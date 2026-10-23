«المُستقبليّون».. مهنة تولد في دبي

في عالم تتسارع فيه التحولات وتتغير فيه ملامح الحياة، لم يعد المستقبل مجرد زمن ننتظره، بل أصبح مجالاً للتفكير والعمل وصناعة الفرص. ومن هنا، تكتسب مبادرة «المُستقبليّون» في متحف المستقبل بدبي دلالة تتجاوز استحداث وظيفة جديدة، لتطرح تصوراً لدور إنساني قد يصبح إحدى المهن المؤثرة في عالم الغد.

فالمتاحف التقليدية تستعين بمرشدين يروون قصص الماضي ويشرحون منجزات الحضارات، أما متحف المستقبل فيفتح مساحة مختلفة، لا تقتصر على عرض ما يمكن أن يأتي به الغد، بل تدعو الإنسان إلى تخيل احتمالاته والتفكير في دوره في صناعته.

وهنا تكمن أهمية «المُستقبليّون»؛ فهم ليسوا مجرد ناقلين للمعلومات، بل يمكن أن يكونوا محفزين للعقول، يثيرون الفضول، ويوسعون مدارك الزوار نحو فرص لم تكن حاضرة في أذهانهم.

إن القيمة الحقيقية لهذا الدور لا تُقاس بعدد الزوار الذين يستقبلهم «المُستقبلي»، وإنما بما يتركه فيهم من أثر. فقد يغادر طفل المتحف وهو يحمل حلماً بأن يصبح عالماً، أو يخرج شاب بفكرة ابتكار، أو يكتشف رائد أعمال فرصة لم يفكر فيها من قبل. عندها تتحول الزيارة من تجربة معرفية عابرة إلى نقطة انطلاق نحو المستقبل.

لكن السؤال الذي يستحق التأمل: لماذا يظل هذا الدور محصوراً داخل متحف، بينما يحتاج العالم بأسره إلى من يفتح أمام الإنسان آفاق التفكير والإبداع؟

هنا تبرز فرصة دبي لتطوير هذه التجربة إلى نموذج مهني عالمي، يقوم على إعداد وتأهيل المستقبليين ليصبحوا قادرين على إلهام الأفراد والمجتمعات، وربط المعرفة بالفرص، وتحويل الأسئلة إلى أفكار قابلة للتطوير. ويمكن لهذا النموذج أن يمتد إلى المدارس والجامعات ومراكز الابتكار والمؤسسات الثقافية والمعرفية حول العالم.

وفي عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتوافر المعرفة بضغطة زر، تزداد أهمية الإنسان القادر على إثارة الأسئلة الصحيحة، وإيقاظ الخيال، وتحويل المعرفة إلى طموح. فالمستقبل لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل تصنعه أيضاً العقول التي تدرك إمكاناتها وتملك الشجاعة لتجاوز المألوف.

لقد قدمت دبي للعالم متحفاً للمستقبل، واليوم تبرز أمامها فرصة لتقديم مفهوم مهني جديد، يكون الإنسان محوره، وفتح الآفاق رسالته. وقد تكون الخطوة التالية إنشاء منظومة متخصصة لتأهيل المستقبليين ووضع معايير مهنية لهذا الدور، ليصبح نموذجاً إماراتياً قابلاً للانتشار عالمياً.

إن نجاح هذه الفكرة لن يتمثل في انتشار مسمى وظيفي جديد، بل في انتشار أثره؛ أن يصبح في العالم أشخاص مهمتهم توسيع حدود الممكن، ومساعدة الآخرين على اكتشاف قدراتهم وصناعة فرصهم. فإذا كان متحف المستقبل قد انطلق من دبي ليقدم للعالم تصوراً للغد، فإن المستقبليين يمكن أن ينطلقوا منها ليعرّفوا العالم بالإمارات وقدرتها على تخيل ذلك الغد والمشاركة في صناعته.