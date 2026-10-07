راشد رأى دبي قبل أن نراها

تستيقظ دبي كل صباح على مطار يصلها بالعالم، وموانئ تحمل تجارتها إلى الأسواق، وطرق وجسور تختصر المسافات، وخور ما زال يحتفظ بذاكرة المكان. مشهد يبدو اليوم طبيعياً في مدينة عالمية، لكنه بدأ ذات يوم بفكرة، وقرار، ونظرة أبعد من حدود اللحظة.

أدرك المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أن دبي لن تبلغ مستقبلاً أكبر إذا بقيت أسيرة احتياجات حاضرها. فكان يبني القدرة قبل أن تتحول الحاجة إلى ضرورة، ويهيئ المدينة لما سيأتي قبل أن يصل ذلك المستقبل. وكان الشيخ راشد يرى دبي قبل أن نراها، وكان المستقبل عنده فكرة، ثم صار مدينة.

بدأت الرؤية من الاتصال بالعالم. ففي 1959 بدأ بإنشاء مطار دبي، وفي سبتمبر 1960 افتتح بمدرج من الرمال المضغوطة. لم تكن دبي يومها مركزاً عالمياً للطيران، لكن المطار حمل سؤالاً أكبر من مدرجه: ماذا يمكن أن تصبح مدينة صغيرة إذا امتلكت بوابة مباشرة ومتنامية إلى العالم؟

وكان خور دبي أحد مفاتيح الإجابة، فقد ارتبط بالتجارة والسفن والأسواق، لكنه كان يفرض حدوداً على حركة الملاحة. فجاء قرار تعميقه وتطويره، لتتحول الجغرافيا من قيد إلى فرصة، وليصبح توسيع القدرة شرطاً لتوسيع النشاط.

ومن الخور إلى البحر المفتوح، جاء ميناء راشد ثم ميناء جبل علي، لتتسع قدرة دبي على استقبال التجارة العالمية. وما بدا في لحظته أكبر من احتياجات المدينة، أصبح لاحقاً جزءاً من قدرتها على أن تصبح أكبر.

لكن قصة التأسيس لم تكن موانئ ومطارات فقط. ففي 1959 تأسست شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، وبدأت التوصيلات الكهربائية 1961. فقبل أن تصبح دبي مدينة عالمية، كان لا بد أن تصبح مدينة قابلة للحياة؛ بيت يضيء، وماء يصل، وطريق يختصر المسافة، وخدمة عامة يشعر الإنسان بأثرها.

ومع جسر آل مكتوم، تغيّر زمن الحركة واتصال ضفتي المدينة. فالبنية الأساسية ليست ما نراه فقط، بل ما لا نعود نشعر به بسبب وجودها: دقائق موفرة، ومسافات لم تعد عائقاً، وفرص أصبح الوصول إليها ممكناً.

وتزامنت هذه المسيرة مع تأسيس دولة الإمارات في 1971، حيث كان الشيخ راشد إلى جانب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

اليوم، توثق رسالة محمد بن راشد إلى والده هذا الامتداد: «كل إنجاز تحقق من بعدك فيه شيء منك، وكل حلم جديد سعينا وراءه امتداد لأحلامك».

الذكرى الـ36 لرحيل الشيخ راشد، لا تعيد دبي إلى الماضي بقدر ما تعيدها إلى سؤال البداية؛ السؤال الذي دفعها إلى تجاوز حدود حاضرها واستشراف ما بعدها. ومن التأسيس إلى الاستدامة، تمتد حكاية مدينة لم تتوقف طويلاً عند ما أنجزته، لأنها اعتادت أن تجعل من كل إنجاز بدايةً لسؤال جديد: ماذا بعد؟