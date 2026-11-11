«إيران - غسل الصور»

في لقاء أجري مع ما شاء الله شمس الواعظين، نقيب الصحافيين الإيرانيين باللغة العربية، تم تقديم صورة لإيران ما بعد الحرب بشكل قام فيه النقيب بعملية غسل أموال - أقصد غسل صورة - لإيران القديمة، وتقديم صورة حديثة مغرية للجمهورية الإيرانية.

المخاطب طبعاً كان الجمهور الخارجي، خاصة مريدي المرشد ومقلديه من العرب في محيطها الجغرافي ما دام اللقاء تم باللغة العربية.. فرسم النقيب ملامح للصورة التي يُعد بها العالم لإيران أنها ستتغير كثيراً، وستجدون أمامكم دولة يتقلص فيها ظهور المرشد وربما لن يظهر أبداً!

وسيتقلص دور الحرس الثوري الإيراني، وسيتعزز دور مؤسسات الدولة، وستخفف القيود على الحجاب وعلى بقية أنماط الحياة الخاصة.

باختصار ستتحول إيران إلى دولة طبيعية مثل دولكم، تستطيعون أن تأمنوا فيها على أنفسكم وربما تتشاركوا معها في تحديد تصور مشترك للأمن الإقليمي وربما - من يدري - تستثمروا وتعقدوا الاتفاقيات معها كحال أي دولة طبيعية أخرى في العالم.

باختصار، تلبية مطالب العالم من النظام الإيراني على مدى أكثر من نصف قرن؛ إذ سترون إيران دولة طبيعية وسط جيرانها تعنى بشأن شعبها وتهتم به، ولا تتدخل ولا تحاول مد نفوذها في دول أخرى تحت أي ذريعة أو حجة، فلا قدس ولا كربلاء ولا صنعاء ولا ضاحية جنوبية تابعة لإيران، تحصر عملها ونفوذها فقط على الشعب الإيراني داخل إيران مثل جيرانها دول الخليج، كي يتمكنوا من التعايش معهم بسلام.

هل هذا ممكن؟ هل يستطيع النظام الإيراني الذي تأسس على مبدأ تصدير الثورة ونصرة المظلومين أن يتقوقع في الداخل ويكف عن التدخل في شؤون الآخرين؟ يتوقف عن تمويل الميليشيات وتهريب السلاح وتهديد الممرات المائية والتوقف عن محاولات استعادة ما فقده في الأشهر الأخيرة من نفوذ، وتعزيز ما تبقى عنده على الجماعات المسلحة في الدول العربية؟

مما لا شأن للشعب الإيراني به ولا يعنيه ولا يعود عليه بفائدة؟ هل يتمكن من الاعتراف بالقوانين والأعراف الدولية ويحترم الحدود السيادية للدول المجاورة؟

كانت تلك هي مطالب دول الجوار على مدى العقود الماضية، ولم يتمكن النظام الإيراني من تلبيتها والتخلي عن مشروعه، ومهما حاول تقديم وجه (طبيعي) للدولة فإنه سرعان ما يسقط قناعه ويظهر وجهه الحقيقي..

فهل أقنعته الحرب الأخيرة أنه من الأفضل له ولاستمراريته أن يركز على الداخل ويتخلى عن مشروعه التوسعي؟ هل خسارته الكبيرة على جميع الأصعدة جعلته يفكر بشكل مختلف هذه المرة؟

هل خوفه من الشارع الإيراني واحتمالية تمرده عليه جعله يقدم إغراءات للشعب الإيراني بأنه سيخفف القيود عنه؟ وإغراءات لمريديه العرب يمهد لهم فيها أن التغيرات لن تمس العقيدة المذهبية للنظام؟ هل هي سياسة تكتيكية فحسب حتى يتخطى مرحلة الخطر ثم يعود على ما كان عليه؟ أم هو فعلاً تغيير جذري يمس أساس النظام وبناءه الفكري والسياسي والاجتماعي؟