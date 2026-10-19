حلول الطاقة البديلة: الانتقال من التجربة إلى بنية تحتية قابلة للتوسع

لا يُقاس التحول في قطاع الطاقة بعدد التقنيات الجديدة التي نعلن عنها، وإنما بقدرتها على الانتقال من التجارب المحدودة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع.

وفي دولة الإمارات، بات هذا التحول جزءاً من مسارٍ اقتصادي وتنموي واضح، تدعمه استراتيجية الحياد المناخي 2050، وتترجمه سياسات وطنية في الهيدروجين والوقود الحيوي ووقود الطيران المستدام والتنقل الكهربائي.

في إينوك، ننظر إلى حلول الطاقة البديلة باعتبارها امتداداً طبيعياً لدورنا في منظومة الطاقة، لا مساراً جانبياً منفصلاً عنها.

ولهذا نعمل بالتزامن على توفير حلول الديزل الحيوي، والهيدروجين الأخضر، ووقود الطيران المستدام، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فالسوق لا يحتاج إلى حل واحد، بقدر ما يحتاج إلى مزيج عملي يمكن تطبيقه في قطاعات مختلفة، وفق طبيعة كل قطاع وسرعة تحوله.

ويجسد الديزل الحيوي هذا النهج بوضوح، فقد طوّرت إينوك منشأةً لإنتاج الديزل الحيوي، هي الأولى من نوعها على مستوى شركات النفط الوطنية في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون لتر من وقود B5، مع جاهزية للتوسع مستقبلاً إلى خلائط B7 ثم B20.

وتكمن قيمة المشروع كذلك في بناء قدرة محلية، تمنح الشركات والمؤسسات خياراً قابلاً للتطبيق، لخفض أثر عملياتها من دون انتظار استبدال كامل لأصولها ومعداتها.

وتتسع دائرة الخيارات في قطاع التنقل، ففي محطة الخدمة المستقبلية التابعة لمجموعة إينوك في مدينة إكسبو دبي، أصبح التزوّد بالهيدروجين الأخضر جزءاً من منظومة تضم أيضاً الوقود التقليدي وشحن المركبات الكهربائية.

وبالتوازي مع ذلك، نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتوسعة شبكة الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات إينوك بدبي.

هذه المشاريع تضع التقنيات الجديدة حيث يحتاجها المستخدم فعلياً على الطريق، وفي نقاط الخدمة، وضمن بنية تشغيلية قائمة.

ويمتد النهج نفسه إلى الطيران، وهو من القطاعات التي تتطلب حلولاً متخصصة وطويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وقد أسهمت إينوك في تأمين وخلط وقود الطيران المستدام المستخدم في الرحلات التجريبية لطيران الإمارات.

ويتقاطع هذا العمل مع السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، التي تستهدف بناء قدرات محلية، وسوق أكثر نضجاً لهذا الوقود.

وتؤكد تجربتنا أن الشراكات هي ما يحول التقنية إلى أثر، حيث تعاونت إينوك مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على استخدام «بيوديزل 5» الحيوي في العبرات التراثية، كما تدعم استخدام الوقود الحيوي في الأساطيل غير الكهربائية للمركبات العاملة في مطارات دبي.

ومن بين الخطوات التي سنسلط الضوء عليها خلال «ويتيكس» 2026، مبادرة لجمع زيوت الطهي المستعملة بالتعاون مع بلدية دبي، بما يفتح مساراً عملياً لإعادة هذه الموارد إلى دورة الطاقة، بدلاً من فقدان قيمتها بعد الاستخدام.

وتبرز هنا أهمية معرض «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يجمع العديد من التقنيات تحت سقفٍ واحد، مع الجهات القادرة على تحويلها إلى مشاريع، بما يشمل صنّاع القرار، ومشغلي المرافق، وشركات الطاقة والتكنولوجيا، والمستثمرين.

وبالنسبة لمجموعة إينوك، هذه هي البيئة التي نحتاجها لتسريع الانتقال من التجربة إلى التوسّع، ومن المبادرات المنفردة إلى منظومة متكاملة.

ومن المؤكد أن نجاح التحوّل في قطاع الطاقة، يستلزم تكريس قدرتنا على اختيار الحل المناسب لكل استخدام، وربطه ببنية تحتية موثوقة، وبناء شراكات تسمح له بالنمو. وهذا هو المسار الذي نعمل عليه، حيث يقوم على حلول قابلة للتطبيق اليوم، وقابلة للتوسع في المستقبل.