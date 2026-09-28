حين يروي القائد لشبابه تفاصيل مرحلة صعبة من التاريخ، لا يكون الحديث عن الماضي بقدر ما يكون حديثاً عن المستقبل.

وحين يختار أن يذكّرهم بسنوات الشدة، وهو يخاطب جيلاً يرى أمامه مدينة مزدهرة وعالمية، فإنه لا يستعيد التاريخ لمجرد التذكير، بل يضع بين أيديهم مفتاحاً لفهم الحاضر وحماية المستقبل.

هذا ما يمكن أن نقرأه في رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى شباب وشابات دبي، حين اختار أن يحكي لهم قصة «سنوات البطاقة».

وهي سنوات عاش فيها أهل دبي ظروفاً في غاية الصعوبة بعد انهيار اقتصاد اللؤلؤ ثمّ اضطراب التجارة والإمدادات خلال الحرب العالمية الثانية، حتى أصبحت الحصص الغذائية توزّع على الأسر عبر البطاقات.

لكن قيمة القصة لا تكمن في قسوة ما حدث فقط، وإنما في ما صنعته تلك القسوة من وعي. فقد أدرك المغفور له الشيخ راشد بن سعيد أن اقتصاداً يعتمد على مورد واحد يمكن أن يكون هشاً أمام المتغيرات، وأن التجارة والبنية التحتية وفتح آفاق جديدة للاقتصاد ليست خيارات مؤجلة، بل أسس ضرورية لحماية المجتمع وبناء مستقبله.

وهنا تظهر صورة «القائد.. الأب» بمعناها الأعمق، فالأب لا يمنح أبناءه نتائج التجربة فقط، بل يمنحهم دروسها أيضاً.

لا يقول لهم إن الطريق كان سهلاً، بل يريهم كيف واجه السابقون صعوباته، ولماذا اتخذوا قراراتهم، وما الذي ينبغي أن يتعلّموه وهم يمضون إلى الأمام.

فمن «سنوات البطاقة» يمكن استخلاص دروس تتجاوز حدود تلك المرحلة، فالاعتماد على مصدر واحد يحمل مخاطر حقيقية، والأزمات قد تكون بدايةً لإعادة التفكير لا سبباً للاستسلام، والاستثمار في التجارة والبنية التحتية يصنع قدرة أكبر على مواجهة التحديات المستقبلية.

والأهم أن الذاكرة الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد حكايات من الماضي، إنها جزء من الوعي الذي يحمي المجتمعات من تكرار أخطائها.

ولعلّ الدرس الأعمق هو أن النجاح لا يصبح أكثر أمناً عندما ننسى بداياته، بل عندما نفهمها. فالمدينة التي عرفت الصعاب تعرف قيمة الاستقرار، والمجتمع الذي اختبر الشدّة يدرك أن المحافظة على النجاح تحتاج إلى التعلم المستمر، واليقظة، والعمل، والاستعداد للمخاطر.

القائد الذي يروي لأبنائه قصص الشدة لا يعيدهم إلى الماضي، بل يساعدهم على فهم الطريق الذي أوصلهم إلى الحاضر، وما يتطلبه الحفاظ على ما تحقق. وهنا تتجلى الأبوة في القيادة بأجمل صورها:

أن تمنح الشباب الثقة والطموح، وأن تضع بين أيديهم خبرة الأجيال السابقة، ليعرفوا أن قوة المدن والمجتمعات لا تقاس بما حققته في لحظة من الزمن، وإنما بقدرتها على مواصلة التعلم والتطور والبناء.

من عاش «سنوات البطاقة» استطاع أن يصنع سنوات الرفاه، والتحدي أمام كل جيل هو أن يعرف كيف يحوّل ما ورثه إلى بداية جديدة لطموح أكبر.