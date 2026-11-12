أرشفة الحاضر

كيف تنظر المدينة إلى صمتك وأنت في السيارة تنتظر الإشارة الحمراء، في حين تعبر فتاة تسمع أغنية كأنها وحدها في المدينة، الإشارة تفتح، خضراء ككل شجرة واقفة وحولها مُزارع البلدية الذي ينتظر اندفاع الماء خمسة سنتيمترات ليصل إلى الزهور الصفراء نهاية الرصيف عند السيارات الواقفة بقرب مطعم ياباني جديد تم فتحه. وتقف مجموعة من الأشخاص بأناقة في طابور صغير تتبادل الحديث إلى أن يأتي دورها.

هل المدينة تعرفنا! المدن الحية تعرف بالضبط بأن الحاضر لا يتشكل من خلال الأحداث الكبيرة فقط، في حين أن التفاصيل اليومية المتروكة والعادية والمكررة هي بالضبط التي تشكل جزءاً من هذا الحاضر، مثل وقوف سيارات التاكسي بقرب فندق أربعة نجوم، وتنظيف الكراسي الليلية قبل شروق الشمس وموسيقي سيارة الآيس كريم في الفريج وبيع ألف كوب «كرك» عند الدكاكين بقرب المسجد الكبير، وحركة باص الطلاب، والحشود عند نافورة دبي مول، كلها عبارة عن وثيقة إنسانية نتشارك جميعاً في حفظها في الذاكرة الأبدية.

فعل جورج بريك ذلك بهدوء حين كتب محاولته (الإحاطة بكل ما يحدث في مكان بباريس) 1974، حيث جلس في ساحة سان سولبيس بباريس، وسجّل المارة والحافلات والطيور وحركة الحياة العادية، تلك الأشياء التي لا يلتفت إليها أحد.

وهذا ما فعله الآباء بعد صلاة العصر في الشندغة وحفيت وسدروه وفريج الشرق وليوارة في حفظ اللحظة لدرجة أنهم يعرفون المارة إن كانوا من أهل المنطقة أو غرباء، والطيور العابرة وماذا ستفعل المدينة، وأسماء العمال وحتى أخبار الغائبين.

تخرج الجهات الحكومية بمؤسساتها بتقديم الفن والثقافة عبر المدينة من خلال المبدعين وأيضاً بشراكة كاملة مع حركة المكان، والأهم حين تقام فعالية فنية يتم تأكيد اسم المنطقة ليتشكل ضمن مفهوم تاريخي حي يعيد تقديم المكان التراثي من جديد وأيضاً يربطه مع الحاضر من خلال الأجيال وفي التجربة الإماراتية زخم كبير من حي التصميم إلى مهرجان سكة للفنون في أحياء دبي التاريخية بالشندغة والفهيدي ومهرجان القطارة للحرف في العين، والحصن في أبوظبي، والرطب في ليوا إلى بينالي الشارقة وما يحيط به من حياة في المريجة والرولة، والمربعة في عجمان.

ومهرجان الفنون في الفجيرة وأم القيوين، وصولاً إلى الفعاليات الفنية في الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، حيث يعود الفنانون والجمهور إلى الأماكن ويتحرك الفن خارج القاعات المغلقة، بين البيوت والأزقة والساحات.

كي نؤكد المفهوم ونعمل ضمن سياق إنساني على أرشفة الحاضر، سواء عبر الفن أو البحث، فعلينا أن نعثر على سؤال جديد بدلاً من: هل المدن تعرفنا؟ هل تعرف المدينة أبناءها!