رسائل للحياة.. وللمستقبل

هناك كلمات تُقال لتصل إلى الناس، وكلمات تُكتب لتبقى. أما الرسائل التي تأتي من حصيلة عمر وتجربة، فقيمتها الحقيقية تبدأ بعد أن تُقرأ، حين تتحول من كلمات إلى أفكار، ومن أفكار إلى وعي، ومن وعي إلى فعل يصنع فرقاً في حياة الآخرين.

لهذا فإن رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكثر من مجرد رسائل. إنها خلاصة تجربة تُقدَّم للأجيال لا لتخبرهم بما حدث فقط، بل لتساعدهم على أن يعرفوا كيف يصنعون ما سيحدث.

وفي جوهرها رسالة واحدة تتعدد صورها: إن الحياة لا تُقاس بما نأخذ منها، وإنما بما نتعلمه فيها، وما نمنحه للآخرين، وما نتركه للمستقبل.

ما يلفت في هذه الرسائل أنها لا تخاطب الإنسان من زاوية واحدة، ففي رسالة إلى المعلمين يصبح التعليم بناءً للإنسان قبل أن يكون نقلاً للمعرفة، وفي الحديث عن فريق العمل يصبح الإنجاز مرتبطاً بالأشخاص الذين يصنعونه، وفي مخاطبة الشباب تتحول التجربة السابقة إلى مسؤولية جديدة.

بينما تتسع الرسالة إلى مجتمع دبي لتتحدث عن الحياة نفسها، كيف نعيش معاً، وكيف نحافظ على ما بنيناه، وكيف نبقى قادرين على التطور.

ولعل ما يميز هذه الرسائل أنها لا تقدم النجاح بوصفه محطة يصل إليها الإنسان، بل بوصفه مسؤولية تبدأ بعد الوصول. فكل إنجاز يفتح باباً لسؤال أكبر: ماذا بعد؟

وكيف نحول ما تحقق إلى مساحة أوسع للعمل، وكيف نجعل ما تعلمناه معيناً لمن يواصل الطريق من بعدنا؟ هنا يصبح العطاء جزءاً من النجاح، ويصبح المستقبل امتداداً طبيعياً للمسؤولية لا مجرد انتظار لما سيأتي.

لذلك تبدو «الحياة» في هذه الرسائل أكثر من موضوع، إنها مدرسة واسعة تتقاطع فيها المسؤولية مع العمل، والطموح مع الأخلاق، والتجربة مع التعلم، والإنجاز مع العطاء. وهي رؤية تجعل الإنسان مسؤولاً عن الأثر الذي يتركه، لا عن النتائج التي يحققها لنفسه فقط.

ولعل أجمل ما في الرسالة الإنسانية أن الخير فيها لا يُقاس بما نعطيه فحسب، بل بما نتركه قادراً على الاستمرار. أن تساعد إنساناً، فهذا عطاء، وأن تمنحه معرفة تعينه على مساعدة غيره، فهذا أثر، وأن تبني جيلاً قادراً على إضافة شيء جديد، فذلك امتداد للحياة نفسها.

وهذا ما يجعل المستقبل حاضراً في هذه الرسائل بقوة، فالعالم الذي سيعيشه الجيل الجديد لن يكون نسخة من العالم الذي عرفناه.

ولذلك لا يكفي أن نورثه إجابات جاهزة، بل الأهم أن نورثه القدرة على التفكير، والتعلم، والعمل، والاختيار، وأن نمنحه من تجاربنا ما يساعده على أن يشق طريقه بنفسه.

لهذا يمكن النظر إلى رسائل سموه بوصفها رسائل للحياة قبل أن تكون رسائل للأشخاص، رسائل تقول إن العمر يمضي، لكن ما نتعلمه منه يمكن أن يبقى، وإن قيمة التجربة لا تكمن في أن تُروى فقط، بل في أن تترك أثراً.