شهامة الفارس تغيث غزة

بشهامة الفارس، وكرم المسلم، ومروءة العربي، وحدب الأب، يأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، عن طريق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بما يمكنهم من مواجهة الظروف المناخية، الناجمة عن تساقط الأمطار.

ومبادرة سموه؛ وهي أول مبادرة على الإطلاق تستجيب لنداءات الاستغاثة القادمة من غزة هذا الشتاء، تأتي لتعبر عن أصالة المعدن الذي جُبل عليه أبناء هذه الدولة، قادة وشعباً؛ كما تعكس بشكل عملي مفهوم الخير في النفسية الإماراتية التي تربت على العطاء والبذل وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة؛ لأنها تأتي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد الذي يضرب به المثل في الجود والكرم والعطاء المستدام والتنمية الإنسانية، وراعي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة النوعية التي تشرف على مبادرات سموه بأبعادها المختلفة الإنسانية والخيرية والثقافية والعلمية.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سبَّاق دائماً لتوجيه المؤسسة إلى غوث كل محتاج، وكان سموه دائماً ما يولي أهمية خاصة لغوث الشعب الفلسطيني، سواء في غزة، أو الضفة الغربية، أو مخيمات اللجوء، عداك عن شمول مبادرات سموه لمخيمات اللجوء الأخرى والمآسي الإنسانية المختلفة حول العالم، ضمن النهج القويم الذي اعتادت عليه دولة الإمارات، وتعلّمته في مدرسة زايد وراشد، طيب الله ثراهما.

كما أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير الخيام بشكل عاجل لأهل القطاع، ينبثق من حرص دولة الإمارات الدائم والمتواصل على إغاثة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

فقد كانت الدولة من أوائل المبادرين إلى مساندة الأشقاء في قطاع غزة، وتقديم العون والدعم والإغاثة العاجلة، كما أن دولة الإمارات تعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة والأكثر استمرارية بما ينسجم مع مبادئها والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

وسيتم، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، تنفيذ مبادرة سموه لإيواء خمسين ألفاً من سكان قطاع غزة، وتزويدهم بالخيام الملائمة لفصل الشتاء، وإيصال الخيام إلى غزة وتوزيعها على مناطق عدة في القطاع.

ويعكس هذا التعاون تضافر الجهود الإماراتية الخيرة في العمل الجماعي يداً بيد لتحقيق الأهداف التي رسمتها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عند إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» قبل ثلاث سنوات، والمتمثلة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والغذائي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وحين تُذكر عملية «الفارس الشهم 3» الشريك التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في إنجاز مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فإن الإنصاف يقتضي أن نشير إلى أن هذه العملية الإماراتية النوعية تحولت خلال ثلاث سنوات إلى أكبر وأشمل منظومة إنسانية متكاملة، والأكثر استدامة واستمراراً لتقديم العون الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة.

حيث تجمع بين المساعدات الغذائية والطبية والمائية والإيوائية، وتشمل الرعاية الصحية والتعليم ودعم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المبادرات المجتمعية كالعرس الجماعي وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي. وهذا كله يعكس الدور الإنساني والريادة الأخلاقية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، في دعم الأشقاء والتخفيف عليهم وإغاثة الملهوف حيث كان.