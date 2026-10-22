حين يرحل المسؤول...

سيأتي يومٌ نغادر فيه مكاتبنا للمرة الأخيرة. تُرفع أسماؤنا عن الأبواب، وتنتقل صلاحياتنا إلى آخرين، وتمضي المؤسسات في مسيرتها، وتتوارى مع الأيام تفاصيل قراراتٍ ظننا يوماً أنها ستبقى حاضرةً في ذاكرة الجميع.

لكن ما الذي سيبقى منا حين تتوارى الألقاب، وتهدأ ضوضاء المسؤولية، ولا يعود أحدٌ بحاجةٍ إلى توقيعنا أو موافقتنا؟

هل سيتذكرنا الناس لما كنا نملكه من سلطة، أم لما كنا نمنحه لهم من قيمة؟

قبل أيام، عشت موقفاً جعلني أتأمل هذا السؤال على نحوٍ مختلف.

في زيارة لإحدى المؤسسات الحكومية التي شهدت تطويراً شاملاً لمرافقها وخدماتها، رافقني المسؤول في جولةٍ للاطلاع على ما أُنجز. كانت التحسينات لافتة، والعناية بالتفاصيل واضحة، والحرص على الارتقاء بتجربة المتعاملين ملموساً. لكن أكثر ما استوقفني لم يكن جمال المكان، ولا حجم ما تحقق من تطوير.

كان شيئاً لا يُشترى بالمال، ولا يُصنع بقرارٍ إداري: المحبة الصادقة التي رأيتها في وجوه الناس.

فبينما كنا نتنقل في أروقة المؤسسة، كان الموظفون والمتعاملون يبادرون إلى تحية المسؤول، من موظفي الحراسة إلى كبار المسؤولين. لم تكن تحياتهم مجرد مجاملاتٍ يفرضها المنصب، بل كانت تحمل ألفةً عفوية، وتقديراً يصعب تصنّعه. والأجمل كان أسلوبه في الرد على كل واحدٍ منهم، بابتسامةٍ صادقة، واهتمامٍ شخصي، ومودةٍ لا تختلف باختلاف الوظيفة أو المكانة.

لقد بنى هذا المسؤول شيئاً لا تستطيع المؤسسات أن تشتريه، ولا تستطيع المناصب أن تفرضه: علاقةً إنسانية تقوم على الاحترام المتبادل، وتبقى قيمتها حتى حين تتغير المواقع والألقاب.

وغادرت المؤسسة وأنا أفكر أن المباني يمكن تجديدها، والخدمات يمكن تطويرها، والأنظمة يمكن تحديثها، أما المكانة في قلوب الناس فلا تُبنى بالميزانيات، وإنما بالمواقف، ولا تُفرض بالسلطة، وإنما تُكتسب بالاحترام.

وكلما امتدت بنا التجربة في مواقع المسؤولية، أدركنا أن للنجاح معاني تتغير مع الزمن. ففي البدايات، قد ننشغل بإثبات قدراتنا، وتحقيق طموحاتنا، وبناء سيرتنا المهنية. لكن مع نضج التجربة، يصبح السؤال الأهم ليس إلى أين وصلنا؟ بل من اصطحبنا معنا في رحلة الوصول، ومن ساعدناه ليبلغ أبعد مما بلغنا؟

وهنا يتجلى الفارق بين من يتولى منصباً قيادياً، ومن يستحق أن يُذكر قائداً.

لقد رسّخت فينا مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فهماً عميقاً للقيادة، يقوم على أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، وأن بناء المستقبل لا يتحقق بالإنجازات وحدها، بل بإعداد من يستطيعون مواصلة الإنجاز وتجاوزه. وهي فلسفة تتجلى في رسائل سموه للقادة، وفي إيمانه بأن المسؤولية تكليفٌ يتجاوز حدود المنصب إلى خدمة الناس وصناعة الفرص لهم.

فالقائد الذي ينشغل ببناء سجله المهني قد يصنع لنفسه تاريخاً، أما القائد الذي ينشغل ببناء الناس، فيصنع للمستقبل تاريخاً آخر.

ولعلّ أعظم إنجازات القائد ليست تلك التي تعيش حياةً واحدة، بل تلك التي يمنحها القدرة على أن تولد من جديد...

حياةٌ أولى تتحقق فيها رؤيته بجهده وقراراته، وحياةٌ ثانية تتجدد حين تنتقل خبرته وقيمه إلى أشخاصٍ آمن بهم ومنحهم الثقة والمسؤولية، وحياةٌ ثالثة تبدأ حين يصبح هؤلاء قادةً بدورهم، يفتحون الأبواب لغيرهم، ويصنعون فرصاً لأجيالٍ ربما لم تعرف القائد الأول، لكنها تعيش أثره.

