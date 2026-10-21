فن الخلاف.. كيف نختلف دون أن نخسر الحب؟

الخلاف ليس دليلاً على فشل الحب، بل هو دليل على أن هناك شخصين مختلفين يحاولان أن يلتقيا. كل علاقة صادقة تمر بلحظات توتر، لأن لكل منا تاريخه ومخاوفه وطريقته في التعبير. المشكلة لا تبدأ حين نختلف، بل حين يتحول الخلاف من نقاش حول مشكلة إلى معركة حول الأشخاص.

يتحول الخلاف إلى صراع عندما نترك الموضوع الأصلي ونتجه إلى اتهام الآخر. نبدأ بقولنا: «تأخرت عليّ فانزعجت»، ثم نقفز إلى «أنت لا تهتم بي أبداً»، هنا يشعر الطرف الآخر أنه متهم في هويته، فيدافع أو يهاجم، ويضيع الموضوع الحقيقي بين الكلمات الجارحة. كما أن استدعاء الماضي يفاقم الأمر، فنحاكم الشريك على كل أخطائه القديمة بدل أن نعالج موقف اليوم.

وخلف أغلب خلافاتنا يختبئ ما هو أعمق من الكلمات. خلف الغضب حاجة غير ملبّاة، وخلف العتاب خوف من الهجر أو الرفض، وخلف الصوت المرتفع جرح قديم لم يلتئم. حين تقول: «لم تتصل بي»، قد يكون المعنى الحقيقي شعرت بالوحدة واحتجت إليك، لكن الآخر يسمع اتهاماً بالتقصير، فيدافع بدل أن يحتضن، لذلك لا نفهم بعضنا لأننا نرد على الظاهر، ولا نلتفت إلى الباطن.

فن الخلاف يبدأ بالفصل بين الشخص والمشكلة، وبالتحدث عن مشاعرنا بدل اتهام الآخر. قل: «أنا شعرت بالقلق حين لم تخبرني»، بدل أن تقول «أنت مهمل». وعندما يشتد التوتر، خذ هدنة قصيرة وعد بهدوء، فالهدنة حماية وليست هروباً. أنصت لتفهم لا لتفوز، ولخص ما سمعته قبل أن ترد، لأن الإنسان حين يشعر أنه مفهوم يتوقف عن الصراخ.

والأهم هو الإصلاح بعد الخلاف. اعتذر بصدق، واعترف بالأثر لا بالنية، وقل: «أنا آسف لأني جرحتك، وسأحاول أن أكون ألطف». الحب لا يموت بسبب الخلاف، بل يموت حين نعجز عن العودة إلى بعضنا. العودة لا تحتاج كلاماً كبيراً، بل تكفي جملة صادقة: نحن أهم من هذا الخلاف.