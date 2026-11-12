ثلاث رسائل لفريق العمل.. فلسفة اليقظة والتواضع

في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة.. لكل رسالة من الرسائل الـ ٢٦ مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.

في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.

في «الرسائل» ست وعشرون رسالة إلى أشخاص وأجيال وجهات مختلفة، لكن فريق العمل وحده يحظى بثلاث منها: الرابعة، والحادية عشرة، والثامنة عشرة، موزعة على امتداد الكتاب بفواصل منتظمة، كأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعود إلى رفاق مسيرته كلما قطع في كتابه مسافة.

تستحق هذه العودة المتكررة التأمل، خصوصاً أن الشيخ محمد يكتب إلى أشخاص شاركوه سنوات طويلة من العمل والإنجاز، وعايشوا عن قرب رؤيته في الحكم ومنهجه في صناعة القرار وقيادة التحولات الكبرى.

ومع ذلك، يختار أن يخصهم بمساحة واسعة من خلاصة تجربته، وأن ينقل إليهم بعض ما تعلمه من التاريخ ومن النجاح والتحديات ومن التحولات التي شهدتها المنطقة والعالم.

وفي عمق هذه الرسائل قناعة بأن المؤسسات تحتاج، مهما بلغت إنجازاتها، إلى أن تظل قادرة على مراجعة طريقة تفكيرها وعملها.

وفي رسائله الثلاث إلى فريق العمل، يتجلى معنى تحذيره من أن «التراجع يبدأ دائماً من الداخل»، حين تتحول الخبرة إلى يقين، والنجاح إلى اطمئنان، والأدوات التي صنعت التقدم إلى عادات يصعب التخلي عنها.

وتتخذ هذه التحذيرات ثلاثة أوجه تبدو متباعدة: كسل عقلي أمام الآلة، وبطء في التعلم أمام التحولات، وثقة زائدة يغذيها النجاح المتكرر.

تختلف مظاهرها، ويجمعها أثر واحد: أن المؤسسة قد تواصل أداء مهامها بكفاءة، وتستمر نتائجها الإيجابية، بينما تتراجع تدريجياً قدرتها على اكتشاف ما يحتاج إلى تغيير.

في حديثه عن الذكاء الاصطناعي، يلفت الشيخ محمد أنظار فريقه إلى ما قد يصيب الإنسان من كسل عقلي عندما تزداد قدرة الآلة على القيام بمهامه، واللافت أنه ينقل النقاش من كفاءة التكنولوجيا إلى مسؤولية الإنسان عن استخدامها، فسهولة الوصول إلى الإجابات قد تغري بالاكتفاء بها دون تمحيص أو مراجعة.

ومع الوقت، قد يعتاد الموظف قبول ما تقترحه الآلة، فتضعف قدرته على طرح الأسئلة واكتشاف الأخطاء وتقدير ما قد تغفله الحسابات.

وهنا يصبح الكسل العقلي خطراً على المؤسسة كلها، حين تتطور أدواتها وتتراجع في المقابل قدرة فريقها على التفكير المستقل واتخاذ القرار.

وتتسع هذه المسؤولية لتشمل قدرة المؤسسات على التعامل مع التغيير، فالتاريخ الذي يستحضره الشيخ محمد أمام فريقه يقدم شواهد على أمم تأخرت لأنها قاومت تحولات كان يمكن أن توسع معارفها وقدراتها.

وتكشف حكاية المطبعة، التي ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر وتأخر الترخيص لإنشاء مطبعة تستخدم الحروف العربية في الدولة العثمانية نحو ثلاثة قرون، كيف يمكن لرفض أداة جديدة أن يؤخر أمماً عن مواكبة تطور المعرفة.

وما يجعل هذا الدرس مهماً للمؤسسات أن كثيراً من الأخطاء تبدأ من قرارات بدت معقولة في زمانها، واتخذها أشخاص اعتقدوا أنهم يحمون ما بنوه. ومع مرور السنوات تتغير الظروف، وتبقى بعض القناعات على حالها، حتى يصبح التمسك بالمألوف عبئاً على المستقبل.

