع غزة وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة، كما تُعد دولة الإمارات أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة بما ينسجم مع مبادئها والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

يذكر أن عملية «الفارس الشهم 3» تحوّلت خلال ثلاث سنوات إلى منظومة إنسانية متكاملة تجمع بين المساعدات الغذائية والطبية والمائية والإيوائية، وتشمل الرعاية الصحية والتعليم ودعم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي، حيث إنه وفي وسط المعاناة، استطاعت عملية «الفارس الشهم 3» أن تبث الفرح والسعادة إلى 500 عريس وعروس وأسرهم لتؤكد أن العطاء لا يقتصر على تخفيف الألم، بل يمتد إلى إعادة البسمة وإحياء الأمل بالغد. يتفق الجميع أن العمل الإنساني سيبقى أحد أعمدة القوة الناعمة للإمارات، وجزءاً لا يتجزأ من هوية الدولة ورسالتها للعالم، وأن حماية الإنسان وصون كرامته سيظلان أولوية لا تحيد عنها.. في مسيرة مستمرة يقودها العطاء.. وتدعمها الإرادة.. ويجسدها أبطال لا يعرفون إلا أن يكونوا في الصف الأول دائماً.

إن ما فعلته الإمارات مع شعب غزة مما لا شك فيه لم يكن مجرد استجابة عاجلة لأزمة عابرة، بل كان تجسيداً لرسالة أخلاقية عميقة مفادها أن الإخوة الإنسانية تعلو فوق كل الحسابات.