الإمارات وألمانيا.. التطور الشاب والصناعة العريقة





في الشراكة الإماراتية الألمانية العديد من البنود المهمة، من أبرزها بند البحث العلمي المشترك، خصوصاً في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الهندسة والصناعة. فعندما تأتي ألمانيا بخبرتها العريقة المتراكمة في الصناعة والهندسة والتطوير، وتأتي دولة الإمارات بخبرتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتقنيات الحديثة، يلتقي هذا التكامل ليصنع نموذجاً جديداً من التعاون، نموذجاً لا يقوم فقط على التجارة والاستثمار، بل على تكامل المعرفة والابتكار. فالصناعة الألمانية ما زالت قوية وذات جودة عالية، لكن في عالم يتغير بسرعة، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً قادراً على رفع قدرات الصناعات التقليدية إلى مستويات جديدة من الكفاءة والذكاء.

ومن هنا تبرز أهمية الشراكة مع مراكز البحث العلمي الإماراتية. فإذا التقت الخبرة الألمانية في الصناعة والهندسة مع الخبرة الإماراتية المتنامية في الذكاء الاصطناعي، يمكن أن نرى صناعات ألمانية أكثر اتصالاً بتقنيات المستقبل، ومنتجات وآلات متقدمة قادرة على المنافسة عالمياً. وهذا لا يخدم الإمارات وألمانيا فقط، بل يضيف أيضاً إلى العالم مصدراً جديداً للتقنيات المتقدمة، ويسهم في تحريك العالم نحو تعددية الأقطاب.

وهذا كله ثمرة رؤية واضحة وضع أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رؤية بدأت بخطوات استراتيجية لبناء الإنسان الإماراتي وتأهيله للمستقبل، وارجعوا إلى كتاب محمد بن زايد والتعليم، الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ففي هذا الكتاب تتضح الخطوات المدروسة التي وضعها سموه، تلك الخطوات التي شجعت على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات. وما نراه اليوم من حضور إماراتي متقدم في هذه المجالات ليس مصادفة، بل ثمرة خطط واستراتيجيات طويلة المدى، تؤكد أن الإمارات ليست دولة تعمل لنفسها فقط، بل دولة تضيف وتسهم مع من يصنعون مستقبلاً أجمل للبشرية.