«ترانا... بنتمّ أقوى»

حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبارته الشهيرة «ترانا بنظهر أقوى» مع بداية التحديات الاستثنائية التي شهدتها الدولة في مارس الماضي، كان سموه يبني تفاؤله على حقائق الأمور فيما يتعلق بجاهزية الدولة واستعداد مؤسساتها للتعامل مع أي طارئ، وقدرتها على حماية أرضها وأجوائها ومواطنيها ومقيميها وزوارها.

وقد رأينا جميعاً كيف تحققت كلمات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على أرض الواقع درءاً للمخاطر وأمناً وأماناً لكل من على أرض الإمارات.

من هنا ينبغي أن نقرأ اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور جلسة «بنظهر أقوى» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

وقد سلطت الجلسة الضوء على مستوى جاهزية دولة الإمارات في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال ربيع العام الحالي في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية واللوجستية والتعليمية، ونجاحها في تجاوزها بفضل كفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية ووعي مجتمعها وقوة تماسكه وترابطه.

فاهتمام القيادة بمتابعة التفاصيل المتعلقة بالجاهزية الوطنية للتعامل مع الطوارئ والأزمات، وما يتطلبه ذلك من عصف ذهني خلال هذه الاجتماعات التي تتم بمشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية يناقشون المصالح الوطنية والأولويات الاستراتيجية، إنما يأتي استمراراً لنهج التميز الحكومي الذي اعتادت الإمارات أن تدير به شؤونها الحكومية المحلية والاتحادية.

ومع أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تستهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة حاضراً ومستقبلاً، فلا بد هنا أن نتنبه إلى العناوين الرئيسية التي حملتها جلسة «بنظهر أقوى» والتي تمثلت في تعزيز جاهزية الدولة ومرونتها في مختلف الظروف، وضمان استدامة التنمية واستمرارية الأعمال والخدمات الحيوية.

فهذه كلها متطلبات منهجية واستراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي واستمراريته على أفضل المستويات، لضمان عدم تأثر الاقتصاد والحياة والأعمال بأي طوارئ، سواء كانت تحديات استثنائية مثلما شهدنا في الربيع الفائت أو ظروفاً مناخية أو أية عوامل أخرى لا قدر الله. وكل ذلك يصب حتماً في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

وقد لفت انتباهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة لهذه الأسس، حيث قال سموه في تغريدته على منصة إكس:

«حضرت وأخي محمد بن راشد جلسة «بنظهر أقوى» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي عكست مناقشاتها ما أظهرته الدولة من قوة وكفاءة في مواجهة التحديات بفضل وحدتها وكفاءة مؤسساتها وجاهزيتها ووعي شعبها والمقيمين على أرضها، إضافة إلى قوة مجتمعها وروح المسؤولية التي تميزه؛ فكل فرد في هذا المجتمع له بصمة ودور فيما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار وتقدم».

كما ذكرنا صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالنتيجة الحتمية لهذه الجاهزية، حيث أضاف سموه: «وستواصل الإمارات مسيرتها بثقة وثبات نحو المستقبل، مستندة إلى إدراك راسخ لطبيعة المتغيرات والتحديات واستعداد دائم للتعامل معها، ومتمسكة بقيمها ومبادئها الراسخة، وواضعة أمنها وسيادتها على قمة أولوياتها».

وهذا هو نفسه المبدأ الذي أعاد التأكيد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال في تغريدته:

«دولة الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث.. صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة وحكمة حكومتها. فخورين بفرق عملنا.. فخورين بولاء مجتمعنا.. فخورين بجنود قواتنا.. وفخورين برئيس دولتنا... فخورين بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وانطلاقاً من ذلك كله، واستمراراً لمسيرة الفخر الوطني بالقيادة والمؤسسات والوطن والمواطن، فنحن في الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نعتنق مبدأ خلاصته: «لا تشلّون همّ» «ترانا بنظهر أقوى» وبنتمّ أقوى بإذن الله.