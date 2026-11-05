حين يتولى الإنسان منصباً، فإنه يتسلم معه أمانة تتجاوز حدود المسمى الوظيفي والصلاحيات الممنوحة له.

فكل قرار يتخذه، وكل إجراء يشرف عليه، قد يترتب عليه أثر يمس مصالح الناس وحقوقهم، بل قد تصل عواقب التقصير في بعض القطاعات إلى تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر.

ومن هنا، فإن المسؤولية تستوجب الإخلاص والاهتمام والمتابعة المستمرة، والحرص على أداء الواجب بأعلى درجات الالتزام.

وقد لخّص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا المفهوم بقوله: «المسؤولية أمانة، وكل إنسان مسؤول بحجم ونوع مسؤوليته». وهي رؤية تضع نجاح الآخرين وتقدمهم في صميم مسؤولية القائد.

فالمسؤول لا يفي بأمانته بمجرد إنجاز مهامه أو تفويضها إلى فريقه، بل عليه أن يتابع سير العمل، ويراقب جودة الأداء، ويتعامل مع مظاهر التقصير بجدية وشفافية، ويعمل على إصلاح الخلل قبل أن تتسع آثاره.

وعليه أن يكون قدوة في الانضباط واحترام الأنظمة وأصول المهنة، وأن يعزز هذه القيم لدى مرؤوسيه بالممارسة والتوجيه.

ومن أهم أوجه هذه الأمانة الاستثمار في الإنسان، فدعم الموظفين، واكتشاف مواهبهم، وتطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على الابتكار، مسؤوليات لا تقل أهمية عن متابعة الأعمال اليومية.

والعالم يشهد تقدماً متسارعاً في مختلف المجالات، ما يجعل مواكبة المستجدات وتبنّي الأفكار الجديدة ضرورة لتطوير المؤسسات وتعزيز قدرتها على الإنجاز.

والمسؤول الذي يهيئ فريقه للتعلم والتجربة، ويفتح أمام أفراده المجال لتقديم المبادرات، يسهم في بناء كفاءات قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل وصناعة فرصه.

وهنا تتسع دلالة المسؤولية لتتجاوز إدارة الحاضر إلى الإسهام في بناء الغد. فالمسؤول ليس مشرفاً على سير العمل فحسب، بل قائد في قافلة التقدم، وأحد ركائز إعداد المستقبل، بما يقدمه من رؤية، وما ينميه من قدرات، وما يرسخه من ثقافة عمل.

إن قيمة المنصب تُقاس بما يتركه شاغله من أثر في الناس والمؤسسة، وبما يهيئه من إمكانات لاستمرار النجاح. فالمسؤولية أمانة تُؤدّى بالإخلاص والقدوة، وبالاستثمار في الإنسان، والعمل الدؤوب من أجل مستقبل أفضل.