ويبلغ التحذير ذروته عندما ينتقل الشيخ محمد إلى النجاح نفسه، فهو يدرك أن تراكم الإنجازات قد يمنح أصحابها شعوراً متزايداً بصواب اختياراتهم، وأن المؤسسة التي اعتادت تحقيق أهدافها قد تفقد تدريجياً استعدادها لمراجعة ما تفعل، ويسمي هذه الحالة «الغرور الاستراتيجي»، حين يبدأ قائد المؤسسة في رؤية العالم من خلال خبراته السابقة وقناعاته الراسخة، ويختصر خطورتها بقوله:

«النجاحات المتكررة قد تقتل فضيلة الشك»، وهي الفضيلة التي تحمي التفكير من الاستسلام لنتائجه السابقة، وتبقي مجالاً لاحتمال الخطأ حتى لدى أصحاب التجارب الطويلة.

ويصبح هذا الخطر أشد عندما يرتبط بشخص القائد، ويكتب الشيخ محمد: «الكثيرون ممن بلغوا القمة نسوا أن الأرض لا تزال تحت أقدامهم»، فقد تحيط بالقائد كفاءات كثيرة، لكن المكانة التي اكتسبها والنجاحات التي حققها قد تجعل الاعتراض على آرائه أكثر صعوبة، ومع الوقت، قد يتعلم المحيطون به ما يرضيه، ويتجنبون ما يزعجه، فتصل إليه صورة عن المؤسسة خالية من كثير من عيوبها.

لذلك يحذر الشيخ محمد من إقصاء الرأي المخالف، ومن الاكتفاء بدائرة تؤكد للقائد ما يريد سماعه، فالتوافق الذي يقوم على الخوف من الاختلاف يحرم المؤسسة من معرفة قد تكون حاسمة في تصحيح مسارها.

ويكتسب التواضع هنا معنى يتجاوز السلوك الشخصي، فهو اعتراف عملي بحدود المعرفة، وبحاجة القائد إلى خبرات الآخرين مهما امتدت تجربته.

واللافت أن الشيخ محمد، الذي ارتبط اسمه ببناء دبي وقيادة تحولاتها الكبرى، وبعد نحو ستة عقود من العمل العام، يتوجه إلى فريقه بالقول: «إلى فريق عملي الذي أعتمد عليه.. إلى فريق عملي الذي يتعلم مني وأتعلم منه..

إلى فريق عملي الذي أراهن عليه»، حيث يضع نفسه ضمن دائرة التعلم والمراجعة، ويقر بأن خبرة القائد تتسع بما يضيفه الآخرون إلى معرفته. ومن الصعب أن تنشأ هذه الثقافة داخل مؤسسة يرى قائدها أن مكانته تمنحه حق الصواب الدائم.

وتقدم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات صورة من هذه الفلسفة، ففي اجتماعات عام 2026، وصفها الشيخ محمد بن راشد بأنها وقفة «نراجع فيها أولوياتنا.. ونقيم فيها أعمالنا..

ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا». وفي الجمع بين مراجعة الإنجازات واستعراض التحديات ممارسة تعكس إدراك أن نجاح المؤسسات يحتاج إلى تقييم مستمر، وأن مراجعة ما تحقق جزء من مسؤولية الفريق عن المستقبل.

وهذه مسؤولية تتجاوز الحكومة إلى كل مؤسسة وصاحب عمل، فالفريق الذي يستطيع تنفيذ رؤية قائده يمنحه قوة في الحاضر، أما الفريق القادر على التفكير والمراجعة والتنبيه إلى الأخطاء، فيساعده على حماية مستقبل المؤسسة. وربما في هذا المعنى تكمن إحدى أهم رسائل الشيخ محمد لمن رافقوه في مسيرته: أن يظلوا قادرين على التعلم مهما اتسعت خبرتهم، وعلى مراجعة ما أنجزوه مهما بلغ نجاحهم.