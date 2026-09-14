الموسم الحكومي الجديد ..طموح الإمارات نحو الحكومة الأفضل في العالم

«أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله».

بهذه الكلمات، يضع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سقفاً متجدداً للطموح الحكومي، ويجسّد رؤية لا تنظر إلى التميز باعتباره محطة نصل إليها، بل ثقافة عمل ومسيرة مستمرة نحو الأفضل.

ومع انطلاق موسم حكومي جديد، نستمد من هذه الرؤية دافعاً لمواصلة التطوير وتسريع الإنجاز وابتكار نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، يكون معيار نجاحها الحقيقي ما تحققه من نتائج ملموسة وأثر مستدام في حياة الناس.

فالغاية الأسمى للعمل الحكومي ليست في حجم ما ننجزه فحسب، بل في مقدار ما ينعكس من هذا الإنجاز على حياة الإنسان وجودتها وثقته بالخدمات والمؤسسات.

وأؤمن بأن الإنسان هو المحرك الأول لهذا الطموح؛ فكل إنجاز حكومي يبدأ بموظف يؤمن بقيمة دوره، وقائد يمنح فريقه الثقة والمساحة للمبادرة، ومؤسسة تخلق بيئة تشجع على التعلم والتطوير وتحويل الأفكار إلى حلول.

لذلك، فإن الاستثمار في الكفاءات وتمكين فرق العمل ليس جانباً مكملاً للتميز الحكومي، بل أساس قدرة المؤسسات على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل.

والموسم الحكومي الجديد ليس مجرد بداية لدورة عمل جديدة، بل فرصة متجددة لكل مؤسسة حكومية لمراجعة أثرها، وأن تسأل نفسها: هل نعمل بالطريقة الأفضل؟

وهل تصل نتائج ما نقوم به إلى الإنسان بالصورة التي نطمح إليها؟ وهل نمتلك المرونة والجاهزية الكافيتين للتعامل مع احتياجات لم تظهر بعد؟

فالحكومة الأفضل ليست بالضرورة التي تنجز أكثر فقط، بل التي تستشرف أكثر، وتستجيب أسرع، وتقيس نجاحها بما تصنعه من فرق حقيقي ومستدام في حياة الناس.

وفي هيئة تنمية المجتمع في دبي، ننظر إلى المرحلة الحالية من هذا المنظور.

فالتحول المؤسسي الذي بدأناه مؤخراً لا يقتصر على تطوير الهيكل أو آليات العمل، وإنما يستهدف بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على استشراف احتياجات المجتمع والاستجابة لها بكفاءة وفاعلية، وتوجيه الموارد والخبرات نحو الأولويات الأكثر تأثيراً.

ويأتي ذلك في مرحلة عزز فيها القانون رقم 12 لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي دور الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي وتطويره والارتقاء بجودة خدماته، بما يضع أمامنا مسؤولية أكبر في تحويل هذه الممكنات إلى أثر يلمسه أفراد المجتمع.

ويتكامل هذا التوجه مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي وضعت الأسرة وجودة حياة الإنسان في قلب مسيرة التنمية، وصولاً إلى أسر أكثر سعادة وترابطاً، ومجتمع أكثر تلاحماً وتمكيناً.

لقد علمتنا التجربة الحكومية الإماراتية أن الريادة لا تتحقق بالوصول إلى المركز الأول فقط، بل بالقدرة على الحفاظ عليه وتجاوز ما تحقق. ولذلك لا تتوقف حكومتنا عند إنجاز، ولا تعتبر نموذجاً ناجحاً نهاية الطريق، وإنما نقطة انطلاق لما هو أفضل.

ومع بداية هذا الموسم الحكومي، فإن طموحنا لا ينبغي أن يكون أن ننجز أكثر فحسب، بل أن يكون أثر ما ننجزه أعمق، وخدماتنا أكثر استباقية، وقراراتنا أكثر استناداً إلى البيانات، ومؤسساتنا أكثر مرونة، وفرقنا أكثر قدرة على تحويل التحديات إلى فرص.

هذه هي روح دبي؛ مدينة الأفعال التي صنعت ريادتها بأن تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول، وتحول الطموح إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر مستدام.

وهي الروح التي تجعل من كل موسم حكومي بداية جديدة لطموح لا يعرف سقفاً، ومن كل خطوة تطويرية مساهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أن تكون حكومة الإمارات أفضل حكومة في العالم.

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي