ثلاث رسائل لفريق العمل.. فلسفة اليقظة والتواضع

ومع ذلك، يختار أن يخصهم بمساحة واسعة من خلاصة تجربته، وأن ينقل إليهم بعض ما تعلمه من التاريخ ومن النجاح والتحديات ومن التحولات التي شهدتها المنطقة والعالم.
وفي عمق هذه الرسائل قناعة بأن المؤسسات تحتاج، مهما بلغت إنجازاتها، إلى أن تظل قادرة على مراجعة طريقة تفكيرها وعملها.
وتتخذ هذه التحذيرات ثلاثة أوجه تبدو متباعدة: كسل عقلي أمام الآلة، وبطء في التعلم أمام التحولات، وثقة زائدة يغذيها النجاح المتكرر.
تختلف مظاهرها، ويجمعها أثر واحد: أن المؤسسة قد تواصل أداء مهامها بكفاءة، وتستمر نتائجها الإيجابية، بينما تتراجع تدريجياً قدرتها على اكتشاف ما يحتاج إلى تغيير.
في حديثه عن الذكاء الاصطناعي، يلفت الشيخ محمد أنظار فريقه إلى ما قد يصيب الإنسان من كسل عقلي عندما تزداد قدرة الآلة على القيام بمهامه، واللافت أنه ينقل النقاش من كفاءة التكنولوجيا إلى مسؤولية الإنسان عن استخدامها، فسهولة الوصول إلى الإجابات قد تغري بالاكتفاء بها دون تمحيص أو مراجعة.
ومع الوقت، قد يعتاد الموظف قبول ما تقترحه الآلة، فتضعف قدرته على طرح الأسئلة واكتشاف الأخطاء وتقدير ما قد تغفله الحسابات.
وهنا يصبح الكسل العقلي خطراً على المؤسسة كلها، حين تتطور أدواتها وتتراجع في المقابل قدرة فريقها على التفكير المستقل واتخاذ القرار.
وتكشف حكاية المطبعة، التي ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر وتأخر الترخيص لإنشاء مطبعة تستخدم الحروف العربية في الدولة العثمانية نحو ثلاثة قرون، كيف يمكن لرفض أداة جديدة أن يؤخر أمماً عن مواكبة تطور المعرفة.
وما يجعل هذا الدرس مهماً للمؤسسات أن كثيراً من الأخطاء تبدأ من قرارات بدت معقولة في زمانها، واتخذها أشخاص اعتقدوا أنهم يحمون ما بنوه. ومع مرور السنوات تتغير الظروف، وتبقى بعض القناعات على حالها، حتى يصبح التمسك بالمألوف عبئاً على المستقبل.
«النجاحات المتكررة قد تقتل فضيلة الشك»، وهي الفضيلة التي تحمي التفكير من الاستسلام لنتائجه السابقة، وتبقي مجالاً لاحتمال الخطأ حتى لدى أصحاب التجارب الطويلة.
لذلك يحذر الشيخ محمد من إقصاء الرأي المخالف، ومن الاكتفاء بدائرة تؤكد للقائد ما يريد سماعه، فالتوافق الذي يقوم على الخوف من الاختلاف يحرم المؤسسة من معرفة قد تكون حاسمة في تصحيح مسارها.
واللافت أن الشيخ محمد، الذي ارتبط اسمه ببناء دبي وقيادة تحولاتها الكبرى، وبعد نحو ستة عقود من العمل العام، يتوجه إلى فريقه بالقول: «إلى فريق عملي الذي أعتمد عليه.. إلى فريق عملي الذي يتعلم مني وأتعلم منه..
إلى فريق عملي الذي أراهن عليه»، حيث يضع نفسه ضمن دائرة التعلم والمراجعة، ويقر بأن خبرة القائد تتسع بما يضيفه الآخرون إلى معرفته. ومن الصعب أن تنشأ هذه الثقافة داخل مؤسسة يرى قائدها أن مكانته تمنحه حق الصواب الدائم.
ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا». وفي الجمع بين مراجعة الإنجازات واستعراض التحديات ممارسة تعكس إدراك أن نجاح المؤسسات يحتاج إلى تقييم مستمر، وأن مراجعة ما تحقق جزء من مسؤولية الفريق عن المستقبل.
وهذه مسؤولية تتجاوز الحكومة إلى كل مؤسسة وصاحب عمل، فالفريق الذي يستطيع تنفيذ رؤية قائده يمنحه قوة في الحاضر، أما الفريق القادر على التفكير والمراجعة والتنبيه إلى الأخطاء، فيساعده على حماية مستقبل المؤسسة. وربما في هذا المعنى تكمن إحدى أهم رسائل الشيخ محمد لمن رافقوه في مسيرته: أن يظلوا قادرين على التعلم مهما اتسعت خبرتهم، وعلى مراجعة ما أنجزوه مهما بلغ نجاحهم.