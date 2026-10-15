تبدأ صناعة القادة برؤية ما يختزنه الإنسان من إمكانات، والثقة بقدرته على تحويلها إلى إنجاز. ومن هذه الرؤية تنشأ الثقة، وتُمنح الفرص، وتتسع المسؤوليات، ويجد أصحاب الكفاءة ما يحفزهم على تجاوز حدود المألوف. إنها قيادة لا تكتفي بتوجيه المسيرة، بل تعمل على إعداد من يستطيعون مواصلتها وتطويرها.يتجسّد هذا المعنى في نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يرتبط فيه الطموح بالعمل، وتُترجم الرؤية إلى فرص تتيح لأصحاب الكفاءة أن يثبتوا قدراتهم ويطوّروها. فبناء المؤسسات المتقدمة لا يعتمد على وضوح الأهداف وحده، بل يحتاج أيضاً إلى أشخاص قادرين على تحويلها إلى واقع، وإلى قيادة تدرك أن إعداد هؤلاء جزء من مسؤوليتها.

من هذا المنطلق، يحمل تكريم معالي محمد عبدالله القرقاوي بوشاح محمد بن راشد، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة، دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرتين مهنيتين. فقد جاء تكريم معالي القرقاوي تقديراً لثلاثة عقود من العمل في خدمة الوطن، شارك خلالها في محطات مهمة من مسيرة التطوير الحكومي. وبصفته رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ارتبط دوره كذلك بمتابعة التوجهات الحكومية والعمل على إعداد قيادات قادرة على مواصلة المسيرة. وقد أشار صاحب السمو إلى مكانته بوصفه من رفقاء مسيرته، مثنياً على مثابرته وإخلاصه وتفانيه.

أما تكريم معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، فيسلّط الضوء على قيمة العمل الذي يهيئ قيادات جديدة لتولي الأدوار الأكبر. فإعداد الصفين الثاني والثالث ليس مهمة إدارية إضافية، بل وسيلة لتوسيع الخبرة داخل المؤسسة، وتقليل ارتباط تطورها بأفراد بعينهم.

وتكشف دلالة التكريمين عن جانب مهم في شخصية القائد؛ فهو لا ينظر إلى نجاح المحيطين به باعتباره إنجازاً منفصلاً عن مسيرته، بل يراه امتداداً لما يعمل على بنائه. وحين يجد أصحاب الكفاءة مساحة للمبادرة والتعلم، تتحول الثقة إلى ممارسة، وتصبح المسؤولية فرصة للنمو لا مجرد منصب جديد.

في الإمارات، حيث تتسع طموحات التنمية وتتسارع متطلباتها، تزداد أهمية هذا النهج في إعداد أجيال تجمع بين المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار والاستعداد للتجربة.

هكذا يُصنع القادة، برؤية تفتح أمامهم آفاقاً أوسع، وثقة تدفعهم إلى التقدم، ومسؤولية تمنحهم فرصة تحويل قدراتهم إلى إنجاز. وهكذا يمتد أثر القيادة من نتائج تتحقق اليوم إلى مبدعين قادرين على صناعة إنجازات الغد.