حين تتحول قيم زايد إلى أعمال

استوقفتني مبادرة «خط وخيوط» التي نظمتها هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع جهات ثقافية في أبوظبي، ليس لأنها جمعت أصحاب الهمم مع الفنانين وأفراد المجتمع في ورش فنية، وإنما لما تحمله من معان إنسانية تستحق أن نتوقف عندها ونتأملها.

فالمبادرة التي جاءت احتفاء بعيد الاتحاد الـ55، استلهمت من القيم التي ارتبطت بنهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنها الحكمة والاحترام والكرم والوحدة وبناء الإنسان. وهي قيم لم تكن يوماً مجرد كلمات تقال في المناسبات، بل كانت أساساً قامت عليه دولة، ونشأ في ظلاله مجتمع متعدد الثقافات والجنسيات.

ولعل ما أعجبني في هذه المبادرة أنها تطرح، دون أن تقول ذلك صراحة، سؤالاً أراه مهماً: هل يكفي أن نتيح لأصحاب الهمم فرصة المشاركة في أنشطتنا، أم أن علينا أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها مشاركتهم أمراً طبيعياً لا يحتاج إلى مناسبة أو مبادرة خاصة؟ فالمجتمع الذي يحترم الإنسان لا ينظر إليه من خلال ما ينقصه، وإنما من خلال ما يستطيع أن يقدمه، ولا يجعل من اختلاف قدراته سبباً لإبعاده عن الآخرين، بل يبحث عن الوسائل التي تتيح له أن يكون حاضراً بينهم، شريكاً في العمل والإبداع والحياة.

وأعتقد أن هذه النظرة كانت حاضرة في فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أدرك منذ البدايات أن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن الثروة الحقيقية لأي وطن ليست فيما يملكه من موارد، وإنما فيما يملكه أبناؤه من علم وكرامة وفرص متكافئة.

وقد نجحت الإمارات في تقديم نماذج عديدة للاهتمام بأصحاب الهمم، لكنني أرى أن التحدي الأجمل في السنوات المقبلة هو أن تصبح مشاركتهم في الحياة الثقافية والاجتماعية أمراً مألوفاً، لا نحتاج في كل مرة إلى الاحتفاء بحدوثه.

وهنا أتساءل أيضاً: كم من موهبة بيننا لم تجد من يكتشفها؟ وكم من إنسان يملك القدرة على العطاء، لكنه ينتظر فرصة صغيرة أو يداً تمتد إليه بثقة، لا بشفقة؟

إن نجاح المجتمعات لا يقاس فقط بما توفره لأبنائها من خدمات، وإنما بقدرتها على جعل كل إنسان يشعر بأن له مكاناً فيها، وأن غيابه يترك فراغاً لا يملؤه أحد غيره. ولعل أجمل ما في المبادرة أنها تذكّرنا بأن اللوحة لا تكتمل بلون واحد، وأن النسيج لا يكتسب جماله من خيط منفرد، وكذلك الأوطان، تزداد قوة وجمالاً حين تتسع للجميع.

لقد رحل الشيخ زايد، وبقيت قيمه حاضرة في وجدان الإمارات وأهلها، وأحسب أن الوفاء الحقيقي له لا يكون بكثرة الحديث عن مآثره وحدها، وإنما بأن نرى تلك القيم في تعاملنا مع بعضنا بعضاً.

فليس المهم أن نتحدث عن الإنسان، بل أن نجعله يشعر بقيمته، وليس المهم أن نفتح له الباب فحسب، بل أن يشعر أن المكان مكانه، وأن وجوده فيه حق أصيل، لا منحة من أحد.