التكامل الحكومي قوة وطنية وإنجاز مستدام

إن قوة الأوطان تتجلى في قدرتها على جمع الطاقات والإمكانات، وتوحيد الجهود والغايات، وتحويل تنوّع المؤسسات واختصاصاتها إلى منظومة وطنية متكاملة، تعمل بانسجام وتناسق، وتثمر إنجازات كبرى تمتد آثارها إلى حياة الإنسان ومستقبل الأجيال، فإن كل مشروع تنموي ناجح، وكل خدمة حكومية متميزة، وكل تقدم تحققه الدولة في ميادين الريادة، تقف وراءه جهود وخبرات ومسؤوليات تتساند وتتكامل، حتى يصبح العمل المشترك ثقافة راسخة، ومصدراً متجدداً لقوة الدولة وكفاءتها وقدرتها على تحقيق تطلعاتها وطموحاتها.

وإن الناظر في مسيرة دولة الإمارات يدرك أن التكامل يمثل روحاً أصيلة في تجربتها الوحدوية والتنموية، فقد جمع الاتحاد المبارك سبع إمارات في وطن واحد، تتآزر فيه الإمكانات، وتتلاقى فيه العزائم، وتتكامل فيه الأدوار في ظل قيادة حكيمة جعلت من وحدة الصف والهدف أساساً للبناء والنهضة، وقد أثمرت هذه الرؤية دولة قوية مزدهرة، تتنوع فيها مجالات التنمية، وتتوزع فيها المشروعات والمكتسبات على امتداد أرض الوطن، ويصب عطاؤها جميعاً في تعزيز مكانة الإمارات وقوتها ورفاه مجتمعها، وهو ما يؤكد أن التكامل قيمة وطنية عميقة، تتجدد ثمارها مع كل مرحلة من مراحل مسيرتنا المباركة.

وقد تجددت معاني هذا النهج الوطني في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، وبالأخص الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات المحلية، حيث أكد سموه أهمية تعزيز التكامل الاتحادي والمحلي، والعمل كمنظومة واحدة وفق أولويات وطنية مشتركة، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وجعل الأثر الملموس في حياة الناس معياراً للنجاح، وإن في هذه التوجيهات رؤية عميقة لمستقبل العمل الحكومي، تقوم على جمع الخبرات الوطنية، وتوحيد المسارات، لتزداد ثمار هذه الجهود وآثارها، بما يواكب طموحات دولة الإمارات وتطلعات قيادتها الرشيدة.

وللتكامل الحكومي ثمرات إنسانية عظيمة، تظهر في التفاصيل التي يعيشها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة الطيبة، وفي الخدمات التي يحتاج إليها الفرد والأسرة في مختلف مراحل الحياة، فحين تتكامل الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدمية، وتترابط أنظمتها ومعلوماتها وإجراءاتها، فإن ذلك يسهم في تيسير شؤون الناس، وزيادة جودة الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، ويشعر الإنسان أن مؤسسات وطنه تعمل مجتمعة على رعايته وتلبية احتياجاته، وهذه الثمرة هي من أسمى مقاصد العمل الحكومي، فغاية التطوير والتميّز أن ينعم الإنسان بحياة كريمة هانئة مستقرة، وأن يجد في مؤسسات دولته الكفاءة والعناية والاهتمام.

وتتجلى قوة التكامل بصورة أعمق في منظومة الأمن الوطني والجاهزية وإدارة الأزمات، حيث تتضافر جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والجهات الصحية والخدمية وسائر المؤسسات المعنية، وتتكامل فيها الخبرات والقدرات لحماية الأرواح والممتلكات، وصون المكتسبات، وضمان استمرار الحياة والخدمات بكفاءة واطمئنان، وقد أثبتت التجربة الإماراتية ما تتمتع به مؤسسات الدولة من جاهزية عالية، وقدرة على التنسيق والتعامل مع مختلف الظروف بحكمة واقتدار، وهي نعمة وطنية جليلة تعكس ما توليه قيادتنا الحكيمة من عناية فائقة بأمن الوطن وسلامة المجتمع واستقراره.

وإن استدامة هذه المنظومة المتميزة تستوجب ترسيخ روح التكامل في ثقافة العمل الحكومي، وتعزيزها لدى المسؤولين والموظفين، ليكون التعاون وتبادل الخبرات والمبادرة إلى تيسير الأعمال والحرص على المصلحة الوطنية العليا قيماً حاضرة في كل مؤسسة، فالمسؤول المخلص يدرك أن نجاحه يرتبط بنجاح منظومة العمل كلها، وأن ما تبذله المؤسسات من جهود مشتركة يعود بالخير على الوطن بأسره، ومن هنا تتأكد أهمية بناء فرق عمل متلاحمة، تجمع بين الكفاءة والإخلاص، وبين روح المبادرة والمسؤولية، وتضع خدمة الإمارات ورفعة شأنها في مقدمة أولوياتها.

إن التكامل الحكومي في دولة الإمارات يعكس عمق الرؤية والحكمة التي قامت عليها مسيرتنا الوطنية، ويجسد امتداد روح الاتحاد في مؤسسات الدولة ومشروعاتها ومنجزاتها، ويؤكد أن الوطن يزداد قوة بتآزر مؤسساته وتلاحم أبنائه، وكلما ترسخت هذه الروح ازدادت مسيرتنا قوة ورسوخاً، واتسعت آفاق التنمية والازدهار، وتواصلت الإنجازات التي يلمس خيرها الإنسان، وتنتفع بثمارها الأجيال، لتبقى الإمارات وطناً قوياً باتحاده، متقدماً بمؤسساته، رائداً بإنجازاته، واثقاً بمستقبله المشرق بإذن الله تعالى.