غير أن صناعة هذا الإرث تتطلب تواضعاً يجعل القائد قادراً على الاستماع قبل إصدار الأحكام، وشجاعةً تجعله يحيط نفسه بمن يختلفون معه، وثقةً بالنفس تجعله يفرح بتفوق الآخرين، وعدلاً يحفظ كرامة الإنسان، أياً كان موقعه.

فليس من القيادة أن تجعل الناس يشعرون بصغرهم أمام سلطتك، بل أن تساعدهم على اكتشاف قدراتهم في ظل مسؤوليتك.

ولعل أصعب ما يُختبر به القائد، هو قدرته على التخلي عن فكرة أنه لا غنى عنه. فبعض القادة يجعلون مؤسساتهم تدور حول أشخاصهم، فلا قرار يُتخذ دونهم، ولا نجاح يتحقق إلا بحضورهم، ولا موهبة تبرز إلا في حدود ما يسمحون به.

وقد تبدو هذه الصورة دليلاً على قوة القيادة، لكنها في حقيقتها قد تكشف هشاشة المؤسسة، واعتمادها على فردٍ واحد.

فالقائد الذي لا يُعدّ من يستطيع أن يحل محله، لم يُكمل مسؤوليته تجاه المؤسسة، مهما بلغت إنجازاته فيها.

إن إعداد الصف الثاني والثالث ليس مجرد خطةٍ للتعاقب الوظيفي، بل تعبيرٌ عن نضج المسؤول وإيمانه بأن المؤسسة أكبر من الأشخاص، وأن استمرارية نجاحها أهم من ارتباط ذلك النجاح باسمه.

فليس أعظم القادة من يترك خلفه فراغاً يعجز الآخرون عن ملئه، بل من يترك خلفه أناساً قادرين على أن يملؤوا المكان، ثم يوسّعوا آفاقه.

لكن ثمة جانباً آخر من الإرث، ربما يكون أكثر عمقاً وأقل ظهوراً في تقارير الإنجاز: ذلك الذي نتركه في نفوس الناس.

قد ينسى الإنسان تفاصيل القرارات التي اتخذها رئيسه، لكنه لا ينسى كيف عامله حين أخطأ، أو كيف أنصفه حين ظُلم، أو كيف وقف إلى جانبه حين مرّ بظرفٍ صعب. ولا ينسى من آمن بقدراته قبل أن يؤمن هو بها، ومن منحه فرصةً غيّرت مسار حياته.

هذه المواقف الصغيرة في ظاهرها، قد تكون أعظم من كثيرٍ من الإنجازات الكبيرة في أثرها.

فالناس لا يحملون معهم من تجربة العمل نتائجها فحسب، بل يحملون أيضاً شعورهم تجاه من قادوهم، هل منحهم وجودهم الطمأنينة أم الخوف؟ هل خرجوا من تجربتهم أكثر ثقةً وقدرة، أم أقل إيماناً بأنفسهم؟

وما نغرسه فيهم اليوم، قد يصبح غداً الطريقة التي يعاملون بها الآخرين.

فالقائد لا يصنع ثقافة المؤسسة بقراراته فقط، بل بسلوكه اليومي، وبالأثر الذي يتركه فيمن يعملون معه.

قد نستطيع أن نكتب سيرتنا المهنية كما نريد، وأن نوثق إنجازاتنا بالأرقام والشهادات، لكننا لا نستطيع أن نكتب بأنفسنا ما سيقوله الناس عنا بعد رحيلنا.

تلك سيرةٌ يكتبها الآخرون، بما عشناه معهم، وبما منحناهم من عدلٍ واحترامٍ وثقةٍ وفرص.

ولعل أجمل ما يمكن أن يُقال عن قائدٍ بعد سنواتٍ من مغادرته منصبه، ليس أنه كان صاحب سلطةٍ واسعة، أو أنه حقق إنجازاتٍ كثيرة، بل أنه كان إنساناً عادلاً، كريماً في علمه، متواضعاً في قوته، وأن كثيرين أصبحوا أفضل لأنهم عملوا معه.

وحين أستعيد اليوم مشهد تلك الزيارة، لا أتذكر تفاصيل المباني، بقدر ما أتذكر وجوه الناس، ولا حجم ما أُنجز، بقدر ما أتذكر تلك التحيات الصادقة. فقد رأيت يومها كيف يمكن أن يصبح احترام الناس ومحبتهم أبلغ شهادةٍ على سيرة قائد.

فليست عظمة القائد في أن يترك فراغاً يشهد على غيابه، بل في أن يترك أثراً يشهد على حضوره، وأجيالاً تُكمل ما بدأه، وتبلغ ما لم يبلغه.

وحين تُرفع أسماؤنا عن الأبواب، لعل أجمل ما نرجوه أن تبقى لنا أسماءٌ في القلوب، وقيمٌ في النفوس، وأحلامٌ تكبر في حياة أناسٍ ربما لن نلتقي بهم يوماً.

فذلك هو الإرث الذي لا يطويه الزمن... أن تنتهي مسؤوليتنا، ولا ينتهي أثرنا.