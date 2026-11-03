يوم العلم الإماراتي.. حين تصبح الراية حكاية وطن وانتماء

في كل عام، ومع إشراقة الثالث من نوفمبر، تتجه الأنظار والقلوب نحو علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك العلم الذي يحمل في ألوانه حكاية وطن، وفي ارتفاعه معاني العزة والكرامة، وفي حضوره مشاعر لا تختصرها الكلمات. إنه يوم تتجدد فيه مشاعر الفخر والانتماء، ونستحضر من خلاله مسيرة اتحاد عظيم، صنعه رجال آمنوا بأن وحدة الصف هي أساس بناء الأوطان ورفعتها.

إن علم الإمارات بالنسبة لنا ليس مجرد راية ترفرف فوق المباني والمؤسسات، بل هو رمز يجمعنا تحت مظلة وطن واحد، ويذكرنا دائماً بأن ما ننعم به اليوم من أمن واستقرار وازدهار هو ثمرة رؤية حكيمة، وعمل متواصل، وتلاحم صادق بين القيادة والشعب، وهي قيم غرسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتواصل قيادتنا الرشيدة ترسيخها وتعزيزها في مختلف ميادين الحياة.

ومن واقع مسؤوليتنا في الشرطة المجتمعية، نرى أن يوم العلم يحمل رسالة تتجاوز مظاهر الاحتفال، فهو فرصة لتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ مفهوم أن حب الوطن لا يقاس بالكلمات وحدها، وإنما يظهر في سلوك الإنسان، واحترامه للقانون، وحرصه على سلامة مجتمعه، وتعاونه مع الآخرين، وإسهامه الإيجابي في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، فالأسرة التي تغرس في أبنائها قيم الانتماء والمسؤولية، والمدرسة التي تعزز الهوية الوطنية، والمؤسسة التي تنشر ثقافة الالتزام والوعي، والفرد الذي يدرك أن أمن المجتمع يبدأ من تصرفاته اليومية، جميعهم شركاء في حماية مكتسبات الوطن وصناعة مستقبله.

ومن هنا تأتي أهمية برامج التوعية المجتمعية، التي لا تقتصر على إيصال المعلومة، بل تسعى إلى بناء الوعي وتحويله إلى سلوك إيجابي، وتعزيز جسور الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع والمؤسسات الشرطية، فالمجتمع الواعي والمتماسك هو أحد أهم مقومات الأمن، وهو الحصن الذي يحفظ إنجازات الوطن ويعزز استدامة استقراره.

وفي هذه المناسبة الغالية، علينا أن نتذكر أن رفع العلم مسؤولية قبل أن يكون احتفالاً، وأن الانتماء الحقيقي يظهر في الإخلاص في العمل، والوفاء للوطن، واحترام قيمه، والمشاركة في نهضته، والحرص على أن تبقى الإمارات نموذجاً يُحتذى في التلاحم والتسامح والأمن والتعايش.

سيبقى علم الإمارات راية تجمعنا، وقصة فخر نرويها لأبنائنا، وعهداً نحمله في قلوبنا بأن نظل أوفياء لهذا الوطن، حريصين على رفعته، وماضين مع قيادتنا في مسيرة الإنجاز والطموح.

حفظ الله الإمارات، وأدام عزها وأمنها واستقرارها، وحفظ قيادتها وشعبها، لتظل رايتها عالية خفّاقة، وليبقى الوطن دائماً مصدر فخرنا واعتزازنا.