«الرسائل».. من الأوطان إلى بناء الإنسان

ليست كل الكتب التي يكتبها القادة مجرد استعادة لسنوات الحكم، فبعضها يتجاوز توثيق الماضي إلى صناعة الوعي بالمستقبل. ومن هذا المنظور، فإن كتاب «الرسائل»، الجزء الثاني من «علمتني الحياة»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقدم معنى مختلفاً للعطاء القيادي، حين يجعل من نقل الخبرة إلى الأجيال امتداداً طبيعياً لبناء الدولة ومؤسساتها.

لقد اعتدنا أن نقرأ مذكرات الزعماء بوصفها شهادات على التاريخ، فباراك أوباما يستعيد في «أرض موعودة» تحديات الديمقراطية، وتوني بلير يروي في «رحلة» تعقيدات القرار السياسي، وأنجيلا ميركل تتأمل في «حرية» العلاقة بين القيم والمسؤولية.

وفي آسيا، يوثق مهاتير محمد تجربة تحديث ماليزيا، بينما يجعل لي كوان يو تحول سنغافورة من العالم الثالث إلى الأول محوراً لسيرته.

لكن ما يستوقفنا في «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو أن التجربة لا تتجه إلى الماضي بقدر ما تتوجه إلى المستقبل، فالكتاب، عبر 26 رسالة، لا يخاطب قارئاً يبحث عن تفاصيل الإنجازات فحسب، بل إنساناً يُنتظر منه أن يواصل البناء، ويطور ما تحقق، ويبتكر ما لم يتحقق بعد.

ونعتقد أن هذه هي القيمة الأعمق للقيادة، فالمشروعات الكبرى، مهما بلغت عظمتها، تحتاج إلى عقول تحافظ على زخمها، ومؤسسات تتجدد، وأجيال تمتلك الشجاعة لتحويل التحديات إلى فرص.

إن بناء المدن والبنية التحتية يصنع نهضة ملموسة، لكن بناء الإنسان القادر على التفكير والعمل واتخاذ القرار هو الضمان الحقيقي لاستدامتها.

ولا تكمن أهمية «الرسائل» في عدد قرائها، بل في قدرتها على إلهام ممارسات جديدة، وتحويل التجربة المتراكمة إلى طاقة للمستقبل.

فأعظم ما يمكن أن يتركه القائد ليس فقط ما أنجزه في زمنه، وإنما ما يمنحه للأجيال من قدرة على الإنجاز بعده. وهنا تصبح «الرسائل» أكثر من شهادة على تجربة؛ تصبح جسراً بين جيل بنى، وجيل يحمل مسؤولية مواصلة البناء، وأجيال تتأهب لصناعة مستقبل أكثر عطاء وازدهاراً.